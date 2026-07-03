Arıların Soktuktan Sonra Ölme Sebebi Ortaya Çıktı

Bal arısının iğnesi, deriye tutunmasını sağlayan dikenli bir yapıya sahiptir. Bu yapı savunma açısından etkilidir çünkü iğne deride kaldıktan sonra zehir kesesi bir süre daha çalışmaya devam eder. Böylece arı uzaklaşsa bile zehir deriye pompalanmayı sürdürür.

Bu mekanizma, kovanı korumak için güçlü bir savunma sağlar. Ancak bal arısı için bedeli çok ağırdır. Arı iğnesini geri çekemediği için kendi vücuduna zarar verir ve bu savunma hamlesi onun son hamlesi olur.

İlginç olan bir diğer nokta ise arının bıraktığı zehrin kovan için alarm görevi görmesidir. Bu koku, diğer arılara tehlike sinyali verir. Yani tek bir arının sokması, koloninin geri kalanı için de uyarı anlamına gelir.