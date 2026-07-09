Denizde veya Havuzdayken Neden Hemen Çişimiz Gelir?
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Denize ya da havuza girdikten kısa süre sonra çişinizin gelmesi sandığınızdan çok daha yaygın bir durum. Bunun nedeni yalnızca çok su içmiş olmak ya da psikolojik bir çağrışım değil. Vücut suya girdiğinde kan dolaşımı, böbrekler ve basınç dengesi farklı şekilde çalışmaya başlıyor. Bu da idrar ihtiyacının normalden daha hızlı hissedilmesine yol açabiliyor.
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Suya girince vücut sıvı dengesini değiştirmeye başlıyor
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Soğuk su bu ihtiyacı daha da artırabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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