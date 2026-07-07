Çöpe Gidecek Plastik Atıkları Buharla Tuğla Gibi Bloklara Çevirdiler

Geleneksel geri dönüşümde plastiklerin türüne göre ayrılması, yıkanması ve ayrı işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Bu süreç hem maliyetli hem de zaman alıcı olduğu için birçok plastik atık geri dönüştürülemeden çöplüklere gidiyor.

ByFusion’ın sistemi ise bu noktada farklı bir yaklaşım sunuyor. Makine, karışık plastik atıkları buharla işliyor ve ardından basınçla kalıplar halinde sıkıştırıyor. Böylece plastikler yeniden ham maddeye dönüştürülmeye çalışılmadan doğrudan kullanılabilir bir yapı ürününe çevriliyor.

Ortaya çıkan ByBlock’ların çatlamadığı ve parçalanmadığı belirtiliyor. CPG’nin aktardığına göre bu bloklar; istinat duvarları, ses bariyerleri, depo ve baraka yapıları, mahremiyet çitleri, peyzaj düzenlemeleri, dekoratif duvarlar ve mobilya gibi alanlarda kullanılabiliyor.