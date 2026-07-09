article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Denizin İçine 10 Bin Tonluk Bloklar İndirip Yeni Semt Kurdular

Denizin İçine 10 Bin Tonluk Bloklar İndirip Yeni Semt Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 16:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Monaco, sınırlı kara alanı nedeniyle büyümek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Akdeniz kıyısında hayata geçirilen Mareterra projesiyle, daha önce deniz olan bir alanda yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Proje kapsamında kıyıya 18 dev beton yapı yerleştirildi ve bu yapılar yeni semtin temelini oluşturan büyük bir deniz bariyerine dönüştürüldü. 

Monaco’nun toplam yüz ölçümünün 2 kilometrekarenin biraz üzerinde olması, böyle bir genişleme ihtiyacını daha da görünür hale getiriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18 dev beton blok denizin dibine yerleştirildi

18 dev beton blok denizin dibine yerleştirildi

Projede kullanılan dev beton yapılar doğrudan Monaco kıyısında üretilmedi. Özel tesislerde hazırlanan bloklar, Akdeniz üzerinden yüzdürülerek taşındı ve daha sonra belirlenen noktaya dikkatli şekilde indirildi.

Bu beton yapılar, denizin altında dev bir bariyer gibi çalışıyor. Yeni oluşturulan alanı dalgalara ve kıyı erozyonuna karşı korurken, üstte kurulacak semtin sağlam bir zemine oturmasına da yardımcı oluyor. Yani Mareterra’nın asıl taşıyıcı gücü, suyun altında kalan bu dev mühendislik sisteminden geliyor.

Denizin olduğu yerde yeni bir yaşam alanı oluştu

Denizin olduğu yerde yeni bir yaşam alanı oluştu

Mareterra yalnızca deniz doldurularak elde edilmiş boş bir alan değil. Projede lüks konutlar, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, kamusal alanlar, marina ve kıyı altyapısı bir arada planlandı.

Bu yönüyle Monaco, denizin üzerine birkaç bina dikmekten çok daha fazlasını yaptı. Daha önce açık deniz olan bir bölge, artık sokakları, bahçeleri, yapıları ve sosyal alanları olan yeni bir semte dönüştü.

Proje çevresel etkileri nedeniyle yakından izlendi

Proje çevresel etkileri nedeniyle yakından izlendi

Denizin üzerine yeni bir alan kurmak, beraberinde çevresel tartışmaları da getirdi. Bölgedeki deniz ekosistemi nedeniyle su kalitesi, deniz canlıları ve bitki örtüsü üzerindeki etkileri azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Bazı deniz türlerinin taşınması ve inşaat sürecinin çevresel olarak izlenmesi de projenin önemli parçaları arasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın