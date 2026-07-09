Denizde veya Havuzdayken Neden Hemen Çişimiz Gelir?

Suya girdiğinizde vücudunuzdaki damarlar büzüşebilir. Bu durum kanın kol ve bacaklardan daha çok gövdeye, yani iç organlara doğru yönelmesine neden olur. Kanın merkeze doğru toplanması ise tansiyonun bir miktar yükselmesine yol açabilir.

Vücut bu değişimi dengelemek için böbrekleri daha aktif çalıştırır. Böbrekler daha fazla sıvı süzmeye başladığında ise idrar üretimi artar. Sonuç olarak denizde ya da havuzda kısa süre geçirdikten sonra tuvalet ihtiyacı hissetmeniz oldukça normaldir.

Su basıncı da bu hissi artırabilir. Özellikle suyun içinde daha derine indiğinizde basınç yükselir. Bu da dolaşım sistemini etkileyerek böbreklerin daha fazla sıvı filtrelemesine neden olabilir.