Bu Kuşları Avlamanın Cezası 145 Bin TL
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Yaklaşık 500 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Türkiye, göçmen kuşların rotalarından biri. Yaz göçmeni olarak Türkiye’ye giriş yapan 120 kuş türünü avlamak yasak. Koruma altında olan bu kuş türlerini avlamanın cezası 145 bin TL'ye kadar çıkıyor.
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Yaz göçmenlerini korumak için güvenlik önlemleri üst düzeyde.
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Avlamanın cezası 145 bin TL'ye ulaşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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