2 Bin Lastik Yakılarak Yola Dönüştürüldü: Daha Dayanıklı Oldu
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ABD’de eski araç lastikleri için dikkat çeken bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Michigan eyaletindeki Ann Arbor kentinde yaklaşık 2 bin lastik, yakılmak ya da çöpe gömülmek yerine asfalt karışımına eklenerek yol yapımında kullanıldı. Pilot projeyle hem atık lastiklerin yeniden değerlendirilmesi hem de daha sessiz ve dayanıklı yolların test edilmesi hedefleniyor.
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2 bin eski lastik asfaltın içine karıştırıldı
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Daha sessiz ve dayanıklı yollar hedefleniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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