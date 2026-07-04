Aşırı Sıcaklara Karşı Binaları Serinletmek İçin Sis Sistemi Kurdular

Sistemin çalışma mantığı aslında oldukça basit bir fizik ilkesine dayanıyor. Çatılardan püskürtülen çok ince su damlacıkları havada buharlaşıyor. Buharlaşma sırasında çevredeki ısı emildiği için hava ve yüzey sıcaklığında düşüş yaşanabiliyor.

Bu yöntem, insan vücudunun terleme yoluyla serinlemesine benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak burada süreç şehir ölçeğine taşınmış durumda. Sistem özellikle açık alanlarda, bina çevrelerinde, avlularda ve yürüyüş yollarında sıcaklık hissini azaltmak için kullanılıyor.

Haberlere göre sisleme sistemi birkaç dakika içinde sıcaklığı yaklaşık 5-8°C’ye kadar düşürebiliyor. Ancak bu etki; hava akımı, nem oranı, dış sıcaklık ve suyun ne kadar hızlı buharlaştığı gibi koşullara göre değişiyor.