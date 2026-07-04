20 Metrelik Kağıt Uçakla Guinness Rekoru Kırdılar: 59 Metre Uçtu
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İtalya’da bir grup öğrenci, çocuklukta yapılan basit kağıt uçak fikrini dev bir mühendislik projesine dönüştürdü. Pisa Üniversitesi ekibi tarafından geliştirilen ICARUS adlı dev kağıt uçak, 20 metrelik kanat açıklığıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı. Uçak, BolognaFiere’de yapılan denemede 59 metre uçarak dikkat çekti.
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İtalya’da Pisa Üniversitesi öğrencileri, dünyanın en büyük kağıt uçağını yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı
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Kağıt uçak gerçek uçak mantığıyla tasarlandı
Rekor için tek kişinin fırlatması gerekiyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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