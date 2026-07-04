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Yaşam
Adanın Ortasına Dev Yapı Kuruluyor: Kültürün Yeni Merkezi Olacak

Adanın Ortasına Dev Yapı Kuruluyor: Kültürün Yeni Merkezi Olacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 12:04
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Abu Dabi’de Saadiyat Adası’na inşa edilecek Dar al Funoon Abu Dhabi, mimarisi ve kapasitesiyle şimdiden dikkat çekiyor. Ünlü mimar Frank Gehry’nin son tasarımlarından biri olan yapı, dalgalı dış cephesi ve farklı performans alanlarıyla bölgenin yeni kültür merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 6 bin kişilik toplam kapasiteye sahip olacak merkezin 2030’da tamamlanması planlanıyor.

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Dalgalı dış cephesiyle dikkat çekiyor

Dalgalı dış cephesiyle dikkat çekiyor

Dar al Funoon Abu Dhabi’nin en dikkat çekici yanı, dalgalı ve akışkan görünümüyle öne çıkan dış cephesi. Yapının tamamlandığında adeta kumaşla sarılmış gibi görünen bir forma sahip olması bekleniyor.

Tasarımda şeffaf cephe anlayışı da önemli bir yer tutuyor. Bu görünümün, Abu Dabi’nin yaratıcılığa ve kültürel etkileşime açık yapısını sembolize etmesi amaçlanıyor.

Yapı yalnızca mimarisiyle değil, bulunduğu konumla da öne çıkıyor. Saadiyat Adası, Louvre Abu Dhabi ve Zayed National Museum gibi kültür yapılarının yer aldığı bir bölge olarak biliniyor. Dar al Funoon’un da bu kültür hattına yeni bir halka eklemesi hedefleniyor.

İçinde 4 ayrı performans alanı olacak

İçinde 4 ayrı performans alanı olacak

Dar al Funoon Abu Dhabi, tek bir sahneden oluşmayacak. Yapı içinde farklı etkinlik türlerine uygun 4 ayrı performans alanı yer alacak.

Merkezde 2 binden fazla kişilik ana salon bulunacak. Bu salon, teknik açıdan daha kapsamlı ve büyük prodüksiyonlar için kullanılacak. Açık hava amfitiyatrosu ise 3 bin 500 kişilik kapasitesiyle daha geniş etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bunlara ek olarak 400 kişilik stüdyo tiyatrosu ve 250 kişilik caz mekânı da projeye dahil edildi. Böylece merkezde opera, bale, tiyatro, konser, caz etkinlikleri, sanatçı rezidansları, ortak yapımlar ve eğitim programları düzenlenebilecek.

Proje tamamlandığında Dar al Funoon Abu Dhabi’nin yalnızca bir gösteri merkezi değil, Abu Dabi’nin kültürel turizmini ve yaratıcı sektörünü destekleyen büyük bir yatırım olması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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