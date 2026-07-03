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Arıların Soktuktan Sonra Ölme Sebebi Ortaya Çıktı

Arıların Soktuktan Sonra Ölme Sebebi Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 22:44
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Arı sokması çoğu insan için yalnızca can yakıcı bir deneyimdir. Ancak bal arıları için bu savunma hamlesi genellikle ölümle sonuçlanır. Sanılanın aksine bunun nedeni arının zehri değil, iğnesinin yapısıdır. Bal arısı bir insanı soktuğunda iğnesini geri çekemez ve bu durum vücudunda ölümcül bir hasara yol açar.

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Bal arısının iğnesi neden geri çıkmaz?

Bal arısının iğnesi neden geri çıkmaz?

Bal arısının iğnesi, deriye tutunmasını sağlayan dikenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı savunma açısından etkilidir çünkü iğne deride kaldıktan sonra zehir kesesi bir süre daha çalışmaya devam eder. Böylece arı uzaklaşsa bile zehir deriye pompalanmayı sürdürür.

Bu mekanizma, kovanı korumak için güçlü bir savunma sağlar. Ancak bal arısı için bedeli çok ağırdır. Arı iğnesini geri çekemediği için kendi vücuduna zarar verir ve bu savunma hamlesi onun son hamlesi olur.

İlginç olan bir diğer nokta ise arının bıraktığı zehrin kovan için alarm görevi görmesidir. Bu koku, diğer arılara tehlike sinyali verir. Yani tek bir arının sokması, koloninin geri kalanı için de uyarı anlamına gelir.

Sokan her arı ölür mü?

Sokan her arı ölür mü?

Hayır, sokan her arı ölmez. Bu durum özellikle bal arıları için geçerlidir. Yaban arıları ve bombus arıları, iğnelerini deriden çıkarıp tekrar tekrar sokabilir. Çünkü iğne yapıları bal arılarınınki gibi deride kalacak şekilde değildir.

Ayrıca bal arılarında sokma görevi genellikle dişi işçi arılara aittir. Kovanı koruyan bu işçi arılar, tehdit algıladıklarında kendilerini feda etme pahasına saldırabilir. Erkek arıların ise iğnesi yoktur.

Sonuç olarak bal arıları soktuktan sonra zehir yüzünden değil, iğnelerinin deride kalması ve vücutlarının parçalanması nedeniyle ölür. Bu yüzden arı sokmasında iğnenin deride kalıp kalmadığına dikkat etmek ve mümkünse kısa sürede çıkarmak önemlidir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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