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90'ların Yıldızı 91 Yaşındaki Aldo'nun Son Hali ve Dans Performansı Ağızları Açık Bıraktı!

90'ların Yıldızı 91 Yaşındaki Aldo'nun Son Hali ve Dans Performansı Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2026 - 17:56
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90'lı yılların unutulmaz sahne yıldızlarından Aldo, uzun bir aranın ardından yeniden gündemde. 91 yaşındaki usta sanatçı, sahnedeki enerjisi, dans performansı ve fit görüntüsüyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Onu yıllar sonra görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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90'lı yılların gece hayatını yaşayanların hafızasında silinmeyen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Aldo'ydu.

90'lı yılların gece hayatını yaşayanların hafızasında silinmeyen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Aldo'ydu.

Gerçek adı Adnan Büyükgüner olan sanatçı, yalnızca sesiyle değil, bitmek bilmeyen enerjisi, sahne hakimiyeti ve dinleyicisiyle kurduğu sıcak iletişim sayesinde dönemin en çok konuşulan eğlence figürlerinden biri haline geldi. O yıllarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin gözde canlı müzik mekanlarında sahne alan Aldo, gece hayatının adeta değişmez isimleri arasında gösteriliyordu. 

Aslında onu benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri müzik dışındaki kariyeriydi. Asıl mesleği doktorluk olan Aldo, aynı zamanda mühendislik eğitimi de aldı. Küçük yaşlarda bale eğitimi gören sanatçı, yıllar içerisinde Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rumence gibi birçok dili akıcı şekilde konuşup şarkı söyleyebilmesiyle de dikkat çekti. Sahneye çıktığında farklı kültürlerden eserleri aynı gecede seslendirebilmesi, onu döneminin en özgün performans sanatçılarından biri yaptı. 

1987 yılında yayımladığı Ayrılık Çeşmesi albümüyle profesyonel müzik kariyerini taçlandıran Aldo, özellikle 1990'lı yıllarda canlı müzik sektörünün altın çağını yaşadığı dönemde büyük bir çıkış yakaladı. O yıllarda pop müziğin yükselişiyle birlikte sahne kültürü de zirveye ulaşırken, Aldo hem Türk Sanat Müziği hem alaturka hem de yabancı eserlerden oluşan geniş repertuvarıyla her kesime hitap etmeyi başardı. Sahnedeki doğaçlama sohbetleri, dansları ve hiç düşmeyen temposuyla izleyenlerin hafızasında özel bir yer edinen sanatçı, yalnızca şarkı söyleyen biri değil; tam anlamıyla bir 'sahne şovmeni' olarak anıldı.

90'lı yıllarda onu takip eden ya da bir kez olsun sahnesine denk gelen pek çok kişi, Aldo'nun enerjisini ve performansını unutmuş değil.

90'lı yıllarda onu takip eden ya da bir kez olsun sahnesine denk gelen pek çok kişi, Aldo'nun enerjisini ve performansını unutmuş değil.

Ancak magazin dünyasında uzun süredir adını eskisi kadar sık duymadığımız usta sanatçı, aslında hiçbir zaman müzikten kopmadı.

İlerleyen yaşına rağmen aktif sahne hayatını sürdüren Aldo, özellikle yaz aylarında Bodrum başta olmak üzere çeşitli tatil bölgelerinde ve seçkin canlı müzik mekanlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Türk Sanat Müziği klasiklerinden nostaljik eserlere, yabancı şarkılardan yılların eskitemediği hitlere uzanan repertuvarıyla sahne alan sanatçı, yıllardır müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Onu yakından takip edenler için bu durum çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Aldo, sahneyi hiçbir zaman bırakmayan isimlerden biri olarak biliniyor. 

Buna rağmen uzun zamandır magazin sayfalarında kendisini görmüyorduk. Bu nedenle özellikle genç kuşak için Aldo'nun bugün hala aktif olarak sahne aldığını öğrenmek bile başlı başına şaşırtıcı oldu. Usta sanatçı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaşılan yeni sahne görüntüleriyle yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, hem onu yakından tanıyanlarda büyük bir nostalji duygusu oluşturdu hem de 'Yıllardır hiç değişmemiş' yorumlarını beraberinde getirdi.

Aldo'nun sosyal medyada yeniden konuşulmasının tek nedeni uzun yıllar sonra görüntülenmesi değildi.

Asıl dikkat çeken detay, 2026 itibarıyla 91 yaşında olmasına rağmen sahnedeki enerjisinden neredeyse hiçbir şey kaybetmemiş olmasıydı. 

Paylaşılan görüntülerde usta sanatçının sahnede yalnızca şarkı söylemekle kalmadığı, müziğin ritmine eşlik ederek dans ettiği ve dakikalar boyunca temposunu koruduğu görüldü. Fit görüntüsü, dik duruşu ve bitmeyen enerjisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olurken, birçok kullanıcı '40-50 yaş daha genç sanatçılara taş çıkarıyor', 'Bu enerji gerçekten inanılmaz' ve '91 yaşında olduğuna inanmak mümkün değil' yorumlarını yaptı.

Yıllardır müzikle bağını hiç koparmayan Aldo, daha önce yaptığı açıklamalarda sahnenin kendisini hem ruhen hem de bedenen canlı tuttuğunu dile getirmiş, müziği hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü söylemişti. Sahneye çıkmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden sanatçı, müziği adeta yaşam enerjisinin en önemli kaynağı olarak tanımlıyor. 

Son görüntüler de bu sözleri doğrular nitelikteydi. Aradan geçen onlarca yıla rağmen ne sahne hakimiyetinden ne de izleyicisiyle kurduğu güçlü iletişimden ödün vermeyen Aldo, performansıyla yalnızca nostalji yaşatmadı; ilerleyen yaşın üretmeye ve hareket etmeye engel olmadığını da bir kez daha gösterdi. 90'lı yılların unutulmaz sahne yıldızlarından biri olan usta isim, sosyal medyada yayılan son görüntüleriyle hem eski hayranlarını yıllar öncesine götürdü hem de kendisini ilk kez tanıyan genç kuşağın büyük takdirini topladı.

twitter.com
twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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