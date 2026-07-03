Sıcak Gecelerde Odayı Serinleten Basit Yöntem: Klima ve Vantilatör Gerekmiyor

Bu yöntemin temelinde buharlaşma etkisi bulunuyor. Sıcak hava, soğuk suyla nemlendirilmiş havlu ya da çarşaftan geçerken bir miktar serinlik hissi yaratabiliyor. Böylece oda sıcaklığı tamamen değişmese bile içeri giren hava daha ferah gelebiliyor.

Özellikle akşam saatlerinde dışarıdaki hava içeriden daha serinse bu yöntem daha etkili olabilir. Ancak günün en sıcak saatlerinde pencereyi açık bırakmak, dışarıdaki sıcak havanın içeri dolmasına neden olabileceği için yöntemin doğru zamanda uygulanması önem taşıyor.

Uzmanlar, odanın gün içinde fazla ısınmaması için perdelerin kapalı tutulmasını, kullanılmayan elektronik cihazların fişten çekilmesini ve mümkünse pamuklu/keten gibi daha nefes alan yatak tekstillerinin tercih edilmesini de öneriyor.