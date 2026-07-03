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Sıcak Gecelerde Odayı Serinleten Basit Yöntem: Klima ve Vantilatör Gerekmiyor

Sıcak Gecelerde Odayı Serinleten Basit Yöntem: Klima ve Vantilatör Gerekmiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 20:16
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Sıcak havalarda gece uyumak birçok kişi için zor hale gelebiliyor. Özellikle klima ya da vantilatör bulunmayan odalarda sıcak hava içeride hapsolabiliyor. Uzmanlara göre basit bir havlu yöntemiyle yatak odasını daha serin hissettirmek mümkün. Bunun için yalnızca soğuk su, havlu ya da çarşaf ve açık bir pencere yeterli.

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Nemli havlu yöntemi odayı daha serin hissettirebilir

Nemli havlu yöntemi odayı daha serin hissettirebilir

Bu yöntemin temelinde buharlaşma etkisi bulunuyor. Sıcak hava, soğuk suyla nemlendirilmiş havlu ya da çarşaftan geçerken bir miktar serinlik hissi yaratabiliyor. Böylece oda sıcaklığı tamamen değişmese bile içeri giren hava daha ferah gelebiliyor.

Özellikle akşam saatlerinde dışarıdaki hava içeriden daha serinse bu yöntem daha etkili olabilir. Ancak günün en sıcak saatlerinde pencereyi açık bırakmak, dışarıdaki sıcak havanın içeri dolmasına neden olabileceği için yöntemin doğru zamanda uygulanması önem taşıyor.

Uzmanlar, odanın gün içinde fazla ısınmaması için perdelerin kapalı tutulmasını, kullanılmayan elektronik cihazların fişten çekilmesini ve mümkünse pamuklu/keten gibi daha nefes alan yatak tekstillerinin tercih edilmesini de öneriyor.

Yatak odasını havluyla nasıl serinletebilirsiniz?

Yatak odasını havluyla nasıl serinletebilirsiniz?

Havluyu soğuk su ile nemlendirin

Öncelikle bir havlu ya da ince bir çarşafı soğuk suyla ıslatın. Kumaşın tamamen sırılsıklam olmamasına dikkat edin. Fazla suyu sıkarak havlunun yalnızca nemli kalmasını sağlayın.

Açık pencerenin önüne asın

Nemli havluyu açık pencerenin önüne yerleştirin. Bunu perde kornişine, pencere koluna ya da askıya asarak yapabilirsiniz. Amaç, dışarıdan gelen havanın içeri girmeden önce nemli yüzeyden geçmesini sağlamak.

Akşam saatlerini tercih edin

Bu yöntemi günün en sıcak saatlerinde değil, dış havanın nispeten serinlediği akşam saatlerinde denemek daha doğru olur. Böylece sıcak havayı içeri almak yerine daha serin bir hava akışından yararlanabilirsiniz.

Havlu kurudukça yeniden nemlendirin

Havlu kuruduğunda serinletici etkisi azalır. Bu nedenle gece boyunca etkisini sürdürmesini istiyorsanız havluyu arada yeniden nemlendirebilirsiniz. Ancak zemine su damlamaması için altına küçük bir kap ya da bez koymak iyi olabilir.

Gündüz perdeleri kapalı tutun

Odayı serin tutmanın en önemli yollarından biri güneş ışığını içeri almamaktır. Gün içinde perde, stor ya da panjurları kapalı tutmak, yatak odasının akşam saatlerinde daha az ısınmasına yardımcı olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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