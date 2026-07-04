Sahildeki Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir İçin Alarm Verildi

Santos’un sahil bölgesi uzun süredir kıyı erozyonu ve deniz baskısıyla gündeme geliyor. Dalgalar, fırtına kabarmaları ve deniz seviyesindeki yükselme, özellikle kıyıya yakın bölgelerde daha fazla risk oluşturuyor.

Kentte daha önce bu baskıyı azaltmak için doğal bariyer görevi görebilecek jundu/restinga bitki örtüsünün korunmasına yönelik çalışmalar da gündeme gelmişti. Bu tür kıyı bitkileri, kum hareketini azaltarak sahil şeridinin korunmasına yardımcı olabiliyor.

Yeni altyapı paketi ise Santos ve çevresindeki turizm merkezlerinin hem ziyaretçi kapasitesini artırmayı hem de kentlerin kıyı sorunlarına karşı daha hazırlıklı hale gelmesini amaçlıyor. Eğri binalarıyla tanınan Santos için bu yatırım, yalnızca turizm değil, gelecekteki şehir güvenliği açısından da kritik görülüyor.