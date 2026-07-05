2 Bin Lastik Yakılarak Yola Dönüştürüldü: Daha Dayanıklı Oldu

Pilot proje kapsamında West Oakbrook ve Northbrook Place üzerinde kauçuk asfalt uygulaması yapıldı. Aynı bölgede klasik asfaltla kaplanan bir kontrol bölümü de bırakıldı. Böylece kauçuk asfaltın performansı, geleneksel asfaltla doğrudan karşılaştırılabilecek.

Projede toplam yaklaşık 9 bin 300 ton asfalt karışımı kullanılacağı, bunun yaklaşık 3 bin 730 tonluk kısmının kauçuk katkılı asfalt olacağı belirtiliyor. Bu miktar da yaklaşık 2 bin binek araç lastiğinin geri dönüştürülmesine denk geliyor.

Kauçuk asfaltın en önemli vaatlerinden biri daha sessiz bir sürüş sağlaması. Ayrıca bu karışımın çatlama ve deformasyonlara karşı daha dayanıklı olabileceği, ıslak zeminde tutunmayı artırabileceği ve yol ömrünü uzatabileceği ifade ediliyor.