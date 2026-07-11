9 Bin Nüfuslu Ülkede Yer Kalmayınca Çözümü Denizde Buldular
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Küçük ada ülkelerinde temiz enerji üretmenin önündeki en büyük engellerden biri, geniş güneş enerjisi santralleri kuracak yeterli kara alanının bulunmaması. Güney Pasifik’teki Tuvalu da bu soruna farklı bir çözüm buldu ve güneş panellerini karaya değil, suyun üzerine yerleştirdi.
Funafuti’deki Tafua Lagünü üzerine kurulan sistem, 184 yüzer güneş panelinden oluşuyor. 2023’te tamamlanan proje, yılda yaklaşık 174 MWh elektrik üretme kapasitesine sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara alanı yetmeyince lagün enerji alanına dönüştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
184 güneş paneli yılda binlerce litre dizel tasarrufu sağlayacak
Güneş enerjisi için her zaman karaya ihtiyaç yok
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın