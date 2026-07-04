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20 Metrelik Kağıt Uçakla Guinness Rekoru Kırdılar: 59 Metre Uçtu

20 Metrelik Kağıt Uçakla Guinness Rekoru Kırdılar: 59 Metre Uçtu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 09:22
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İtalya’da bir grup öğrenci, çocuklukta yapılan basit kağıt uçak fikrini dev bir mühendislik projesine dönüştürdü. Pisa Üniversitesi ekibi tarafından geliştirilen ICARUS adlı dev kağıt uçak, 20 metrelik kanat açıklığıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı. Uçak, BolognaFiere’de yapılan denemede 59 metre uçarak dikkat çekti.

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İtalya’da Pisa Üniversitesi öğrencileri, dünyanın en büyük kağıt uçağını yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı

İtalya’da Pisa Üniversitesi öğrencileri, dünyanın en büyük kağıt uçağını yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı

ICARUS adı verilen dev uçak, 20,04 metrelik kanat açıklığıyla sıradan bir kağıt uçaktan çok gerçek bir hava aracı gibi tasarlandı.

7 metre uzunluğundaki uçak, 28,49 kg ağırlığa sahip. BolognaFiere’de gerçekleştirilen denemede tek bir kişi tarafından fırlatılan ICARUS, 59 metre uçmayı başardı. Böylece 2013 yılından bu yana geçerli olan önceki rekor geride bırakıldı.

Kağıt uçak gerçek uçak mantığıyla tasarlandı

Kağıt uçak gerçek uçak mantığıyla tasarlandı

ICARUS’un dikkat çekici tarafı yalnızca dev boyutu değil, yapım tekniği oldu. Ekip, uçağı tasarlarken gerçek uçaklarda kullanılan aerodinamik prensiplerden yararlandı. Kanat yapısı, denge, ağırlık dağılımı ve gövde sertliği üzerinde aylarca çalışıldı.

Dev kağıt uçağın içinde klasik uçak yapımında kullanılan kiriş, kaburga, ön kenar, arka kenar ve kuyruk gibi bölümler yer aldı. Ancak bu parçaların tamamı kağıt ve yapıştırıcı kullanılarak hazırlandı. Ekip, kağıdı daha dayanıklı hale getirmek için katmanlı bir yapı kullandı.

Projede yalnızca büyük bir kağıt uçak yapmak değil, gerçekten uçabilen bir tasarım ortaya çıkarmak hedeflendi. Bu nedenle öğrenciler, son modele geçmeden önce daha küçük prototipler üzerinde denemeler yaptı.

Rekor için tek kişinin fırlatması gerekiyordu

Rekor için tek kişinin fırlatması gerekiyordu

Guinness rekoru için uçağın yalnızca büyük olması yeterli değildi. Kurallara göre uçağın en fazla 3 metre yüksekliğindeki bir platformdan tek kişi tarafından fırlatılması ve en az 15 metre uçması gerekiyordu.

ICARUS bu şartları fazlasıyla karşıladı. Uçak, deneme sırasında 59 metre havada süzülerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Resmi sertifika ise 25 Haziran’da BolognaFiere’de düzenlenen We Make Future etkinliği sırasında verildi.

Öğrencilerin aylar süren çalışması, basit görünen bir çocuk oyuncağının doğru mühendislik hesaplarıyla nasıl dev bir projeye dönüşebileceğini gösterdi. ICARUS, kağıt ve yapıştırıcıyla yapılan bir tasarımın bile aerodinamik, denge ve malzeme bilgisi gerektiren ciddi bir mühendislik çalışmasına dönüşebileceğini kanıtladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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