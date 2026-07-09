Sadece 38 Ayda Dünyanın En Büyük Tren İstasyonu İnşa Ettiler!

Chongqing East, yalnızca trenlerin durduğu bir yapıdan çok daha büyük bir ulaşım merkezi olarak tasarlandı. İstasyonda 29 peron ve 15 demir yolu hattı bulunuyor. Yapının sekiz kata kadar yükseldiği ve 400 metre uzunluğundaki peronlarının Çin’in en uzun yüksek hızlı trenlerine hizmet verebildiği belirtiliyor.

İstasyon, yoğun saatlerde saatte 16 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Bu yönüyle Chongqing East, yalnızca şehir içi ulaşım için değil, Çin’in yüksek hızlı tren ağı açısından da önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.