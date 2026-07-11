9 Bin Nüfuslu Ülkede Yer Kalmayınca Çözümü Denizde Buldular

Tuvalu gibi küçük ada ülkelerinde kara alanı; konut, ulaşım, kamu hizmetleri ve günlük yaşam için oldukça değerli. Bu nedenle geniş bir araziyi güneş panelleriyle kaplamak her zaman mümkün olmuyor.

Tafua Lagünü üzerine kurulan yüzer güneş paneli sistemi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Sistem, mevcut su yüzeyini elektrik üretimi için kullanarak karadaki sınırlı alanla rekabete girmeden temiz enerji sağlıyor.