Yıllardır Yanlış Biliniyordu! Köpekler Meğer Dünyayı Böyle Görüyormuş
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Köpeklerin dünyayı yalnızca siyah-beyaz gördüğü düşüncesi yıllardır en yaygın hayvan mitlerinden biri olarak anlatılıyor. Ancak bu bilgi doğru değil. Köpekler insanlar kadar geniş bir renk yelpazesi göremese de dünyayı tamamen renksiz de algılamıyor. Araştırmalara göre köpekler özellikle mavi ve sarı tonlarını ayırt edebiliyor.
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Köpeklerin yalnızca siyah-beyaz gördüğü inanışı, uzun yıllardır hem popüler kültürde hem de gündelik konuşmalarda tekrar ediliyor.
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Köpekler hangi renkleri görür?
Köpeklerin yalnızca siyah-beyaz gördüğü düşüncesi, hayvanların renk algısına dair eski ve eksik bilgilerden beslendi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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