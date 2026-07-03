Arıların Soktuktan Sonra Ölme Sebebi Ortaya Çıktı
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Arı sokması çoğu insan için yalnızca can yakıcı bir deneyimdir. Ancak bal arıları için bu savunma hamlesi genellikle ölümle sonuçlanır. Sanılanın aksine bunun nedeni arının zehri değil, iğnesinin yapısıdır. Bal arısı bir insanı soktuğunda iğnesini geri çekemez ve bu durum vücudunda ölümcül bir hasara yol açar.
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Bal arısının iğnesi neden geri çıkmaz?
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Sokan her arı ölür mü?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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