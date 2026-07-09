Denizin İçine 10 Bin Tonluk Bloklar İndirip Yeni Semt Kurdular

Monaco, sınırlı kara alanı nedeniyle büyümek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Akdeniz kıyısında hayata geçirilen Mareterra projesiyle, daha önce deniz olan bir alanda yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Proje kapsamında kıyıya 18 dev beton yapı yerleştirildi ve bu yapılar yeni semtin temelini oluşturan büyük bir deniz bariyerine dönüştürüldü.

Monaco’nun toplam yüz ölçümünün 2 kilometrekarenin biraz üzerinde olması, böyle bir genişleme ihtiyacını daha da görünür hale getiriyor.

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