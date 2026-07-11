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Yaşam
9 Bin Nüfuslu Ülkede Yer Kalmayınca Çözümü Denizde Buldular

9 Bin Nüfuslu Ülkede Yer Kalmayınca Çözümü Denizde Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 10:27
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Küçük ada ülkelerinde temiz enerji üretmenin önündeki en büyük engellerden biri, geniş güneş enerjisi santralleri kuracak yeterli kara alanının bulunmaması. Güney Pasifik’teki Tuvalu da bu soruna farklı bir çözüm buldu ve güneş panellerini karaya değil, suyun üzerine yerleştirdi.

Funafuti’deki Tafua Lagünü üzerine kurulan sistem, 184 yüzer güneş panelinden oluşuyor. 2023’te tamamlanan proje, yılda yaklaşık 174 MWh elektrik üretme kapasitesine sahip.

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Kara alanı yetmeyince lagün enerji alanına dönüştü

Kara alanı yetmeyince lagün enerji alanına dönüştü

Tuvalu gibi küçük ada ülkelerinde kara alanı; konut, ulaşım, kamu hizmetleri ve günlük yaşam için oldukça değerli. Bu nedenle geniş bir araziyi güneş panelleriyle kaplamak her zaman mümkün olmuyor.

Tafua Lagünü üzerine kurulan yüzer güneş paneli sistemi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Sistem, mevcut su yüzeyini elektrik üretimi için kullanarak karadaki sınırlı alanla rekabete girmeden temiz enerji sağlıyor.

184 güneş paneli yılda binlerce litre dizel tasarrufu sağlayacak

184 güneş paneli yılda binlerce litre dizel tasarrufu sağlayacak

Yüzer güneş panellerinin yılda yaklaşık 47 bin 100 litre dizel yakıt kullanımını azaltması bekleniyor. Bu da Tuvalu için oldukça önemli çünkü küçük ada ülkeleri elektrik üretiminde çoğu zaman dışarıdan getirilen yakıtlara bağımlı kalıyor.

Sistem, Funafuti’nin tüm enerji ihtiyacını tek başına karşılamıyor. Ancak ithal dizel tüketimini azaltması ve temiz enerji üretimini kara kullanmadan mümkün hâle getirmesi nedeniyle tamamlayıcı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Güneş enerjisi için her zaman karaya ihtiyaç yok

Güneş enerjisi için her zaman karaya ihtiyaç yok

Tuvalu’daki proje, güneş enerjisinin yalnızca boş arazilere ya da çatı üstlerine kurulmak zorunda olmadığını gösteriyor. Yüzer güneş panelleri, özellikle arazi sıkıntısı yaşayan ada ülkeleri ve kıyı kentleri için farklı bir seçenek sunabiliyor.

Tafua Lagünü böylece yalnızca bir su alanı olmaktan çıkıp elektrik üretiminin parçası haline geldi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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