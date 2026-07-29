Çorum Belediye Başkanı Hiçbir Manifest Kızının Şehre Giremeyeceğini Açıkladı

Son yıllarda müzik piyasasına damga vuran grupların başında şüphesiz Manifest geliyor. Bu 6 kişilik 'girlband' gerek şarkıları gerek imajlarıyla ülke çapında tüm konser salonlarını ve statları dolduruyor. Pek çok ile konser vermeleri için davet edilen Manifest için bir istek de Çorumlu çocuklardan geldi ama Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu isteği sert bir dille reddetti.