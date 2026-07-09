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Arama Kurtarma İçin Hamam Böceklerine Dalış Kıyafeti Ürettiler

Arama Kurtarma İçin Hamam Böceklerine Dalış Kıyafeti Ürettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 11:57
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Afet bölgelerinde insanların ya da büyük robotların giremeyeceği kadar dar alanlara ulaşmak için farklı teknolojiler geliştiriliyor. Bu kez araştırmacıların odağında ise hamam böcekleri var.

Singapur’daki Nanyang Technological University’den araştırmacılar, Madagaskar tıslayan hamam böcekleri için 3D yazıcıyla üretilen mini bir dalış kıyafeti geliştirdi. Sistem, böceğin su altında oksijen almasını sağlayan küçük bir sırt çantası gibi çalışıyor.

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Su altında 3 saate kadar hareket edebiliyorlar

Su altında 3 saate kadar hareket edebiliyorlar

Geliştirilen mini sistemin içinde kimyasal oksijen üreten bir bölüm bulunuyor. Hidrojen peroksit ve manganez dioksit kullanılarak oksijen elde ediliyor; bu oksijen de ince tüplerle hamam böceğinin nefes aldığı küçük açıklıklara iletiliyor.

Nature Communications’ta yayımlanan çalışmaya göre bu dalış kıyafeti, hamam böceklerinin su altında 2-3 saat boyunca hayatta kalmasını ve hareket edebilmesini sağladı. Dalış kıyafeti olmayan kontrol grubundaki hamam böceklerinin ise su altında çok kısa sürede boğulduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, sistemin yalnızca böceği hayatta tutmakla kalmadığını, aynı zamanda su altında hareket kabiliyetini de koruduğunu belirtiyor. Yapılan testlerde böcekler, su altındaki engelli parkurlarda ilerleyebildi.

Amaç afet bölgelerinde arama yapmalarını sağlamak

Amaç afet bölgelerinde arama yapmalarını sağlamak

Hamam böceklerinin bu tür çalışmalarda tercih edilmesinin nedeni, dar alanlarda hareket edebilmeleri ve zorlu yüzeylerde ilerleyebilmeleri. Büyük robotların ulaşamadığı enkaz boşlukları, borular, çatlaklar ya da su basmış dar alanlar bu nedenle araştırmacıların ilgisini çekiyor.

Bu böcekler daha önce elektronik sistemlerle yönlendirilebilen “siborg böcekler” olarak da denenmişti. İnsan operatörler, böceğin yönünü değiştirmek için küçük elektriksel uyarılarla onu yönlendirebiliyor. Böylece böcek, riskli alanlarda canlı arama ya da keşif amacıyla kullanılabiliyor.

Araştırmacılara göre asıl sorun su basmış alanlardı. Çünkü gerçek afet bölgelerinde yoğun yağmur, sel ya da patlayan borular nedeniyle enkaz altında su birikebiliyor. Geliştirilen mini dalış kıyafeti, bu engeli aşmak için tasarlandı.

Küçük sırt çantası gibi çalışıyor

Küçük sırt çantası gibi çalışıyor

Dalış kıyafetinin tamamı yaklaşık 10’a 10 milimetrelik küçük bir sistemden oluşuyor. Bu boyut, onu hamam böceğinin taşıyabileceği kadar hafif ve küçük hâle getiriyor.

Sistemin su geçirmez yapıda olması da önemli. Araştırmacılar, oksijenin böceğe ulaşmasını sağlarken suyun solunum açıklıklarına girmesini engelleyen özel bağlantılar kullandı. Böylece böcek, kara ve su arasında geçiş yapabilen küçük bir arama-kurtarma aracına dönüşmüş oldu.

Bu teknoloji henüz erken aşamada olsa da araştırmacılar, ileride su basmış enkaz alanlarında, dar geçitlerde ve insanların ulaşmasının riskli olduğu bölgelerde kullanılabileceğini düşünüyor. Yani kulağa bilim kurgu gibi gelse de hamam böcekleri, gelecekte arama kurtarma ekiplerinin en küçük yardımcılarından biri olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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