Aşırı Sıcaklara Karşı Binaları Serinletmek İçin Sis Sistemi Kurdular
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Çin’de yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte şehirlerde farklı serinletme yöntemleri denenmeye başladı. Yuncheng kentindeki bazı konutlarda kullanılan çatı tipi sisleme sistemi de bu çözümlerden biri olarak öne çıktı.
Binaların çatısına yerleştirilen yüksek basınçlı nozullar, havaya çok ince su damlacıkları püskürtüyor. Dışarıdan bakıldığında binanın tepesinden yoğun bir sis ya da yağmur bulutu yayılıyormuş gibi görünen sistem, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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Binaların tepesinden yapay yağmur gibi sis yayılıyor
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Su tüketimi, sistemin en büyük sınırı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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