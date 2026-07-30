Bu Kuşları Avlamanın Cezası 145 Bin TL

Yaz göçmeni olarak Türkiye’ye giriş yapan 120 tür arasında yılan kartalı, yaz atmacası, küçük kerkenez, kara leylek, arı kuşu ve saz bülbülü gibi popülasyonu kritik öneme sahip canlılar bulunuyor. TRT Haber'den Uğur Becerikli'nin haberine göre leylekler gibi bazı türler insan yerleşimlerine yakın kırsal alanlarda yaşamayı seçerken, yılan kartalı ve yaz atmacası gibi yırtıcılar ise milli parklar ile gözden uzak sulak alanları tercih ediyor.

Göçmen kuşların korunması için yaban hayatının yoğun olduğu bölgelerde ve milli parklarda binlerce fotokapan, termal dürbünler ve insansız hava araçları (dron) nöbet tutuyor. Orman muhafaza memurları, saha bekçileri, kolluk kuvvetleri ve fahri av müfettişlerinin yanı sıra köy muhtarları da kaçak avcılığa karşı teyakkuzda.