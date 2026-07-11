100 Yıllık Hapishaneyi Geceliği Servet Olan Lüks Otele Çevirdiler!

Nara Hapishanesi’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, beş hücre kanadının merkezi bir gözetleme noktasından dışarı doğru açıldığı planı. Bu mimari, gardiyanların geçmişte mahkumları merkezi noktadan izleyebilmesi için tasarlanmıştı. Bugün aynı düzen, otelin tarihi kimliğini belirleyen en güçlü unsurlardan biri olarak korunuyor.

Yapının sert hapishane atmosferi tamamen yok edilmemiş; aksine lüks otel deneyiminin parçası hâline getirilmiş. Böylece konuklar, klasik bir otel odasında kalmak yerine geçmişte hücre olarak kullanılan alanların dönüştürülmüş hâlinde konaklıyor.