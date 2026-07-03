Yıllardır Yanlış Biliniyordu! Köpekler Meğer Dünyayı Böyle Görüyormuş

Köpekler dünyayı siyah-beyaz değil; daha sınırlı bir renk skalasıyla görür. Mavi ve sarı tonları onlar için daha belirgindir. Buna karşılık kırmızı, turuncu ve yeşil gibi renkler köpeklerin gözünde daha soluk, kahverengimsi ya da gri tonlara yakın görünebilir.

Bu nedenle bir köpeğin kırmızı oyuncağı çimlerin üzerinde kolayca fark etmemesi şaşırtıcı değildir. İnsan gözü için belirgin olan kırmızı bir oyuncak, köpek için zemine daha fazla karışabilir. Ancak aynı oyuncak mavi ya da sarı renkte olduğunda köpeğin onu görsel olarak ayırt etmesi daha kolay olabilir.

Köpeklerin renkleri sınırlı görmesi, onların görme dünyasının zayıf olduğu anlamına gelmez. Aksine köpekler hareketi algılama ve loş ışıkta görme konusunda insanlara göre daha avantajlıdır. Göz yapılarındaki farklılıklar, özellikle alacakaranlıkta hareket eden nesneleri daha iyi fark etmelerine yardımcı olur.