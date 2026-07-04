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Aşırı Sıcaklara Karşı Binaları Serinletmek İçin Sis Sistemi Kurdular

Aşırı Sıcaklara Karşı Binaları Serinletmek İçin Sis Sistemi Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 10:36
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Çin’de yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte şehirlerde farklı serinletme yöntemleri denenmeye başladı. Yuncheng kentindeki bazı konutlarda kullanılan çatı tipi sisleme sistemi de bu çözümlerden biri olarak öne çıktı.

Binaların çatısına yerleştirilen yüksek basınçlı nozullar, havaya çok ince su damlacıkları püskürtüyor. Dışarıdan bakıldığında binanın tepesinden yoğun bir sis ya da yağmur bulutu yayılıyormuş gibi görünen sistem, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Binaların tepesinden yapay yağmur gibi sis yayılıyor

Binaların tepesinden yapay yağmur gibi sis yayılıyor

Sistemin çalışma mantığı aslında oldukça basit bir fizik ilkesine dayanıyor. Çatılardan püskürtülen çok ince su damlacıkları havada buharlaşıyor. Buharlaşma sırasında çevredeki ısı emildiği için hava ve yüzey sıcaklığında düşüş yaşanabiliyor.

Bu yöntem, insan vücudunun terleme yoluyla serinlemesine benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak burada süreç şehir ölçeğine taşınmış durumda. Sistem özellikle açık alanlarda, bina çevrelerinde, avlularda ve yürüyüş yollarında sıcaklık hissini azaltmak için kullanılıyor.

Haberlere göre sisleme sistemi birkaç dakika içinde sıcaklığı yaklaşık 5-8°C’ye kadar düşürebiliyor. Ancak bu etki; hava akımı, nem oranı, dış sıcaklık ve suyun ne kadar hızlı buharlaştığı gibi koşullara göre değişiyor.

Su tüketimi, sistemin en büyük sınırı

Su tüketimi, sistemin en büyük sınırı

Sisleme sistemi düşük elektrik tüketimiyle dikkat çekse de yöntemin en tartışmalı tarafı su kullanımı. Sistem, geleneksel klimalara kıyasla dış mekanlarda daha az enerji harcasa da çalışabilmesi için düzenli suya ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle teknoloji her şehir için aynı derecede uygun görülmüyor. Su kaynaklarının sınırlı olduğu ya da kuraklık riski taşıyan bölgelerde bu sistemin yaygın kullanımı yeni bir çevresel sorun yaratabilir. Yani enerji tasarrufu sağlarken su tüketimini artırma riski bulunuyor.

Nem oranı da yöntemin verimini doğrudan etkiliyor. Daha kuru havalarda su damlacıkları hızlı buharlaştığı için soğutma etkisi artabiliyor. Ancak nemli bölgelerde hava zaten su buharına doygun olduğu için buharlaşma yavaşlıyor ve sistemin serinletme gücü azalıyor.

Uzmanlara göre çatı tipi sisleme sistemleri tek başına kalıcı bir çözüm değil. Gölgelendirme, yeşil alanlar, yansıtıcı yüzeyler ve şehir planlaması gibi daha geniş iklim uyum stratejileriyle birlikte kullanıldığında daha etkili olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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