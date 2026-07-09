Arama Kurtarma İçin Hamam Böceklerine Dalış Kıyafeti Ürettiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Afet bölgelerinde insanların ya da büyük robotların giremeyeceği kadar dar alanlara ulaşmak için farklı teknolojiler geliştiriliyor. Bu kez araştırmacıların odağında ise hamam böcekleri var.
Singapur’daki Nanyang Technological University’den araştırmacılar, Madagaskar tıslayan hamam böcekleri için 3D yazıcıyla üretilen mini bir dalış kıyafeti geliştirdi. Sistem, böceğin su altında oksijen almasını sağlayan küçük bir sırt çantası gibi çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su altında 3 saate kadar hareket edebiliyorlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amaç afet bölgelerinde arama yapmalarını sağlamak
Küçük sırt çantası gibi çalışıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın