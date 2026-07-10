15 Yaşında Doktora Bitiren "Küçük Einstein" ile Tanışın! Kuantum Fiziği Doktoru Oldu
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Çoğu insanın lise sıralarında olduğu bir yaşta, Belçikalı Laurent Simons kuantum fiziği alanında doktora derecesi aldı. Henüz 15 yaşındayken Antwerp Üniversitesi’nde doktora tezini savunan Simons, bilim dünyasında sıra dışı akademik yolculuğuyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
Simons’ın hedefi ise yalnızca fizik alanında ilerlemek değil; tıp, yapay zeka ve insan sağlığı üzerine çalışmalar yapmak.
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İlkokulu 6, liseyi 8 yaşında bitirdi
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Doktora tezi, kuantum fiziğinin zor alanlarından birine odaklandı
Hedefi, insan ömrünü uzatmak
Tarihin en genç doktoru değil ama modern fizikte çok özel bir örnek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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