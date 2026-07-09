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Yaşam
Sadece 38 Ayda Dünyanın En Büyük Tren İstasyonu İnşa Ettiler!

Sadece 38 Ayda Dünyanın En Büyük Tren İstasyonu İnşa Ettiler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 15:48
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Çin, dev altyapı projelerine bir yenisini daha ekledi. Chongqing kentinde inşa edilen Chongqing East Tren İstasyonu, 1,22 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük tren istasyonlarından biri olarak anılıyor. Bu büyüklük, yaklaşık 170 futbol sahasına denk geliyor.

İstasyonun dikkat çeken tarafı yalnızca büyüklüğü değil. Proje, dağlık yapısıyla bilinen Chongqing’de, oldukça zorlu bir arazi üzerinde hayata geçirildi.

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38 ayda tamamlandı

38 ayda tamamlandı

Chongqing East Tren İstasyonu’nun inşaatı yalnızca 38 ayda tamamlandı. Bu kadar büyük ölçekli bir ulaşım merkezinin kısa sürede bitirilmesi, projeyi dikkat çekici kılan detaylardan biri oldu.

İnşaat sürecinde 40 bine yakın işçiyle birlikte robotik makinelerden de yararlanıldı. Dev yapı için yaklaşık 2 milyon metreküp beton ve 366 bin ton çelik kullanıldığı belirtiliyor. İstasyonun çatısında ise 16 bin 500 ton ağırlığında çelik boru makas sistemi yer alıyor.

Küçük bir şehir büyüklüğünde

Küçük bir şehir büyüklüğünde

Chongqing East, yalnızca trenlerin durduğu bir yapıdan çok daha büyük bir ulaşım merkezi olarak tasarlandı. İstasyonda 29 peron ve 15 demir yolu hattı bulunuyor. Yapının sekiz kata kadar yükseldiği ve 400 metre uzunluğundaki peronlarının Çin’in en uzun yüksek hızlı trenlerine hizmet verebildiği belirtiliyor.

İstasyon, yoğun saatlerde saatte 16 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Bu yönüyle Chongqing East, yalnızca şehir içi ulaşım için değil, Çin’in yüksek hızlı tren ağı açısından da önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

Grand Central’dan bile çok daha büyük

Grand Central’dan bile çok daha büyük

Chongqing East Tren İstasyonu’nun büyüklüğü, dünyanın bilinen büyük istasyonlarıyla karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Yapının New York’taki Grand Central Station’dan yaklaşık 6 kat, Avrupa’nın en büyük tren istasyonlarından Leipzig Hauptbahnhof’tan ise yaklaşık 15 kat büyük olduğu aktarılıyor.

1,22 milyon metrekarelik alanıyla bazı küçük kasabalardan bile büyük olan istasyon, Çin’in son yıllarda hız verdiği dev ulaşım projelerinin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Dağlık bir arazide, bu ölçekte bir yapının 38 ayda tamamlanması ise projeyi yalnızca bir tren istasyonu olmaktan çıkarıp başlı başına bir mühendislik gösterisine dönüştürdü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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