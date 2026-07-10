15 Yaşında Doktora Bitiren "Küçük Einstein" ile Tanışın! Kuantum Fiziği Doktoru Oldu

Laurent Simons’un hikayesindeki en dikkat çekici taraflardan biri, çalışmalarının arkasındaki motivasyon. Simons’un hedefi yalnızca ün kazanmak ya da rekor kırmak değil; insan sağlığına katkı sunmak ve yaşam süresini uzatabilecek araştırmalar yapmak.

Doktorasını tamamladıktan sonra Almanya’nın Münih kentinde tıp bilimi ve yapay zeka odağında ikinci bir doktora programına başlayan Simons, fizik, biyoloji ve yapay zekayı aynı hedef etrafında birleştirmek istiyor.