100 Yıllık Hapishaneyi Geceliği Servet Olan Lüks Otele Çevirdiler!
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Japonya’nın Nara kentindeki eski Nara Hapishanesi, artık mahkumları değil otel konuklarını ağırlıyor. 1908 yılında inşa edilen tarihi yapı, Hoshinoya Nara Prison adıyla lüks bir konaklama alanına dönüştürüldü. Otelin resmi sitesinde tesisin 25 Haziran 2026’da açıldığı ve Japonya’nın modern dönemini simgeleyen tarihi duvarların yeni bir döneme taşındığı belirtiliyor.
Bir zamanlar hücrelerin, uzun koridorların ve gözetleme düzeninin parçası olan yapı, bugün 48 odalı bir lüks otel olarak hizmet veriyor.
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Hoshinoya Nara Prison’da konuk odaları, yapının geçmişini tamamen silmeden yeniden tasarlandı
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Hapishanenin gözetleme düzeni hala hissediliyor
İçinde restoran ve müze de var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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