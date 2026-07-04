Sahildeki Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir İçin Alarm Verildi
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Brezilya’nın Santos kenti, sahil şeridindeki eğri apartmanlarıyla dünyanın en ilginç şehir manzaralarından birine sahip. Kentteki bazı yüksek binalar, geçmişte kumlu zemin üzerine yeterince derin temeller atılmadan inşa edildiği için zamanla yana doğru eğildi. Ancak Santos’un karşı karşıya olduğu tek sorun eğri binalar değil.
Şehir, deniz seviyesindeki yükselme, kıyı erozyonu ve fırtına kabarmaları nedeniyle giderek daha fazla baskı altında.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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