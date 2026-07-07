Çöpe Gidecek Plastik Atıkları Buharla Tuğla Gibi Bloklara Çevirdiler
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Dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri haline gelen plastik atıklar için dikkat çeken bir geri dönüşüm yöntemi geliştirildi. Amerikan şirketi ByFusion tarafından geliştirilen Blocker adlı makine, farklı türde plastik atıkları dayanıklı yapı bloklarına dönüştürüyor.
Sistemin en dikkat çeken yönü, plastikleri geleneksel geri dönüşümde olduğu gibi ince ince ayırmaya ihtiyaç duymaması.
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Plastik atıklar ayrıştırılmadan blok haline getiriliyor
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Ayda 90 tondan fazla plastik işleyebiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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