90'ların Yıldızı 91 Yaşındaki Aldo'nun Son Hali ve Dans Performansı Ağızları Açık Bıraktı!
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90'lı yılların unutulmaz sahne yıldızlarından Aldo, uzun bir aranın ardından yeniden gündemde. 91 yaşındaki usta sanatçı, sahnedeki enerjisi, dans performansı ve fit görüntüsüyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Onu yıllar sonra görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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90'lı yılların gece hayatını yaşayanların hafızasında silinmeyen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Aldo'ydu.
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90'lı yıllarda onu takip eden ya da bir kez olsun sahnesine denk gelen pek çok kişi, Aldo'nun enerjisini ve performansını unutmuş değil.
Aldo'nun sosyal medyada yeniden konuşulmasının tek nedeni uzun yıllar sonra görüntülenmesi değildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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