Denizin İçine 10 Bin Tonluk Bloklar İndirip Yeni Semt Kurdular
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Monaco, sınırlı kara alanı nedeniyle büyümek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Akdeniz kıyısında hayata geçirilen Mareterra projesiyle, daha önce deniz olan bir alanda yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Proje kapsamında kıyıya 18 dev beton yapı yerleştirildi ve bu yapılar yeni semtin temelini oluşturan büyük bir deniz bariyerine dönüştürüldü.
Monaco’nun toplam yüz ölçümünün 2 kilometrekarenin biraz üzerinde olması, böyle bir genişleme ihtiyacını daha da görünür hale getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 dev beton blok denizin dibine yerleştirildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizin olduğu yerde yeni bir yaşam alanı oluştu
Proje çevresel etkileri nedeniyle yakından izlendi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın