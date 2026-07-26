Geçmişi Gündem Oldu: Manifest Zeynep Oktay'ın 2020'de Ünlü Fenomene Verdiği Cevap Olay Yarattı!
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Türkiye'nin son yıllarda çıkardığı en büyük müzik fenomenlerinden biri olmayı başaran Manifest, kısa sayılabilecek bir sürede yakaladığı başarıyla adeta sektörün dengelerini değiştirdi. Güçlü sahne performansları, kusursuz dans koreografileri, milyonlarca kez dinlenen şarkıları ve sosyal medyada yarattıkları etkiyle genç kuşağın en çok konuştuğu gruplardan biri haline gelen altılı, bugün yalnızca müzikleriyle değil, hayatlarının her detayıyla gündem yaratıyor. Bugün ise grubun 'mavisi' olarak anılan Zeynep Oktay, yıllar önce yaptığı tek satırlık bir sosyal medya yorumuyla gündeme oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'nin yeni nesil pop grubu Manifest, son bir yılda gösterdiği yükselişle müzik sektörünün en dikkat çeken başarı hikayelerinden birine dönüştü.
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İlk zamanlarda yalnızca performanslarıyla öne çıkan Manifest üyeleri, bugün özel hayatlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren ekran görüntüsüyle beraber Zeynep Oktay'ın 2020 yılında sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'a verdiği cevap gündem oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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