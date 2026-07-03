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Yıllardır Yanlış Biliniyordu! Köpekler Meğer Dünyayı Böyle Görüyormuş

Yıllardır Yanlış Biliniyordu! Köpekler Meğer Dünyayı Böyle Görüyormuş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 21:54
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Köpeklerin dünyayı yalnızca siyah-beyaz gördüğü düşüncesi yıllardır en yaygın hayvan mitlerinden biri olarak anlatılıyor. Ancak bu bilgi doğru değil. Köpekler insanlar kadar geniş bir renk yelpazesi göremese de dünyayı tamamen renksiz de algılamıyor. Araştırmalara göre köpekler özellikle mavi ve sarı tonlarını ayırt edebiliyor.

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Köpeklerin yalnızca siyah-beyaz gördüğü inanışı, uzun yıllardır hem popüler kültürde hem de gündelik konuşmalarda tekrar ediliyor.

Köpeklerin yalnızca siyah-beyaz gördüğü inanışı, uzun yıllardır hem popüler kültürde hem de gündelik konuşmalarda tekrar ediliyor.

Oysa bilimsel araştırmalar bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. Köpekler renk görebiliyor; ancak renkleri insanların gördüğü şekilde algılamıyor.

İnsan gözünde kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılamaya yardımcı olan üç farklı koni hücresi bulunurken köpeklerde bu sayı ikiyle sınırlı. Bu nedenle köpeklerin renk görüşü, insanlardaki kırmızı-yeşil renk körlüğüne benzer bir yapıya sahip. Yani köpekler mavi ve sarı tonlarını daha net ayırt edebilirken kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt etmekte zorlanıyor.

Köpekler hangi renkleri görür?

Köpekler hangi renkleri görür?

Köpekler dünyayı siyah-beyaz değil; daha sınırlı bir renk skalasıyla görür. Mavi ve sarı tonları onlar için daha belirgindir. Buna karşılık kırmızı, turuncu ve yeşil gibi renkler köpeklerin gözünde daha soluk, kahverengimsi ya da gri tonlara yakın görünebilir.

Bu nedenle bir köpeğin kırmızı oyuncağı çimlerin üzerinde kolayca fark etmemesi şaşırtıcı değildir. İnsan gözü için belirgin olan kırmızı bir oyuncak, köpek için zemine daha fazla karışabilir. Ancak aynı oyuncak mavi ya da sarı renkte olduğunda köpeğin onu görsel olarak ayırt etmesi daha kolay olabilir.

Köpeklerin renkleri sınırlı görmesi, onların görme dünyasının zayıf olduğu anlamına gelmez. Aksine köpekler hareketi algılama ve loş ışıkta görme konusunda insanlara göre daha avantajlıdır. Göz yapılarındaki farklılıklar, özellikle alacakaranlıkta hareket eden nesneleri daha iyi fark etmelerine yardımcı olur.

Köpeklerin yalnızca siyah-beyaz gördüğü düşüncesi, hayvanların renk algısına dair eski ve eksik bilgilerden beslendi.

Köpeklerin yalnızca siyah-beyaz gördüğü düşüncesi, hayvanların renk algısına dair eski ve eksik bilgilerden beslendi.

Bilim insanları uzun süre birçok hayvanın renkleri ayırt edemediğini düşündü. Bu fikir zamanla basitleştirilerek “köpekler siyah-beyaz görür” şeklinde yaygınlaştı.

Ancak daha sonra yapılan araştırmalar köpeklerin tamamen renksiz bir dünyada yaşamadığını ortaya koydu. 1989’da yayımlanan önemli bir çalışmada köpeklerin iki farklı koni hücresine sahip olduğu ve dikromatik renk görüşüne sahip oldukları belirlendi. Bu da köpeklerin bazı renkleri görebildiğini ancak insanlarla aynı renk zenginliğine sahip olmadığını gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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