30 Yıl Boyunca Evinin Altını Kazdı: Arka Bahçesinde Gizli Dünya Kurdu

Francis Proctor’un yer altı labirenti fikri, Derbyshire’daki Blue John Cavern ziyaretinden sonra ortaya çıktı. Başlangıçta yalnızca bahçeden ulaşılabilen küçük bir yer altı odası yapmak isteyen Proctor, yıllar içinde bu fikri genişleterek çok daha büyük bir yapıya dönüştürdü.

Ancak evin kum tepeleri üzerine kurulu olması, kazı işini oldukça zorlaştırdı. Kumlu zeminde kazı yapmak çökme riski taşıdığı için yapı, sıradan bir hobi projesi olmaktan çok daha dikkatli planlanması gereken bir çalışmaya dönüştü.