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Denizde veya Havuzdayken Neden Hemen Çişimiz Gelir?

Denizde veya Havuzdayken Neden Hemen Çişimiz Gelir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 09:39
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Denize ya da havuza girdikten kısa süre sonra çişinizin gelmesi sandığınızdan çok daha yaygın bir durum. Bunun nedeni yalnızca çok su içmiş olmak ya da psikolojik bir çağrışım değil. Vücut suya girdiğinde kan dolaşımı, böbrekler ve basınç dengesi farklı şekilde çalışmaya başlıyor. Bu da idrar ihtiyacının normalden daha hızlı hissedilmesine yol açabiliyor.

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Suya girince vücut sıvı dengesini değiştirmeye başlıyor

Suya girince vücut sıvı dengesini değiştirmeye başlıyor

Suya girdiğinizde vücudunuzdaki damarlar büzüşebilir. Bu durum kanın kol ve bacaklardan daha çok gövdeye, yani iç organlara doğru yönelmesine neden olur. Kanın merkeze doğru toplanması ise tansiyonun bir miktar yükselmesine yol açabilir.

Vücut bu değişimi dengelemek için böbrekleri daha aktif çalıştırır. Böbrekler daha fazla sıvı süzmeye başladığında ise idrar üretimi artar. Sonuç olarak denizde ya da havuzda kısa süre geçirdikten sonra tuvalet ihtiyacı hissetmeniz oldukça normaldir.

Su basıncı da bu hissi artırabilir. Özellikle suyun içinde daha derine indiğinizde basınç yükselir. Bu da dolaşım sistemini etkileyerek böbreklerin daha fazla sıvı filtrelemesine neden olabilir.

Soğuk su bu ihtiyacı daha da artırabilir

Soğuk su bu ihtiyacı daha da artırabilir

Soğuk suya girmek, vücudun damarları daha fazla büzüştürmesine neden olabilir. Bu yüzden açık denizde ya da soğuk havuzlarda çişin daha hızlı gelmesi mümkündür. Isıtılmış havuzlarda bu etki daha az hissedilse de uzun süre suda kalındığında yine tuvalet ihtiyacı oluşabilir.

Bu durumun bir kısmı psikolojik çağrışımlarla da desteklenebilir. Su sesi, suyun içinde olmak ya da rahatlama hissi bazı kişilerde tuvalet ihtiyacını daha belirgin hale getirebilir. Ancak temel neden, vücudun suya verdiği doğal fizyolojik tepkidir.

Yani denize ya da havuza girince hemen çişinizin gelmesi garip bir durum değildir. Vücudunuz suyun basıncına, sıcaklığına ve dolaşım üzerindeki etkisine tepki verir. Ancak havuzda bu ihtiyacı gidermek hijyen ve görgü açısından doğru değildir; en iyi seçenek sudan çıkıp tuvalete gitmektir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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