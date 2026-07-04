Fizik Kurallarını Şaşırtan Köprüde Tekneler Üstten Araçlar Alttan Gidiyor!

Hollanda’nın Harderwijk yakınlarında yer alan Veluwemeer Su Köprüsü, alışılmış köprü mantığını tersine çeviren yapısıyla dünyanın en ilginç mühendislik örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yapıda araçlar, suyun üzerinden değil altından geçiyor. Tekneler ise yolun üstünden geçen sığ su kanalını kullanıyor.

Veluwemeer Su Köprüsü yaklaşık 25 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde. Üzerindeki su derinliği yaklaşık 3 metre olduğu için küçük tekneler ve sığ su araçları bu bölümden geçebiliyor. Yol ise bu kısa bölümde su seviyesinin altına inerek devam ediyor.

Yapı, yukarıdan bakıldığında suyun içinden geçen bir yol gibi görünüyor. Bu nedenle fotoğrafları sık sık dijital manipülasyon ya da yapay zeka görseli sanılıyor. Ancak sistem tamamen gerçek ve Hollanda’nın su yönetimiyle ulaşımı bir arada çözme becerisinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Su Köprüsü’nün iki yanında yayalar için geçiş alanları da bulunuyor. Böylece yapı yalnızca araç ve tekne trafiğine değil, yaya hareketine de alan açıyor.