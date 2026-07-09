Arama Kurtarma İçin Hamam Böceklerine Dalış Kıyafeti Ürettiler

Afet bölgelerinde insanların ya da büyük robotların giremeyeceği kadar dar alanlara ulaşmak için farklı teknolojiler geliştiriliyor. Bu kez araştırmacıların odağında ise hamam böcekleri var.

Singapur’daki Nanyang Technological University’den araştırmacılar, Madagaskar tıslayan hamam böcekleri için 3D yazıcıyla üretilen mini bir dalış kıyafeti geliştirdi. Sistem, böceğin su altında oksijen almasını sağlayan küçük bir sırt çantası gibi çalışıyor.

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