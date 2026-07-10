30 Yıl Boyunca Evinin Altını Kazdı: Arka Bahçesinde Gizli Dünya Kurdu
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İngiltere’de sıradan görünen bir evin arka bahçesi, yıllar süren sıra dışı bir çalışmanın ardından gizli bir yer altı dünyasına dönüştü. Emekli fotoğrafçı Francis Proctor, yaklaşık 30 yıl boyunca kürek ve kazma kullanarak bahçesinin altına tüneller, odalar ve geçitlerden oluşan bir labirent inşa etti.
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Fikir küçük bir yer altı odasıyla başladı
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Eşinin hesaplamaları yapının ayakta kalmasını sağladı
"Barbara’nın Bahçesi" olarak anılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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