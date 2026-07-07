article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çöpe Gidecek Plastik Atıkları Buharla Tuğla Gibi Bloklara Çevirdiler

Çöpe Gidecek Plastik Atıkları Buharla Tuğla Gibi Bloklara Çevirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 18:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri haline gelen plastik atıklar için dikkat çeken bir geri dönüşüm yöntemi geliştirildi. Amerikan şirketi ByFusion tarafından geliştirilen Blocker adlı makine, farklı türde plastik atıkları dayanıklı yapı bloklarına dönüştürüyor.

Sistemin en dikkat çeken yönü, plastikleri geleneksel geri dönüşümde olduğu gibi ince ince ayırmaya ihtiyaç duymaması.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plastik atıklar ayrıştırılmadan blok haline getiriliyor

Plastik atıklar ayrıştırılmadan blok haline getiriliyor

Geleneksel geri dönüşümde plastiklerin türüne göre ayrılması, yıkanması ve ayrı işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Bu süreç hem maliyetli hem de zaman alıcı olduğu için birçok plastik atık geri dönüştürülemeden çöplüklere gidiyor.

ByFusion’ın sistemi ise bu noktada farklı bir yaklaşım sunuyor. Makine, karışık plastik atıkları buharla işliyor ve ardından basınçla kalıplar halinde sıkıştırıyor. Böylece plastikler yeniden ham maddeye dönüştürülmeye çalışılmadan doğrudan kullanılabilir bir yapı ürününe çevriliyor.

Ortaya çıkan ByBlock’ların çatlamadığı ve parçalanmadığı belirtiliyor. CPG’nin aktardığına göre bu bloklar; istinat duvarları, ses bariyerleri, depo ve baraka yapıları, mahremiyet çitleri, peyzaj düzenlemeleri, dekoratif duvarlar ve mobilya gibi alanlarda kullanılabiliyor.

Ayda 90 tondan fazla plastik işleyebiliyor

Ayda 90 tondan fazla plastik işleyebiliyor

Blocker sistemi iki farklı ölçekte sunuluyor. Daha küçük tesisler için geliştirilen Community Blocker, ayda 30 tona kadar plastik atığı işleyebiliyor. Endüstriyel model ise büyük ölçekli operasyonlar, belediyeler ve atık yönetim tesisleri için tasarlanıyor.

Giriş seviyesi endüstriyel sistem ayda 90 tondan fazla plastik atığı işleyebiliyor. Bu da yıllık ölçekte 1.080 tondan fazla plastiğin çöplük yerine yapı malzemesine dönüştürülebileceği anlamına geliyor.

Sistemin belediyeler ve şirketler için cazip yönü de burada ortaya çıkıyor. Daha önce bertaraf edilmesi için maliyet oluşturan plastik atıklar, bu yöntemle satılabilir ve kullanılabilir bir ürüne dönüşüyor.

ByFusion, hem küçük hem de büyük ölçekli sistemlerin Kaliforniya emisyon standartlarına uyduğunu belirtiyor. Buna rağmen yeni malzemenin uzun süreli güneş maruziyeti, yangın davranışı ve beton gibi geleneksel malzemelerle maliyet karşılaştırması gibi konularda teknik değerlendirmelere ihtiyaç duyduğu da ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın