90'ların Yıldızı 91 Yaşındaki Aldo'nun Son Hali ve Dans Performansı Ağızları Açık Bıraktı!

Gerçek adı Adnan Büyükgüner olan sanatçı, yalnızca sesiyle değil, bitmek bilmeyen enerjisi, sahne hakimiyeti ve dinleyicisiyle kurduğu sıcak iletişim sayesinde dönemin en çok konuşulan eğlence figürlerinden biri haline geldi. O yıllarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin gözde canlı müzik mekanlarında sahne alan Aldo, gece hayatının adeta değişmez isimleri arasında gösteriliyordu.

Aslında onu benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri müzik dışındaki kariyeriydi. Asıl mesleği doktorluk olan Aldo, aynı zamanda mühendislik eğitimi de aldı. Küçük yaşlarda bale eğitimi gören sanatçı, yıllar içerisinde Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rumence gibi birçok dili akıcı şekilde konuşup şarkı söyleyebilmesiyle de dikkat çekti. Sahneye çıktığında farklı kültürlerden eserleri aynı gecede seslendirebilmesi, onu döneminin en özgün performans sanatçılarından biri yaptı.

1987 yılında yayımladığı Ayrılık Çeşmesi albümüyle profesyonel müzik kariyerini taçlandıran Aldo, özellikle 1990'lı yıllarda canlı müzik sektörünün altın çağını yaşadığı dönemde büyük bir çıkış yakaladı. O yıllarda pop müziğin yükselişiyle birlikte sahne kültürü de zirveye ulaşırken, Aldo hem Türk Sanat Müziği hem alaturka hem de yabancı eserlerden oluşan geniş repertuvarıyla her kesime hitap etmeyi başardı. Sahnedeki doğaçlama sohbetleri, dansları ve hiç düşmeyen temposuyla izleyenlerin hafızasında özel bir yer edinen sanatçı, yalnızca şarkı söyleyen biri değil; tam anlamıyla bir 'sahne şovmeni' olarak anıldı.