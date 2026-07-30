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Bu Kuşları Avlamanın Cezası 145 Bin TL

Bu Kuşları Avlamanın Cezası 145 Bin TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 12:56
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Yaklaşık 500 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Türkiye, göçmen kuşların rotalarından biri. Yaz göçmeni olarak Türkiye’ye giriş yapan 120 kuş türünü avlamak yasak. Koruma altında olan bu kuş türlerini avlamanın cezası 145 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Yaz göçmenlerini korumak için güvenlik önlemleri üst düzeyde.

Yaz göçmenlerini korumak için güvenlik önlemleri üst düzeyde.

Yaz göçmeni olarak Türkiye’ye giriş yapan 120 tür arasında yılan kartalı, yaz atmacası, küçük kerkenez, kara leylek, arı kuşu ve saz bülbülü gibi popülasyonu kritik öneme sahip canlılar bulunuyor. TRT Haber'den Uğur Becerikli'nin haberine göre leylekler gibi bazı türler insan yerleşimlerine yakın kırsal alanlarda yaşamayı seçerken, yılan kartalı ve yaz atmacası gibi yırtıcılar ise milli parklar ile gözden uzak sulak alanları tercih ediyor. 

Göçmen kuşların korunması için yaban hayatının yoğun olduğu bölgelerde ve milli parklarda binlerce fotokapan, termal dürbünler ve insansız hava araçları (dron) nöbet tutuyor.  Orman muhafaza memurları, saha bekçileri, kolluk kuvvetleri ve fahri av müfettişlerinin yanı sıra köy muhtarları da kaçak avcılığa karşı teyakkuzda.

Avlamanın cezası 145 bin TL'ye ulaşıyor.

Avlamanın cezası 145 bin TL'ye ulaşıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, koruma altındaki bu göçmen kuşları avlamanın cezası kuş başına 2 bin 200 liradan başlayıp 145 bin liraya kadar yükseliyor. Eğer avlanan türün nesli tehlike altındaysa, bu idari para cezalarına ağır tazminat yaptırımları da ekleniyor.

Avlamanın cezası ne kadar?

Atmacagiller 145 bin TL

Kelaynak 120 bin TL

Tepeli pelikan 100 bin TL

Leylekgiller 60 bin TL

Balıkçıgiller 5 bin 800 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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