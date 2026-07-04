Adanın Ortasına Dev Yapı Kuruluyor: Kültürün Yeni Merkezi Olacak
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Abu Dabi’de Saadiyat Adası’na inşa edilecek Dar al Funoon Abu Dhabi, mimarisi ve kapasitesiyle şimdiden dikkat çekiyor. Ünlü mimar Frank Gehry’nin son tasarımlarından biri olan yapı, dalgalı dış cephesi ve farklı performans alanlarıyla bölgenin yeni kültür merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 6 bin kişilik toplam kapasiteye sahip olacak merkezin 2030’da tamamlanması planlanıyor.
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Dalgalı dış cephesiyle dikkat çekiyor
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İçinde 4 ayrı performans alanı olacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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