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Sahildeki Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir İçin Alarm Verildi

Sahildeki Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir İçin Alarm Verildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 14:15
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Brezilya’nın Santos kenti, sahil şeridindeki eğri apartmanlarıyla dünyanın en ilginç şehir manzaralarından birine sahip. Kentteki bazı yüksek binalar, geçmişte kumlu zemin üzerine yeterince derin temeller atılmadan inşa edildiği için zamanla yana doğru eğildi. Ancak Santos’un karşı karşıya olduğu tek sorun eğri binalar değil. 

Şehir, deniz seviyesindeki yükselme, kıyı erozyonu ve fırtına kabarmaları nedeniyle giderek daha fazla baskı altında.

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Kıyı şehirleri için milyonluk altyapı paketi devreye alındı

Kıyı şehirleri için milyonluk altyapı paketi devreye alındı

São Paulo hükümeti, turistik kentlerde altyapıyı güçlendirmek için R$ 276,6 milyonluk bir paket hazırladı. Paket kapsamında eyaletteki 214 turistik belediyeye kaynak aktarılması planlanıyor.

Santos’un da içinde yer aldığı Baixada Santista bölgesi bu paketten R$ 20,6 milyon pay alacak. Bölgedeki turistik kentlerin her biri R$ 2,5 milyonluk kaynak alırken, Turistik İlgi Alanı kategorisindeki Cubatão için daha düşük bir pay ayrıldı.

Bu kaynakların sahil düzenlemeleri, kamusal alanların iyileştirilmesi, erişilebilirlik çalışmaları, turistik yönlendirme tabelaları ve kent altyapısını güçlendirecek projelerde kullanılması bekleniyor.

Deniz erozyonu Santos için büyüyen bir sorun

Deniz erozyonu Santos için büyüyen bir sorun

Santos’un sahil bölgesi uzun süredir kıyı erozyonu ve deniz baskısıyla gündeme geliyor. Dalgalar, fırtına kabarmaları ve deniz seviyesindeki yükselme, özellikle kıyıya yakın bölgelerde daha fazla risk oluşturuyor.

Kentte daha önce bu baskıyı azaltmak için doğal bariyer görevi görebilecek jundu/restinga bitki örtüsünün korunmasına yönelik çalışmalar da gündeme gelmişti. Bu tür kıyı bitkileri, kum hareketini azaltarak sahil şeridinin korunmasına yardımcı olabiliyor.

Yeni altyapı paketi ise Santos ve çevresindeki turizm merkezlerinin hem ziyaretçi kapasitesini artırmayı hem de kentlerin kıyı sorunlarına karşı daha hazırlıklı hale gelmesini amaçlıyor. Eğri binalarıyla tanınan Santos için bu yatırım, yalnızca turizm değil, gelecekteki şehir güvenliği açısından da kritik görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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