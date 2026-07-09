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Devlet Başkanları Neden Tuvaletlerini İmha Ediyor?

Devlet Başkanları Neden Tuvaletlerini İmha Ediyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 13:05
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Devlet başkanlarının güvenlik önlemleri yalnızca zırhlı araçlar, koruma ekipleri ya da özel uçaklarla sınırlı değil. Trump, Putin ve Kim Jong-un gibi liderler üzerinden gündeme gelen özel tuvalet ve biyolojik atık protokolleri, dışarıdan tuhaf görünse de istihbarat dünyasında sağlık bilgilerini koruma amacıyla açıklanıyor.

Trump’ın 2026’da Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi’ne gelişi sırasında da benzer bir güvenlik protokolünün uygulanacağı ve atıkların ABD’ye götürüleceği bildirildi. Peki ama neden? Bakalım...

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Trump’ın 2026 Ankara NATO zirvesine katılımı üzerine özel tuvalet sistemi de gündeme geldi

Trump’ın 2026 Ankara NATO zirvesine katılımı üzerine özel tuvalet sistemi de gündeme geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ne yaklaşık 1.400 kişilik bir heyetle katılacağı açıklanmıştı. Trump’ın kalacağı otelin ziyaret süresince tamamen ABD heyetine ayrılacağı, başka misafir kabul edilmeyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Ziyaret öncesinde otelin elektrik, su, havalandırma ve yangın güvenliği sistemleri de ayrıntılı şekilde incelendi. Ancak en çok dikkat çeken güvenlik detayı, Trump’ın kişisel tuvalet sistemi oldu. Başkanın biyolojik atıklarının yerel kanalizasyona bırakılmadan özel sistemle toplanacağı ve ABD’ye götürüleceği ifade edildi.

Bu uygulama yalnızca Trump’a özgü değil. Daha önce bazı ABD başkanlarının yurt dışı ziyaretlerinde de benzer önlemler alındı. George W. Bush’un 2006’daki Viyana ziyaretinde kullanılan tuvalet kağıdının bile ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü’ne götürüldüğü iddia edilmişti.

Putin’in atıklarının özel çantalarla taşındığı iddia edildi

Putin’in atıklarının özel çantalarla taşındığı iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de benzer iddialar yıllardır gündemde. Putin’in yurt dışı ziyaretlerinde dışkısının özel paketlere konulduğu ve daha sonra Rusya’ya götürüldüğü öne sürüldü. Bu işlemin Federal Koruma Servisi görevlileri tarafından yürütüldüğü iddia edildi.

Bu uygulamanın Putin’in 2017’de Fransa’ya ve 2019’da Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretlerde de kullanıldığı belirtildi. Amaç, yabancı istihbarat servislerinin Putin’in sağlık durumuna ya da DNA’sına dair bilgi edinme ihtimalini azaltmak olarak yorumlanıyor.

Biyolojik atıkların istihbarat amacıyla kullanılması yeni bir fikir de değil. Soğuk Savaş döneminde dışkı ve tuvalet atıkları üzerinden bilgi toplama girişimlerinin yaşandığı, hatta Stalin döneminde Mao Zedong’un dışkısının analiz edilmeye çalışıldığına dair iddialar da bulunuyor.

Kim Jong-un kendi tuvaletini yanında taşıyor

Kim Jong-un kendi tuvaletini yanında taşıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da kişisel tuvalet güvenliğiyle sık sık gündeme gelen liderlerden biri. 2018’de Singapur’da Donald Trump ile yapılan zirveye giderken yanında zırhlı limuzini, yiyecekleri ve portatif tuvaleti de vardı.

Kim Jong-un’un halka açık tuvaletleri kullanmadığı, seyahatlerinde kişisel tuvaletinin kendisine eşlik ettiği belirtiliyor. Bu güvenlik önleminin nedeni de aynı: Liderin dışkısının sağlık durumuna dair bilgi taşıması ve bu bilginin geride bırakılmak istenmemesi.

Kim’in yalnızca uluslararası zirvelerde değil, ülke içindeki fabrika, askeri üs ve tesis ziyaretlerinde de benzer bir protokol izlediği belirtiliyor. Konvoyunda kişisel tuvalet için ayrı araçlar bulunduğu ve bu tuvaletlerin yalnızca lider tarafından kullanılabildiği ifade ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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