Yılmaz Erdoğan Müjdeyi Verdi: Vizontele 3 Geliyor!

Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı film, 2001 yılında vizyona girdiğinde yalnızca gişede büyük bir başarı elde etmekle kalmadı; sıcak hikayesi, unutulmaz karakterleri ve Anadolu'nun samimi atmosferini beyaz perdeye taşıma biçimiyle de izleyicinin hafızasına kazındı. Milyonlarca seyirciyi salonlara çeken yapım, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok izlenen yerli filmleri arasında yer aldı ve Türk sinemasının modern klasikleri arasına adını yazdırdı.

1960'lı yılların sonunda Van'ın Gevaş ilçesini merkezine alan film, köy halkının hayatına ilk kez televizyonun girişini mizah ve dramı ustalıkla harmanlayan bir anlatımla ele alıyordu. Bir yandan dönemin toplumsal yapısını gözler önüne sererken diğer yandan teknolojinin insanların yaşamındaki etkisini oldukça sıcak ve insani bir dille anlatması, filmi benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oldu.

Elbette Vizontele'yi unutulmaz yapan yalnızca hikayesi değildi. Filmin oyuncu kadrosu da adeta yıldızlar geçidini andırıyordu. Yılmaz Erdoğan'ın Deli Emin karakteriyle hafızalara kazındığı yapımda Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Bican Günalan, Şebnem Sönmez, Erdal Tosun, Mesut Çakarlı ve daha birçok başarılı isim rol aldı. Birçok karakter yıllar boyunca sosyal medyada alıntılanan replikleriyle yaşamaya devam ederken, film de her televizyon gösteriminde yeniden ilgi görmeyi başardı. Bugün bile pek çok kişi için Vizontele yalnızca bir komedi filmi değil; çocukluğa, mahalle kültürüne ve eski Türkiye'ye yapılan nostaljik bir yolculuk olarak görülüyor.