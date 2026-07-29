Çorum Belediye Başkanı Hiçbir Manifest Kızının Şehre Giremeyeceğini Açıkladı
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Son yıllarda müzik piyasasına damga vuran grupların başında şüphesiz Manifest geliyor. Bu 6 kişilik 'girlband' gerek şarkıları gerek imajlarıyla ülke çapında tüm konser salonlarını ve statları dolduruyor. Pek çok ile konser vermeleri için davet edilen Manifest için bir istek de Çorumlu çocuklardan geldi ama Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu isteği sert bir dille reddetti.
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Manifest yaz turnesiyle tüm konser salonlarını sallarken farklı illerden de bu gruba ilgi her geçen gün artıyor.
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Halil İbrahim Aşgın ise Şehir Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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