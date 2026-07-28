Muhabir Sözünü Tuttu, Oğluna Lvbel C5'in Adını Verdi: Lvbel C5 "Ağırlığınca Altın" Sözünü Tutacak mı?
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Gece Muhabiri Samet Aday'ın oğlu dünyaya geldi. Daha önce bebeğine 'Burak' adını vermesi karşılığında Lvbel C5'ten ağırlığı kadar altın sözü alan Aday, oğluna Burak Ege ismini verdi. Doğum sonrası yaptığı paylaşımla ünlü rapçiyi etiketleyen muhabir, aylar önce verilen vaadi yeniden sosyal medyanın gündemine taşıdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkçe rap dünyasının son yıllarda en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Lvbel C5, müzik kariyeri kadar yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada gündem olan çıkışlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Hatırlayanlar olacaktır... Gece Muhabiri Samet Aday ile yaptığı sohbet sırasında ortaya oldukça eğlenceli bir diyalog çıkmıştı.
Samet Aday'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcıların gündemindeki tek konu ise Lvbel C5'in verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceği oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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