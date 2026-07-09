Devlet Başkanları Neden Tuvaletlerini İmha Ediyor?

Devlet başkanlarının güvenlik önlemleri yalnızca zırhlı araçlar, koruma ekipleri ya da özel uçaklarla sınırlı değil. Trump, Putin ve Kim Jong-un gibi liderler üzerinden gündeme gelen özel tuvalet ve biyolojik atık protokolleri, dışarıdan tuhaf görünse de istihbarat dünyasında sağlık bilgilerini koruma amacıyla açıklanıyor.

Trump’ın 2026’da Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi’ne gelişi sırasında da benzer bir güvenlik protokolünün uygulanacağı ve atıkların ABD’ye götürüleceği bildirildi. Peki ama neden? Bakalım...

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