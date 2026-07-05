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Yaşam
2 Bin Lastik Yakılarak Yola Dönüştürüldü: Daha Dayanıklı Oldu

2 Bin Lastik Yakılarak Yola Dönüştürüldü: Daha Dayanıklı Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 11:01
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ABD’de eski araç lastikleri için dikkat çeken bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Michigan eyaletindeki Ann Arbor kentinde yaklaşık 2 bin lastik, yakılmak ya da çöpe gömülmek yerine asfalt karışımına eklenerek yol yapımında kullanıldı. Pilot projeyle hem atık lastiklerin yeniden değerlendirilmesi hem de daha sessiz ve dayanıklı yolların test edilmesi hedefleniyor.

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2 bin eski lastik asfaltın içine karıştırıldı

2 bin eski lastik asfaltın içine karıştırıldı

Pilot proje kapsamında West Oakbrook ve Northbrook Place üzerinde kauçuk asfalt uygulaması yapıldı. Aynı bölgede klasik asfaltla kaplanan bir kontrol bölümü de bırakıldı. Böylece kauçuk asfaltın performansı, geleneksel asfaltla doğrudan karşılaştırılabilecek.

Projede toplam yaklaşık 9 bin 300 ton asfalt karışımı kullanılacağı, bunun yaklaşık 3 bin 730 tonluk kısmının kauçuk katkılı asfalt olacağı belirtiliyor. Bu miktar da yaklaşık 2 bin binek araç lastiğinin geri dönüştürülmesine denk geliyor.

Kauçuk asfaltın en önemli vaatlerinden biri daha sessiz bir sürüş sağlaması. Ayrıca bu karışımın çatlama ve deformasyonlara karşı daha dayanıklı olabileceği, ıslak zeminde tutunmayı artırabileceği ve yol ömrünü uzatabileceği ifade ediliyor.

Daha sessiz ve dayanıklı yollar hedefleniyor

Daha sessiz ve dayanıklı yollar hedefleniyor

Projeyi takip eden uzmanlara göre kauçuk katkılı asfalt, yol ömrünü yüzde 30’a kadar uzatabilir. Bu da özellikle kış şartlarının sert geçtiği, donma ve çözülme döngülerinin yolları yıprattığı bölgeler için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Ancak proje henüz kesin sonuçları ortaya koymuş değil. Ann Arbor’daki uygulama bir pilot çalışma olarak yürütülüyor ve kauçuk asfaltın Michigan ikliminde gerçekten ne kadar dayanıklı olacağı zaman içinde ölçülecek.

Uzmanlar maliyet, uygulama sırasında oluşabilecek emisyonlar ve uzun vadeli aşınma gibi konuların da takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yine de proje, eski lastiklerin yalnızca atık olarak görülmek yerine şehir altyapısında yeniden kullanılabileceğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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