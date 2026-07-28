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Muhabir Sözünü Tuttu, Oğluna Lvbel C5'in Adını Verdi: Lvbel C5 "Ağırlığınca Altın" Sözünü Tutacak mı?

Muhabir Sözünü Tuttu, Oğluna Lvbel C5'in Adını Verdi: Lvbel C5 "Ağırlığınca Altın" Sözünü Tutacak mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2026 - 17:15
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Gece Muhabiri Samet Aday'ın oğlu dünyaya geldi. Daha önce bebeğine 'Burak' adını vermesi karşılığında Lvbel C5'ten ağırlığı kadar altın sözü alan Aday, oğluna Burak Ege ismini verdi. Doğum sonrası yaptığı paylaşımla ünlü rapçiyi etiketleyen muhabir, aylar önce verilen vaadi yeniden sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkçe rap dünyasının son yıllarda en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Lvbel C5, müzik kariyeri kadar yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada gündem olan çıkışlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkçe rap dünyasının son yıllarda en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Lvbel C5, müzik kariyeri kadar yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada gündem olan çıkışlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi, özellikle son birkaç yılda yayımladığı parçalarla milyonlarca dinlenmeye ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edindi. 'Havhavhav', 'Gaz Pedal', 'DACIA', '10 Numara' ve 'Sezen Aksu' gibi şarkılarıyla dijital platformların zirvesine yerleşen Lvbel C5, kendine has tarzı ve enerjik sahne performansıyla kısa sürede rap müziğin en popüler isimlerinden biri haline geldi. 

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine taşınan rapçi, son olarak ise aldığı kilolar nedeniyle günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada fiziksel görünümü üzerinden sayısız paylaşım yapılmış, kimileri bu durumu mizah malzemesine dönüştürürken kimileri de yapılan yorumların dozunu eleştirmişti. 

Tüm bu gündemlerin ardından Lvbel C5, bu kez aylar önce verdiği ilginç bir sözün yeniden hatırlanmasıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Hatırlayanlar olacaktır... Gece Muhabiri Samet Aday ile yaptığı sohbet sırasında ortaya oldukça eğlenceli bir diyalog çıkmıştı.

Hatırlayanlar olacaktır... Gece Muhabiri Samet Aday ile yaptığı sohbet sırasında ortaya oldukça eğlenceli bir diyalog çıkmıştı.

Baba olmaya hazırlanan Aday'a takılan Lvbel C5, doğacak bebeğe kendi adı olan 'Burak' isminin verilmesi halinde bebeğin ağırlığı kadar altın hediye edeceğini söylemişti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kişi rapçinin bu sözünü espri olarak değerlendirmiş, bazıları ise gerçekten yerine getirip getirmeyeceğini merak etmeye başlamıştı. 

Aradan geçen ayların ardından beklenen haber geldi ve Samet Aday'ın oğlu dünyaya geldi. Üstelik Aday, verdiği sözü tutarak oğluna Burak Ege adını verdi. 

Doğumun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lvbel C5'i de etiketleyen Aday, aylar önce verilen vaadi yeniden gündeme taşıdı. Böylece sosyal medyada gözler bir anda yeniden ünlü rapçiye çevrildi.

Samet Aday'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcıların gündemindeki tek konu ise Lvbel C5'in verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceği oldu.

Samet Aday'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcıların gündemindeki tek konu ise Lvbel C5'in verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceği oldu.

Bebeğin yaklaşık 3 kilogram olduğu baz alındığında, ağırlığı kadar altının bugünkü piyasa değeri yaklaşık 18,4 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu hesap sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı konuyla ilgili esprili yorumlar yapmaya başladı. 

'Söz namustur', 'Şimdi sıra Lvbel C5'te' ve 'Altınlar hazırlanıyor mu?' gibi binlerce yorum paylaşılırken, bazı kullanıcılar ise rapçinin bunu tamamen şaka amacıyla söylediğini savundu. 

Şimdilik Lvbel C5 cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Samet Aday'ın oğlunun doğumuyla birlikte aylar önce verilen bu ilginç söz yeniden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şimdi herkesin aklındaki soru ise aynı: Lvbel C5, 'bebeğin ağırlığı kadar altın' vaadini gerçekten yerine getirecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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