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15 Yaşında Doktora Bitiren "Küçük Einstein" ile Tanışın! Kuantum Fiziği Doktoru Oldu

15 Yaşında Doktora Bitiren "Küçük Einstein" ile Tanışın! Kuantum Fiziği Doktoru Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 17:05
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Çoğu insanın lise sıralarında olduğu bir yaşta, Belçikalı Laurent Simons kuantum fiziği alanında doktora derecesi aldı. Henüz 15 yaşındayken Antwerp Üniversitesi’nde doktora tezini savunan Simons, bilim dünyasında sıra dışı akademik yolculuğuyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. 

Simons’ın hedefi ise yalnızca fizik alanında ilerlemek değil; tıp, yapay zeka ve insan sağlığı üzerine çalışmalar yapmak.

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İlkokulu 6, liseyi 8 yaşında bitirdi

İlkokulu 6, liseyi 8 yaşında bitirdi

Belçika’nın Oostende kentinde doğan Laurent Simons, çok küçük yaşlardan itibaren sıra dışı bir öğrenme hızı gösterdi. İlkokulu 6 yaşında, liseyi ise 8 yaşında tamamladı. 12 yaşına geldiğinde Antwerp Üniversitesi’nde fizik lisansını bitirdi; üç yıllık programı 18 ayda tamamladı.

Aynı dönemde kuantum fiziği alanında yüksek lisans yapan Simons, bu eğitimi de yüksek başarıyla tamamladı. Henüz çocuk yaşta fizik, kimya, tıp ve yapay zeka gibi alanları birlikte düşünmeye başlayan Simons’un bilimsel ilgisi, klasik bir akademik çizginin çok daha ötesine uzanıyor.

Doktora tezi, kuantum fiziğinin zor alanlarından birine odaklandı

Doktora tezi, kuantum fiziğinin zor alanlarından birine odaklandı

Laurent Simons, 15 yaşında Antwerp Üniversitesi’nde kuantum fiziği alanındaki doktora tezini başarıyla savundu. Tezinin başlığı “Bose polarons in superfluids and supersolids” olarak açıklandı. Çalışma, çok düşük sıcaklıklarda maddenin sıra dışı hâllerinde parçacıkların nasıl davrandığına odaklanıyor.

Bu alan, kuantum teknolojileri, hassas ölçüm sistemleri ve malzeme bilimi gibi birçok gelişmiş araştırma başlığıyla bağlantılı görülüyor. Bu nedenle Simons’un başarısı yalnızca yaşından dolayı değil, çalıştığı alanın zorluğu nedeniyle de dikkat çekiyor.

Hedefi, insan ömrünü uzatmak

Hedefi, insan ömrünü uzatmak

Laurent Simons’un hikayesindeki en dikkat çekici taraflardan biri, çalışmalarının arkasındaki motivasyon. Simons’un hedefi yalnızca ün kazanmak ya da rekor kırmak değil; insan sağlığına katkı sunmak ve yaşam süresini uzatabilecek araştırmalar yapmak.

Doktorasını tamamladıktan sonra Almanya’nın Münih kentinde tıp bilimi ve yapay zeka odağında ikinci bir doktora programına başlayan Simons, fizik, biyoloji ve yapay zekayı aynı hedef etrafında birleştirmek istiyor.

Tarihin en genç doktoru değil ama modern fizikte çok özel bir örnek

Tarihin en genç doktoru değil ama modern fizikte çok özel bir örnek

Laurent Simons’un başarısı büyük bir rekor gibi görünse de tarihsel olarak 'doktora alan en genç kişi' ünvanı ona ait değil. Guinness World Records’a göre bu rekor, 1814 yılında 13 yaşında doktora alan Alman çocuk dahi Karl Witte’ye ait.

Yine de Simons’un 15 yaşında kuantum fiziği gibi son derece zor bir alanda doktora derecesi alması, onu modern bilim dünyasında çok özel bir yere koyuyor. Üstelik yolculuğu burada bitmiyor; Simons’un bundan sonra tıp, yapay zeka ve insan sağlığı alanında nasıl çalışmalar yapacağı merakla takip ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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