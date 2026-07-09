Devlet Başkanları Neden Tuvaletlerini İmha Ediyor?
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Devlet başkanlarının güvenlik önlemleri yalnızca zırhlı araçlar, koruma ekipleri ya da özel uçaklarla sınırlı değil. Trump, Putin ve Kim Jong-un gibi liderler üzerinden gündeme gelen özel tuvalet ve biyolojik atık protokolleri, dışarıdan tuhaf görünse de istihbarat dünyasında sağlık bilgilerini koruma amacıyla açıklanıyor.
Trump’ın 2026’da Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi’ne gelişi sırasında da benzer bir güvenlik protokolünün uygulanacağı ve atıkların ABD’ye götürüleceği bildirildi. Peki ama neden? Bakalım...
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Trump’ın 2026 Ankara NATO zirvesine katılımı üzerine özel tuvalet sistemi de gündeme geldi
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Putin’in atıklarının özel çantalarla taşındığı iddia edildi
Kim Jong-un kendi tuvaletini yanında taşıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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