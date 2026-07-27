Sıla Gençoğlu'ndan İlyas Yalçıntaş'a Ünlü İsimlerin Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlülere yönelik yürütülen ve aylardır gündemden düşmeyen yasaklı madde soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre, gözaltına alınan isimlerden alınan biyolojik örneklerin analiz sonuçları dosyaya girdi. Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve birçok ünlü isme ilişkin raporların ayrıntıları ortaya çıktı. Bazı isimlerin testleri temiz çıkarken, bazı isimlerde ise yasaklı madde kullanımına ilişkin bulgular tespit edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması aylardır kamuoyunun en çok konuştuğu adli dosyalar arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre, soruşturma dosyasına giren toksikolojik analiz raporlarının sonuçları netleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın