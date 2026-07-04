20 Metrelik Kağıt Uçakla Guinness Rekoru Kırdılar: 59 Metre Uçtu

ICARUS’un dikkat çekici tarafı yalnızca dev boyutu değil, yapım tekniği oldu. Ekip, uçağı tasarlarken gerçek uçaklarda kullanılan aerodinamik prensiplerden yararlandı. Kanat yapısı, denge, ağırlık dağılımı ve gövde sertliği üzerinde aylarca çalışıldı.

Dev kağıt uçağın içinde klasik uçak yapımında kullanılan kiriş, kaburga, ön kenar, arka kenar ve kuyruk gibi bölümler yer aldı. Ancak bu parçaların tamamı kağıt ve yapıştırıcı kullanılarak hazırlandı. Ekip, kağıdı daha dayanıklı hale getirmek için katmanlı bir yapı kullandı.

Projede yalnızca büyük bir kağıt uçak yapmak değil, gerçekten uçabilen bir tasarım ortaya çıkarmak hedeflendi. Bu nedenle öğrenciler, son modele geçmeden önce daha küçük prototipler üzerinde denemeler yaptı.