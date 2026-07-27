Sıla Gençoğlu'ndan İlyas Yalçıntaş'a Ünlü İsimlerin Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu

Soruşturma kapsamında sanatçı, oyuncu, yapımcı, model, sosyal medya fenomeni, işletmeci ve iş insanı olarak tanınan bazı isimlerin yasaklı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya bu amaçla yer temin ettiklerine ilişkin iddialar üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla yürütülen soruşturmada teknik incelemeler, ifadeler ve delil toplama süreci aylar boyunca devam ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de dosyaya dahil oldu.

Soruşturmadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise 16 Temmuz'da yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan isimlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Aybüke Albere, Ateş İnce, İrem Haznedar, Gökhan Şafak, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman ve Öner Faruk Işık'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve toksikolojik inceleme süreci başlatıldı.

Adli sürecin devamında savcılık, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve Şefik Ömer Dolman'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Buna karşılık Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Gökhan Şafak, İrem Haznedar, Ateş İnce, Feyza Cihan, Volkan Büyükkhanlı ve Büşra Tatar hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi. Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, oyuncu Burak Çelik ve Eylem İpek Şafak ise serbest bırakıldı. Mahkeme değerlendirmesinin ardından İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman tutuklanırken, adli kontrol talep edilen isimler yurt dışına çıkış yasağı ve belirli yükümlülükler uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu operasyonun ardından gözler, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikolojik analiz raporlarına çevrilmişti. Günlerdir merakla beklenen inceleme sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bilgiler ise gazeteci Burak Doğan'ın özel haberiyle kamuoyuna yansıdı.