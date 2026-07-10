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Doğru İlişkide Olduğunuzu Gösteren En Büyük İşaret Açıklandı

Doğru İlişkide Olduğunuzu Gösteren En Büyük İşaret Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 23:00
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Bir ilişkinin iyi olup olmadığını anlamak için çoğu zaman sevgi, uyum ya da iletişim gibi şeylere bakılır. Ancak araştırmalara göre doğru ilişkide olmanın en güçlü işaretlerinden biri, partneriniz tarafından gerçekten görülmek ve anlaşıldığını hissetmek olabilir.

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Doğru ilişkide insan kendini “görülmüş” hissediyor

Doğru ilişkide insan kendini “görülmüş” hissediyor

Araştırmaya göre ilişkide “anlaşıldığını hissetmek”, yani karşı tarafın sizi gerçekten bildiğine, ihtiyaçlarınızı gördüğüne ve sizi olduğunuz hâlinizle kavradığına inanmak ilişki memnuniyetiyle güçlü bir bağ kuruyor. Bu durum yalnızca romantik ilişkilerde değil; arkadaşlık ve aile ilişkilerinde de benzer şekilde öne çıkıyor.

Bu yüzden doğru ilişki, yalnızca kavga etmeyen ya da güzel vakit geçiren iki insan anlamına gelmeyebilir. Asıl mesele, partnerinizin sizin neye kırıldığınızı, neye ihtiyaç duyduğunuzu, ne zaman geri çekildiğinizi ya da ne zaman destek beklediğinizi gerçekten fark edebilmesi olabilir.

Harvard’ın uzun yıllara yayılan Yetişkin Gelişimi Araştırması da ilişkilerin insan yaşamındaki etkisini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre yakın ilişkiler, mutluluk ve sağlıklı yaşlanma üzerinde para, şöhret ya da sosyal statüden daha güçlü bir belirleyici olabiliyor.

Anlaşıldığını hissetmek ilişkiyi daha güvenli hâle getiriyor

Anlaşıldığını hissetmek ilişkiyi daha güvenli hâle getiriyor

Bir ilişkide sevilmek kadar anlaşılmak da güven duygusunu besliyor. Çünkü insan, partnerinin kendisini gerçekten gördüğünü hissettiğinde yalnızca bugünkü hâliyle değil; kırılganlıkları, korkuları, hedefleri ve değişen taraflarıyla da kabul edildiğini düşünebiliyor.

Uzun süreli bir araştırma, partnerinin kendisini anlayıp önemsediğini düşünen kişilerde bu algıdaki değişimlerin günlük stres tepkileri ve ilerleyen yıllardaki sağlık sonuçlarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor.

İlişkiler üzerine yapılan başka çalışmalar da partnerin kişiyi desteklemesinin ve onun ideal benliğine yaklaşmasına yardımcı olmasının ilişki memnuniyetiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Yani doğru kişi, yalnızca sizi tanıyan değil; sizin olmak istediğiniz kişiyi de görebilen biri olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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