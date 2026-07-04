Fizik Kurallarını Şaşırtan Köprüde Tekneler Üstten Araçlar Alttan Gidiyor!
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Hollanda’da bulunan Veluwemeer Su Köprüsü, ilk bakışta optik illüzyon gibi görünen yapısıyla dikkat çekiyor. Klasik köprülerin aksine burada arabalar suyun altından geçerken, tekneler ve küçük su araçları üstteki kanaldan yoluna devam ediyor. 2002 yılında açılan yapı, yoğun araç trafiğini durdurmadan su ulaşımını da kesintisiz hale getiren farklı bir mühendislik çözümü sunuyor.
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Gölün üstünden yol değil, yolun üstünden su geçiyor
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Açılır kapanır köprü yerine bu sistem seçildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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