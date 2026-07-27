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Yılmaz Erdoğan Müjdeyi Verdi: Vizontele 3 Geliyor!

Yılmaz Erdoğan Müjdeyi Verdi: Vizontele 3 Geliyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2026 - 16:33 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 16:37
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Türk sinemasının efsane serilerinden Vizontele için beklenen haber sonunda geldi. Yılmaz Erdoğan, sinemayı yeniden canlandırmak istediklerini söylerken Vizontele 3 projesini de resmen duyurdu. İlk iki filmiyle milyonları etkileyen serinin yeni halkası için geri sayım başladı. 2027 hedefi şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türk sinemasının son 25 yılına damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri hiç kuşkusuz Vizontele oluyor.

Türk sinemasının son 25 yılına damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri hiç kuşkusuz Vizontele oluyor.

Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı film, 2001 yılında vizyona girdiğinde yalnızca gişede büyük bir başarı elde etmekle kalmadı; sıcak hikayesi, unutulmaz karakterleri ve Anadolu'nun samimi atmosferini beyaz perdeye taşıma biçimiyle de izleyicinin hafızasına kazındı. Milyonlarca seyirciyi salonlara çeken yapım, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok izlenen yerli filmleri arasında yer aldı ve Türk sinemasının modern klasikleri arasına adını yazdırdı.

1960'lı yılların sonunda Van'ın Gevaş ilçesini merkezine alan film, köy halkının hayatına ilk kez televizyonun girişini mizah ve dramı ustalıkla harmanlayan bir anlatımla ele alıyordu. Bir yandan dönemin toplumsal yapısını gözler önüne sererken diğer yandan teknolojinin insanların yaşamındaki etkisini oldukça sıcak ve insani bir dille anlatması, filmi benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oldu.

Elbette Vizontele'yi unutulmaz yapan yalnızca hikayesi değildi. Filmin oyuncu kadrosu da adeta yıldızlar geçidini andırıyordu. Yılmaz Erdoğan'ın Deli Emin karakteriyle hafızalara kazındığı yapımda Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Bican Günalan, Şebnem Sönmez, Erdal Tosun, Mesut Çakarlı ve daha birçok başarılı isim rol aldı. Birçok karakter yıllar boyunca sosyal medyada alıntılanan replikleriyle yaşamaya devam ederken, film de her televizyon gösteriminde yeniden ilgi görmeyi başardı. Bugün bile pek çok kişi için Vizontele yalnızca bir komedi filmi değil; çocukluğa, mahalle kültürüne ve eski Türkiye'ye yapılan nostaljik bir yolculuk olarak görülüyor.

İlk filmin gördüğü büyük ilginin ardından seri, 2004 yılında Vizontele Tuuba ile devam etti.

İlk filmin gördüğü büyük ilginin ardından seri, 2004 yılında Vizontele Tuuba ile devam etti.

Yine Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak imzasını taşıyan devam filmi, bu kez izleyiciyi 1980 darbesi öncesindeki siyasi ve toplumsal atmosferle buluşturdu. İlk filmin neşeli, umut dolu havasının aksine ikinci filmde daha dramatik ve duygusal bir anlatım tercih edildi.

Filmde Gevaş kasabası yine hikayenin merkezindeydi ancak bu kez kasabaya Ankara'dan sürgün edilen fotoğrafçı Tuuba'nın gelişiyle olayların yönü tamamen değişiyordu. Tuuba karakteri üzerinden hem dönemin siyasi baskıları hem de Anadolu insanının sıcaklığı anlatılırken, ilk filmde tanıdığımız karakterlerin de yıllar içindeki değişimleri ekrana taşındı. Böylece Vizontele evreni yalnızca bir komedi serisi olmaktan çıkarak güçlü bir dönem hikayesine dönüştü.

İkinci filmde ilk yapımdan Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Bican Günalan ve Şebnem Sönmez gibi pek çok isim yer almaya devam etti. Kadroya bu kez Tuuba karakteriyle Belçim Bilgin dahil olurken, filmin duygusal yükünü büyük ölçüde onun hikayesi sırtladı. İlk filmde izlediğimiz bazı karakterlerin hikayeleri geri planda kalırken, anlatının odağı daha çok Tuuba ile Deli Emin'in etrafında şekillendi.

Her ne kadar ilk film kadar yüksek gişe rakamlarına ulaşmasa da Vizontele Tuuba, özellikle atmosferi, dönem tasvirleri, müzikleri ve oyunculuk performanslarıyla sinemaseverlerden tam not aldı. Yıllar içerisinde birçok izleyici, ikinci filmi ilk yapıma göre daha duygusal ve daha derin bulan yorumlar yaparken, serinin devam edip etmeyeceği sorusu ise uzun yıllardır gündemdeki yerini korudu.

Beklenen açıklama sonunda geldi! Yılmaz Erdoğan Vizontele 3 için tarih verdi.

Beklenen açıklama sonunda geldi! Yılmaz Erdoğan Vizontele 3 için tarih verdi.

Son dönemde yerli filmlerin yeniden salonlarda güçlü gişe rakamlarına ulaşması, Türk sinemasının geleceğine dair umutları artırırken, bu konuda dikkat çeken açıklamalardan biri de Yılmaz Erdoğan'dan geldi. Bir yandan Organize İşler serisinin yeni hikayesini bu kez dizi formatında izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığını açıklayan Erdoğan, bir yandan da yıllardır beklenen Vizontele müjdesini verdi. 

Katıldığı programda sinema salonlarının yeniden eski gücüne kavuşması gerektiğini vurgulayan usta isim, şu ifadeleri kullandı:

'Sinemanın sahadan çekiliyor gibi olması çok kötü. Onu geri getirmemiz lazım. Bu sene 2 Aile Arasında'yı yaptık. Seneye de Vizontele 3 projemiz var. Öyle öyle sinemayı geri almalıyız.' 

Bu açıklamayla birlikte yıllardır söylenti olarak konuşulan Vizontele 3 projesi ilk kez bu kadar net bir şekilde doğrulanmış oldu. Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Öte yandan daha önce yaptığı açıklamalarda üçüncü filmin senaryosu üzerinde uzun yıllardır çalıştığını, projenin çeşitli nedenlerle ertelendiğini söyleyen başarılı isim, dosyanın hiçbir zaman rafa kaldırılmadığını da dile getirmişti. 

Şimdilik filmin oyuncu kadrosu, hikayesi veya çekim takvimine ilişkin resmi bir detay paylaşılmış değil. Bu nedenle Demet Akbağ başta olmak üzere ilk iki filmde rol alan isimlerin projeye geri dönüp dönmeyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak yalnızca Vizontele adının yeniden gündeme gelmesi bile sinemaseverleri heyecanlandırmaya yetti. Türk sinemasının en sevilen serilerinden birinin yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanması, şimdiden 2027'nin en çok konuşulacak yapımlarından biri olacağının sinyalini veriyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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