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Çorum Belediye Başkanı Hiçbir Manifest Kızının Şehre Giremeyeceğini Açıkladı

Çorum Belediye Başkanı Hiçbir Manifest Kızının Şehre Giremeyeceğini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 16:11
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Son yıllarda müzik piyasasına damga vuran grupların başında şüphesiz Manifest geliyor. Bu 6 kişilik 'girlband' gerek şarkıları gerek imajlarıyla ülke çapında tüm konser salonlarını ve statları dolduruyor. Pek çok ile konser vermeleri için davet edilen Manifest için bir istek de Çorumlu çocuklardan geldi ama Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu isteği sert bir dille reddetti.

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Manifest yaz turnesiyle tüm konser salonlarını sallarken farklı illerden de bu gruba ilgi her geçen gün artıyor.

Manifest yaz turnesiyle tüm konser salonlarını sallarken farklı illerden de bu gruba ilgi her geçen gün artıyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin ilgiyle takip ettiği grubun hayran hesapları milyonları buluyor. Ancak sahne şovları bazı kesimlerin tepkisini de çekiyor. Son yılların en popüler grubu için Çorumlu çocuklardan da bir istek geldi.

Halil İbrahim Aşgın ise Şehir Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Halil İbrahim Aşgın ise Şehir Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çorum'un yerel basınından Kesin Karar'ın haberine göre, çocukların Manifest konseri talebine yanıt veren Aşgın, 'Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez' sözleriyle bu isteği reddetti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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