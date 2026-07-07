Avrupa’da Evlerde Neden Klima Bulunmuyor?

Avrupa’daki birçok bina eski yapıya sahip. Özellikle tarihi şehir merkezlerinde dış cepheye klima ünitesi takmak hem teknik hem de yasal açıdan zor olabiliyor. Apartmanlarda dış ünite için izin almak gerekebiliyor, tarihi yapılarda ise görüntüyü bozacağı gerekçesiyle klima kurulumu sınırlanabiliyor.

Buna ek olarak, birçok evde merkezi klima sistemi kurmak için uygun altyapı bulunmuyor. Türkiye'de yaygın olan merkezi havalandırma ve klima sistemi Avrupa’da aynı ölçüde kullanılmadığı için sonradan klima eklemek daha zahmetli ve maliyetli hale geliyor.

Enerji fiyatları da önemli bir etken. Klima çalıştırmak elektrik tüketimini artırdığı için birçok kişi hem fatura yükünden hem de enerji kullanımının çevresel etkilerinden kaçınmak istiyor. Bu nedenle Avrupa’da serinlemek için panjur kapatma, sabah erken saatlerde evi havalandırma, vantilatör kullanma ve gölge alanlardan yararlanma gibi daha geleneksel yöntemler tercih ediliyor.