Avrupa’da Evlerde Neden Klima Bulunmuyor?
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Avrupa’da yaz aylarında sıcak hava dalgaları giderek daha sık görülse de birçok evde hâlâ klima bulunmuyor. Özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde klima, ABD ya da Asya’daki kadar yaygın değil. Bunun nedeni yalnızca “ihtiyaç duyulmaması” değil; eski binalar, enerji maliyetleri, çevre kaygıları ve kültürel alışkanlıklar da bu durumun arkasında yer alıyor.
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Avrupa’daki evler sıcak havaya göre tasarlanmadı
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Sıcak hava dalgaları alışkanlıkları değiştiriyor
Yine de Avrupa’da klima konusu yalnızca konfor meselesi olarak görülmüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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