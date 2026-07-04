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Fizik Kurallarını Şaşırtan Köprüde Tekneler Üstten Araçlar Alttan Gidiyor!

Fizik Kurallarını Şaşırtan Köprüde Tekneler Üstten Araçlar Alttan Gidiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 13:07
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Hollanda’da bulunan Veluwemeer Su Köprüsü, ilk bakışta optik illüzyon gibi görünen yapısıyla dikkat çekiyor. Klasik köprülerin aksine burada arabalar suyun altından geçerken, tekneler ve küçük su araçları üstteki kanaldan yoluna devam ediyor. 2002 yılında açılan yapı, yoğun araç trafiğini durdurmadan su ulaşımını da kesintisiz hale getiren farklı bir mühendislik çözümü sunuyor.

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Gölün üstünden yol değil, yolun üstünden su geçiyor

Gölün üstünden yol değil, yolun üstünden su geçiyor

Hollanda’nın Harderwijk yakınlarında yer alan Veluwemeer Su Köprüsü, alışılmış köprü mantığını tersine çeviren yapısıyla dünyanın en ilginç mühendislik örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yapıda araçlar, suyun üzerinden değil altından geçiyor. Tekneler ise yolun üstünden geçen sığ su kanalını kullanıyor.

Veluwemeer Su Köprüsü yaklaşık 25 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde. Üzerindeki su derinliği yaklaşık 3 metre olduğu için küçük tekneler ve sığ su araçları bu bölümden geçebiliyor. Yol ise bu kısa bölümde su seviyesinin altına inerek devam ediyor.

Yapı, yukarıdan bakıldığında suyun içinden geçen bir yol gibi görünüyor. Bu nedenle fotoğrafları sık sık dijital manipülasyon ya da yapay zeka görseli sanılıyor. Ancak sistem tamamen gerçek ve Hollanda’nın su yönetimiyle ulaşımı bir arada çözme becerisinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Su Köprüsü’nün iki yanında yayalar için geçiş alanları da bulunuyor. Böylece yapı yalnızca araç ve tekne trafiğine değil, yaya hareketine de alan açıyor.

Açılır kapanır köprü yerine bu sistem seçildi

Açılır kapanır köprü yerine bu sistem seçildi

Projenin planlama aşamasında açılır kapanır köprü, feribot ve tünel gibi farklı seçenekler değerlendirildi. Ancak N302 yoğun kullanılan bir yol olduğu için araç trafiğini sürekli durduracak çözümler verimsiz görüldü.

Bu nedenle mühendisler, suyu yolun üzerinden geçirmek gibi daha sıra dışı bir çözüm geliştirdi. Böylece tekneler üstten geçerken araçlar alttan akmaya devam ediyor. Bu sistem sayesinde hem karayolu hem de su yolu kesintiye uğramadan kullanılabiliyor.

Yapının inşasında yaklaşık 22 bin metreküp beton ve çelik palplanş kullanıldı. Bu malzemeler, suyun ağırlığını taşımak ve su ile tortunun alttaki yola sızmasını engellemek için tercih edildi. Ortaya çıkan sonuç ise Hollanda’nın suyla kurduğu mühendislik ilişkisinin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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