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Sıla Gençoğlu'ndan İlyas Yalçıntaş'a Ünlü İsimlerin Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu

Sıla Gençoğlu'ndan İlyas Yalçıntaş'a Ünlü İsimlerin Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2026 - 19:04
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Ünlülere yönelik yürütülen ve aylardır gündemden düşmeyen yasaklı madde soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre, gözaltına alınan isimlerden alınan biyolojik örneklerin analiz sonuçları dosyaya girdi. Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve birçok ünlü isme ilişkin raporların ayrıntıları ortaya çıktı. Bazı isimlerin testleri temiz çıkarken, bazı isimlerde ise yasaklı madde kullanımına ilişkin bulgular tespit edildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Burak Doğan

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması aylardır kamuoyunun en çok konuştuğu adli dosyalar arasında yer alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması aylardır kamuoyunun en çok konuştuğu adli dosyalar arasında yer alıyor.

Soruşturma kapsamında sanatçı, oyuncu, yapımcı, model, sosyal medya fenomeni, işletmeci ve iş insanı olarak tanınan bazı isimlerin yasaklı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya bu amaçla yer temin ettiklerine ilişkin iddialar üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla yürütülen soruşturmada teknik incelemeler, ifadeler ve delil toplama süreci aylar boyunca devam ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de dosyaya dahil oldu. 

Soruşturmadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise 16 Temmuz'da yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan isimlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Aybüke Albere, Ateş İnce, İrem Haznedar, Gökhan Şafak, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman ve Öner Faruk Işık'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve toksikolojik inceleme süreci başlatıldı. 

Adli sürecin devamında savcılık, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve Şefik Ömer Dolman'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Buna karşılık Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Gökhan Şafak, İrem Haznedar, Ateş İnce, Feyza Cihan, Volkan Büyükkhanlı ve Büşra Tatar hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi. Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, oyuncu Burak Çelik ve Eylem İpek Şafak ise serbest bırakıldı. Mahkeme değerlendirmesinin ardından İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman tutuklanırken, adli kontrol talep edilen isimler yurt dışına çıkış yasağı ve belirli yükümlülükler uygulanarak serbest bırakıldı. 

Bu operasyonun ardından gözler, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikolojik analiz raporlarına çevrilmişti. Günlerdir merakla beklenen inceleme sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bilgiler ise gazeteci Burak Doğan'ın özel haberiyle kamuoyuna yansıdı.

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre, soruşturma dosyasına giren toksikolojik analiz raporlarının sonuçları netleşti.

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre, soruşturma dosyasına giren toksikolojik analiz raporlarının sonuçları netleşti.

Böylece günlerdir kamuoyunun merak ettiği test sonuçlarına ilişkin ilk somut bilgiler de ortaya çıkmış oldu.

Haberde yer alan bilgilere göre, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın alınan biyolojik örneklerinde yasaklı madde kullanımına ilişkin bulgulara rastlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşenur Balcı'nın analiz raporlarında da benzer şekilde yasaklı madde kullanımını destekleyen bulguların yer aldığı aktarıldı.

Yine aynı habere göre, Asude Mercan, Akın Altan, Buğra Balkaya, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında hazırlanan toksikolojik raporlarda da çeşitli yasaklı madde bulgularınarastlandığı öne sürüldü.

Öte yandan dosyada adı geçen isimlerden Aybüke Albere'nin test sonucunun temiz çıktığı belirtilirken, kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden Sıla Gençoğlu'nun analizlerinde de herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığıifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte soruşturmanın en çok merak edilen başlıklarından biri olan toksikolojik inceleme süreci de önemli ölçüde netlik kazanırken, soruşturmaya ilişkin adli sürecin ise önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle devam etmesi bekleniyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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