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30 Yıl Boyunca Evinin Altını Kazdı: Arka Bahçesinde Gizli Dünya Kurdu

30 Yıl Boyunca Evinin Altını Kazdı: Arka Bahçesinde Gizli Dünya Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 21:44
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İngiltere’de sıradan görünen bir evin arka bahçesi, yıllar süren sıra dışı bir çalışmanın ardından gizli bir yer altı dünyasına dönüştü. Emekli fotoğrafçı Francis Proctor, yaklaşık 30 yıl boyunca kürek ve kazma kullanarak bahçesinin altına tüneller, odalar ve geçitlerden oluşan bir labirent inşa etti.

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Fikir küçük bir yer altı odasıyla başladı

Fikir küçük bir yer altı odasıyla başladı

Francis Proctor’un yer altı labirenti fikri, Derbyshire’daki Blue John Cavern ziyaretinden sonra ortaya çıktı. Başlangıçta yalnızca bahçeden ulaşılabilen küçük bir yer altı odası yapmak isteyen Proctor, yıllar içinde bu fikri genişleterek çok daha büyük bir yapıya dönüştürdü.

Ancak evin kum tepeleri üzerine kurulu olması, kazı işini oldukça zorlaştırdı. Kumlu zeminde kazı yapmak çökme riski taşıdığı için yapı, sıradan bir hobi projesi olmaktan çok daha dikkatli planlanması gereken bir çalışmaya dönüştü.

Eşinin hesaplamaları yapının ayakta kalmasını sağladı

Eşinin hesaplamaları yapının ayakta kalmasını sağladı

Proctor’un anlattığına göre projeyi mümkün kılan en önemli isim, matematik ve istatistik eğitimi olan eşi Barbara oldu. Barbara, kumlu zeminde kazının nasıl ilerleyebileceğini hesapladı ve duvarların yukarıdan aşağıya desteklenmesi gerektiğini belirledi.

Bu hesaplamalar sayesinde yer altı yapısı yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki beton destek duvarlarıyla güçlendirildi. Proctor, kürek ve kazma gibi basit el aletleriyle yıllar boyunca kazıya devam etti. Ortaya çıkan alan, yalnızca bir oda değil; odalar, geçitler, köprü ve küçük sahne dekorlarını andıran detaylardan oluşan bir yer altı labirenti hâline geldi.

"Barbara’nın Bahçesi" olarak anılıyor

"Barbara’nın Bahçesi" olarak anılıyor

Barbara Proctor’un vefatının ardından yer altı bahçesinin girişi onun anısına 'Barbara’s Garden' adıyla anılmaya başladı. Proctor, eşinin yaptığı hesaplamalar olmasa bu yapının kumlu zeminde ayakta kalmasının mümkün olmayacağını söylüyor.

Bugün bu sıra dışı alan, National Garden Scheme kapsamında belirli dönemlerde randevuyla ziyaret edilebiliyor. Ancak burası her gün açık bir turistik nokta değil; özel mülk niteliğini koruyor ve ziyaretler sınırlı gruplarla yapılıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen ev, arka bahçesinin altında saklı duran bu gizli dünyayla ilgi çekmeye devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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