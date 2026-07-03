Rahat Çiftleşmeleri İçin Hayvanlara Özel Köprü İnşa Edildi!

Ekolojik köprülerin en dikkat çeken özelliklerinden biri, insan ve hayvan geçişlerinin aynı yapı üzerinde ama ayrı alanlarda planlanması oldu. Köprülerin bir bölümü yayalar için yürüyüş yolu olarak tasarlanırken, diğer bölümü tamamen yaban hayatına ayrıldı.

Hayvanlara ayrılan alanda doğal bitki örtüsü, taş geçitler, toprak zemin ve gölgelik alanlar kullanıldı. Ayrıca gece saatlerinde parlak ışıklandırmadan kaçınılarak, özellikle gece aktif olan türlerin rahatsız edilmemesi hedeflendi.

Köprülerde kullanılan bu çift koridorlu sistem, şehir içinde insan hareketliliği devam ederken yaban hayatının da güvenli biçimde yoluna devam etmesini sağlıyor. Proje, büyüyen kentlerde doğayla insan yaşamını aynı alanda dengelemeye çalışan örneklerden biri olarak gösteriliyor.