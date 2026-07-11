article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
100 Yıllık Hapishaneyi Geceliği Servet Olan Lüks Otele Çevirdiler!

100 Yıllık Hapishaneyi Geceliği Servet Olan Lüks Otele Çevirdiler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Japonya’nın Nara kentindeki eski Nara Hapishanesi, artık mahkumları değil otel konuklarını ağırlıyor. 1908 yılında inşa edilen tarihi yapı, Hoshinoya Nara Prison adıyla lüks bir konaklama alanına dönüştürüldü. Otelin resmi sitesinde tesisin 25 Haziran 2026’da açıldığı ve Japonya’nın modern dönemini simgeleyen tarihi duvarların yeni bir döneme taşındığı belirtiliyor.

Bir zamanlar hücrelerin, uzun koridorların ve gözetleme düzeninin parçası olan yapı, bugün 48 odalı bir lüks otel olarak hizmet veriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hoshinoya Nara Prison’da konuk odaları, yapının geçmişini tamamen silmeden yeniden tasarlandı

Hoshinoya Nara Prison’da konuk odaları, yapının geçmişini tamamen silmeden yeniden tasarlandı

Eski hücrelerin birleştirilmesiyle daha geniş odalar oluşturuldu; bu sayede hapishane mimarisinin izleri korunurken konaklama alanları modern bir otel konforuna uyarlandı.

Wallpaper’ın aktardığı bilgilere göre her oda, 9 ila 11 eski hücrenin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Bu dönüşümde kırmızı tuğla dokusu, uzun koridor hissi ve yapının tarihsel ağırlığı korunurken iç mekanda daha sıcak, sade ve çağdaş bir atmosfer kuruldu.

Hapishanenin gözetleme düzeni hala hissediliyor

Hapishanenin gözetleme düzeni hala hissediliyor

Nara Hapishanesi’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, beş hücre kanadının merkezi bir gözetleme noktasından dışarı doğru açıldığı planı. Bu mimari, gardiyanların geçmişte mahkumları merkezi noktadan izleyebilmesi için tasarlanmıştı. Bugün aynı düzen, otelin tarihi kimliğini belirleyen en güçlü unsurlardan biri olarak korunuyor.

Yapının sert hapishane atmosferi tamamen yok edilmemiş; aksine lüks otel deneyiminin parçası hâline getirilmiş. Böylece konuklar, klasik bir otel odasında kalmak yerine geçmişte hücre olarak kullanılan alanların dönüştürülmüş hâlinde konaklıyor.

İçinde restoran ve müze de var

İçinde restoran ve müze de var

Dönüşüm yalnızca odalarla sınırlı kalmadı. Eski tutuklu bloğu artık Japon-Fransız mutfağına odaklanan bir restorana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yapının geçmişiyle bağ kuran bir müze alanı da otel deneyiminin parçası hâline getirildi.

Hoshino Resorts’un “Hoshinoya” markası altında açılan otelde 48 oda, restoran, kafe/lounge, spa, havuz ve ortak kullanım alanları bulunuyor. Bu yönüyle eski Nara Hapishanesi, tarihi bir yapının tamamen yıkılmadan nasıl bambaşka bir işleve kavuşabileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın