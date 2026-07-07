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Yaşam
Avrupa’da Evlerde Neden Klima Bulunmuyor?

Avrupa’da Evlerde Neden Klima Bulunmuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 15:45
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Avrupa’da yaz aylarında sıcak hava dalgaları giderek daha sık görülse de birçok evde hâlâ klima bulunmuyor. Özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde klima, ABD ya da Asya’daki kadar yaygın değil. Bunun nedeni yalnızca “ihtiyaç duyulmaması” değil; eski binalar, enerji maliyetleri, çevre kaygıları ve kültürel alışkanlıklar da bu durumun arkasında yer alıyor.

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Avrupa’daki evler sıcak havaya göre tasarlanmadı

Avrupa’daki evler sıcak havaya göre tasarlanmadı

Avrupa’daki birçok bina eski yapıya sahip. Özellikle tarihi şehir merkezlerinde dış cepheye klima ünitesi takmak hem teknik hem de yasal açıdan zor olabiliyor. Apartmanlarda dış ünite için izin almak gerekebiliyor, tarihi yapılarda ise görüntüyü bozacağı gerekçesiyle klima kurulumu sınırlanabiliyor.

Buna ek olarak, birçok evde merkezi klima sistemi kurmak için uygun altyapı bulunmuyor. Türkiye'de yaygın olan merkezi havalandırma ve klima sistemi Avrupa’da aynı ölçüde kullanılmadığı için sonradan klima eklemek daha zahmetli ve maliyetli hale geliyor.

Enerji fiyatları da önemli bir etken. Klima çalıştırmak elektrik tüketimini artırdığı için birçok kişi hem fatura yükünden hem de enerji kullanımının çevresel etkilerinden kaçınmak istiyor. Bu nedenle Avrupa’da serinlemek için panjur kapatma, sabah erken saatlerde evi havalandırma, vantilatör kullanma ve gölge alanlardan yararlanma gibi daha geleneksel yöntemler tercih ediliyor.

Sıcak hava dalgaları alışkanlıkları değiştiriyor

Sıcak hava dalgaları alışkanlıkları değiştiriyor

Ancak iklim değişikliğiyle birlikte Avrupa’da sıcak hava dalgaları daha erken, daha uzun ve daha şiddetli yaşanmaya başladı. Bu durum, klimanın gereksiz bir lüks mü yoksa sağlık için gerekli bir ihtiyaç mı olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve sıcaklığa karşı hassas gruplar için aşırı sıcaklar ciddi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, hastaneler, bakım evleri, okullar ve toplu yaşam alanlarında serinletme sistemlerinin daha fazla düşünülmesi gerektiğini savunuyor.

Yine de Avrupa’da klima konusu yalnızca konfor meselesi olarak görülmüyor

Yine de Avrupa’da klima konusu yalnızca konfor meselesi olarak görülmüyor

Bir yanda artan sıcaklara karşı klima kullanımının yaygınlaşması gerektiğini düşünenler var. Diğer yanda ise klimanın enerji tüketimini artıracağını, şehirleri daha fazla ısıtacağını ve iklim krizini derinleştirebileceğini savunanlar bulunuyor.

Bu yüzden Avrupa’da klima meselesi, yalnızca “neden yok?” sorusundan ibaret değil. Asıl tartışma, kıtanın değişen iklim koşullarına nasıl uyum sağlayacağıyla ilgili. Eski binaları yenilemek, gölgelendirme sistemlerini artırmak, şehirleri daha yeşil hale getirmek ve ihtiyaç duyulan yerlerde daha verimli soğutma sistemleri kullanmak bu tartışmanın merkezinde yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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