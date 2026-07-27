Yılmaz Erdoğan Müjdeyi Verdi: Vizontele 3 Geliyor!
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Türk sinemasının efsane serilerinden Vizontele için beklenen haber sonunda geldi. Yılmaz Erdoğan, sinemayı yeniden canlandırmak istediklerini söylerken Vizontele 3 projesini de resmen duyurdu. İlk iki filmiyle milyonları etkileyen serinin yeni halkası için geri sayım başladı. 2027 hedefi şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk sinemasının son 25 yılına damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri hiç kuşkusuz Vizontele oluyor.
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İlk filmin gördüğü büyük ilginin ardından seri, 2004 yılında Vizontele Tuuba ile devam etti.
Beklenen açıklama sonunda geldi! Yılmaz Erdoğan Vizontele 3 için tarih verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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