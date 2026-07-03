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Rahat Çiftleşmeleri İçin Hayvanlara Özel Köprü İnşa Edildi!

Rahat Çiftleşmeleri İçin Hayvanlara Özel Köprü İnşa Edildi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 19:26
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Çin’in Shenzhen kentinde, yoğun şehirleşme ve yollar nedeniyle yaşam alanları bölünen yaban hayvanları için özel ekolojik köprüler inşa edildi. Kunpeng Trail adı verilen bu geçişler, hayvanların güvenle karşıya geçmesine, besin aramasına ve üreme dönemlerinde türleriyle yeniden buluşmasına yardımcı oluyor. 

Kızılötesi kameralar, leopar kedisi ve yaban domuzu gibi türlerin köprüleri kullandığını ortaya koydu.

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Çin’in Shenzhen kentinde yapılan ekolojik köprüler, şehirleşmenin yaban hayatı üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyor

Çin’in Shenzhen kentinde yapılan ekolojik köprüler, şehirleşmenin yaban hayatı üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyor

Yoğun yollar ve otoyollar nedeniyle yaşam alanları birbirinden kopan hayvanlar, artık bu özel geçitler sayesinde güvenle karşıya geçebiliyor.

Kunpeng Trail adı verilen köprüler, yalnızca insanlar için tasarlanmış klasik yürüyüş yollarından farklı. Yapıların bir kısmı yayalara ayrılırken, geniş bir bölümü yaban hayvanlarının doğal ortamına benzer şekilde bitkiler, toprak zemin, taşlar ve küçük yaşam alanlarıyla düzenlendi.

Bu sayede köprü, şehir içindeki iki yeşil alanı birbirine bağlayan doğal bir koridor gibi çalışıyor. Özellikle leopar kedisi, yaban domuzu ve kuşlar gibi türlerin, trafik tehlikesiyle karşılaşmadan hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Köprüler hayvanların üreme döngüsünü destekliyor

Köprüler hayvanların üreme döngüsünü destekliyor

Yoğun kentleşme, yalnızca hayvanların yaşam alanlarını daraltmakla kalmıyor; aynı türlerin birbirine ulaşmasını da zorlaştırıyor. Bu durum, özellikle izole kalan popülasyonlarda genetik çeşitliliğin azalmasına ve üreme oranlarının düşmesine neden olabiliyor.

Kunpeng Trail köprüleri de tam olarak bu soruna çözüm olarak tasarlandı. Yollarla ayrılan ormanlık alanlar yeniden birbirine bağlanırken, hayvanların çiftleşme dönemlerinde karşı tarafa geçip kendi türleriyle buluşması kolaylaşıyor.

Köprülerin hayvanlar tarafından gerçekten kullanılıp kullanılmadığını görmek için bölgeye kızılötesi kameralar yerleştirildi. Kayıtlarda leopar kedilerinin, yaban domuzlarının ve farklı kuş türlerinin köprülerden geçtiği görüldü. Bu da yapıların yalnızca mimari bir proje olarak kalmadığını, yaban hayatı tarafından benimsendiğini gösterdi.

İnsanlar ve hayvanlar için ayrı yollar tasarlandı

İnsanlar ve hayvanlar için ayrı yollar tasarlandı

Ekolojik köprülerin en dikkat çeken özelliklerinden biri, insan ve hayvan geçişlerinin aynı yapı üzerinde ama ayrı alanlarda planlanması oldu. Köprülerin bir bölümü yayalar için yürüyüş yolu olarak tasarlanırken, diğer bölümü tamamen yaban hayatına ayrıldı.

Hayvanlara ayrılan alanda doğal bitki örtüsü, taş geçitler, toprak zemin ve gölgelik alanlar kullanıldı. Ayrıca gece saatlerinde parlak ışıklandırmadan kaçınılarak, özellikle gece aktif olan türlerin rahatsız edilmemesi hedeflendi.

Köprülerde kullanılan bu çift koridorlu sistem, şehir içinde insan hareketliliği devam ederken yaban hayatının da güvenli biçimde yoluna devam etmesini sağlıyor. Proje, büyüyen kentlerde doğayla insan yaşamını aynı alanda dengelemeye çalışan örneklerden biri olarak gösteriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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