Muhabir Sözünü Tuttu, Oğluna Lvbel C5'in Adını Verdi: Lvbel C5 "Ağırlığınca Altın" Sözünü Tutacak mı?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi, özellikle son birkaç yılda yayımladığı parçalarla milyonlarca dinlenmeye ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edindi. 'Havhavhav', 'Gaz Pedal', 'DACIA', '10 Numara' ve 'Sezen Aksu' gibi şarkılarıyla dijital platformların zirvesine yerleşen Lvbel C5, kendine has tarzı ve enerjik sahne performansıyla kısa sürede rap müziğin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine taşınan rapçi, son olarak ise aldığı kilolar nedeniyle günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada fiziksel görünümü üzerinden sayısız paylaşım yapılmış, kimileri bu durumu mizah malzemesine dönüştürürken kimileri de yapılan yorumların dozunu eleştirmişti.

Tüm bu gündemlerin ardından Lvbel C5, bu kez aylar önce verdiği ilginç bir sözün yeniden hatırlanmasıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.