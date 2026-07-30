Bu Kez Sinefilleri Bekliyoruz: Emojilerden Yerli Filmleri Tahmin Etme Oyunu
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Yerli sinemanın klasikleşmiş ya da popüler yapımlarını kaç saniyede tanırsın? Bu sefer işi biraz zorlaştırdık: Film isimleri yok, oyuncu fotoğrafları yok, sadece emojiler var. Eşkıya'dan G.O.R.A.'ya, Ahlat Ağacı'ndan Vizontele'ye kadar 30 filmi sadece dört emojiye bakarak çözmen gerekiyor. Joker hakların var ama dikkatli kullan, çünkü bazı filmler ilk bakışta sandığından çok daha zor çıkabiliyor. Hazırsan başlayalım, bakalım gerçekten sinemasever misin yoksa sadece öyle mi düşünüyorsun.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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