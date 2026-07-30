Bu Kez Sinefilleri Bekliyoruz: Emojilerden Yerli Filmleri Tahmin Etme Oyunu

Yerli sinemanın klasikleşmiş ya da popüler yapımlarını kaç saniyede tanırsın? Bu sefer işi biraz zorlaştırdık: Film isimleri yok, oyuncu fotoğrafları yok, sadece emojiler var. Eşkıya'dan G.O.R.A.'ya, Ahlat Ağacı'ndan Vizontele'ye kadar 30 filmi sadece dört emojiye bakarak çözmen gerekiyor. Joker hakların var ama dikkatli kullan, çünkü bazı filmler ilk bakışta sandığından çok daha zor çıkabiliyor. Hazırsan başlayalım, bakalım gerçekten sinemasever misin yoksa sadece öyle mi düşünüyorsun.