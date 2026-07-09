Sadece 38 Ayda Dünyanın En Büyük Tren İstasyonu İnşa Ettiler!
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Çin, dev altyapı projelerine bir yenisini daha ekledi. Chongqing kentinde inşa edilen Chongqing East Tren İstasyonu, 1,22 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük tren istasyonlarından biri olarak anılıyor. Bu büyüklük, yaklaşık 170 futbol sahasına denk geliyor.
İstasyonun dikkat çeken tarafı yalnızca büyüklüğü değil. Proje, dağlık yapısıyla bilinen Chongqing’de, oldukça zorlu bir arazi üzerinde hayata geçirildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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