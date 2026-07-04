Adanın Ortasına Dev Yapı Kuruluyor: Kültürün Yeni Merkezi Olacak

Dar al Funoon Abu Dhabi, tek bir sahneden oluşmayacak. Yapı içinde farklı etkinlik türlerine uygun 4 ayrı performans alanı yer alacak.

Merkezde 2 binden fazla kişilik ana salon bulunacak. Bu salon, teknik açıdan daha kapsamlı ve büyük prodüksiyonlar için kullanılacak. Açık hava amfitiyatrosu ise 3 bin 500 kişilik kapasitesiyle daha geniş etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bunlara ek olarak 400 kişilik stüdyo tiyatrosu ve 250 kişilik caz mekânı da projeye dahil edildi. Böylece merkezde opera, bale, tiyatro, konser, caz etkinlikleri, sanatçı rezidansları, ortak yapımlar ve eğitim programları düzenlenebilecek.

Proje tamamlandığında Dar al Funoon Abu Dhabi’nin yalnızca bir gösteri merkezi değil, Abu Dabi’nin kültürel turizmini ve yaratıcı sektörünü destekleyen büyük bir yatırım olması bekleniyor.