Rahat Çiftleşmeleri İçin Hayvanlara Özel Köprü İnşa Edildi!
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Çin’in Shenzhen kentinde, yoğun şehirleşme ve yollar nedeniyle yaşam alanları bölünen yaban hayvanları için özel ekolojik köprüler inşa edildi. Kunpeng Trail adı verilen bu geçişler, hayvanların güvenle karşıya geçmesine, besin aramasına ve üreme dönemlerinde türleriyle yeniden buluşmasına yardımcı oluyor.
Kızılötesi kameralar, leopar kedisi ve yaban domuzu gibi türlerin köprüleri kullandığını ortaya koydu.
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Çin’in Shenzhen kentinde yapılan ekolojik köprüler, şehirleşmenin yaban hayatı üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyor
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Köprüler hayvanların üreme döngüsünü destekliyor
İnsanlar ve hayvanlar için ayrı yollar tasarlandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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