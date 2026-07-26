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Geçmişi Gündem Oldu: Manifest Zeynep Oktay'ın 2020'de Ünlü Fenomene Verdiği Cevap Olay Yarattı!

Geçmişi Gündem Oldu: Manifest Zeynep Oktay'ın 2020'de Ünlü Fenomene Verdiği Cevap Olay Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.07.2026 - 21:05
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Türkiye'nin son yıllarda çıkardığı en büyük müzik fenomenlerinden biri olmayı başaran Manifest, kısa sayılabilecek bir sürede yakaladığı başarıyla adeta sektörün dengelerini değiştirdi. Güçlü sahne performansları, kusursuz dans koreografileri, milyonlarca kez dinlenen şarkıları ve sosyal medyada yarattıkları etkiyle genç kuşağın en çok konuştuğu gruplardan biri haline gelen altılı, bugün yalnızca müzikleriyle değil, hayatlarının her detayıyla gündem yaratıyor. Bugün ise grubun 'mavisi' olarak anılan Zeynep Oktay, yıllar önce yaptığı tek satırlık bir sosyal medya yorumuyla gündeme oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin yeni nesil pop grubu Manifest, son bir yılda gösterdiği yükselişle müzik sektörünün en dikkat çeken başarı hikayelerinden birine dönüştü.

Türkiye'nin yeni nesil pop grubu Manifest, son bir yılda gösterdiği yükselişle müzik sektörünün en dikkat çeken başarı hikayelerinden birine dönüştü.

Yarışma programıyla başlayan yolculuklarını profesyonel müzik kariyerine taşıyan altılı, peş peşe çıkardıkları şarkılar, milyonlara ulaşan klipleri ve enerjik sahne performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Özellikle senkronize dans koreografileri, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve sosyal medyada büyük ilgi gören vlog içerikleri sayesinde yalnızca müzik listelerinde değil, dijital dünyada da adlarından sıkça söz ettirdiler.

Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Oktay'dan oluşan grup; 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve son olarak yayımladıkları 'pVg' gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, konser biletlerini dakikalar içinde tüketen bir hayran kitlesi oluşturdu. Düzenledikleri Manifestival etkinlikleri, sosyal medyada yarattıkları etkileşim ve sahnedeki uyumları sayesinde yalnızca bir müzik grubu değil, genç kuşağın yakından takip ettiği bir pop kültürü fenomeni haline geldiler.

Grubun yükselişiyle birlikte her üye de kendi kitlesini oluşturmayı başardı. Kimi dans performansıyla, kimi tarzıyla, kimi de eğlenceli kişiliğiyle öne çıkarken, hayranlar zamanla yalnızca Manifest'i değil, Esin'i, Lidya'yı, Mina'yı, Sueda'yı, Hilal'i ve Zeynep'i de ayrı ayrı takip etmeye başladı.

İlk zamanlarda yalnızca performanslarıyla öne çıkan Manifest üyeleri, bugün özel hayatlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

İlk zamanlarda yalnızca performanslarıyla öne çıkan Manifest üyeleri, bugün özel hayatlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Özellikle son aylarda grubun hemen her üyesinin adı farklı gelişmelerle gündeme geldi.

Sueda Uluca'nın Berkcan Güven ile yaşadığı ilişki uzun süre konuşulurken, Hilal Yelekçi'nin Agah Uz ile birlikteliği de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Esin Bahat'ın rapçi Motive ile aşk iddası  magazin gündeminde geniş yer bulurken, Mina Solak'ın içerik üreticisi Tuna Gezgin ile ilişkisi de hayranlarının yakın takibindeydi. Lidya Pınar'ın ise oyuncu Kaan Miraç Sezen'le aşk pozları her seferinde olay oldu.

Grubun 'mavisi' olarak tanınan Zeynep Oktay bugüne kadar aşk hayatıyla değil, daha çok soğukkanlı duruşu, mesafeli tavırları ve kendine has enerjisiyle dikkat çekti. Adı herhangi bir ilişki iddiasıyla anılmayan genç isim, bu kez yıllar önce yaptığı tek satırlık bir yorumun yeniden ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Eski paylaşımı gören birçok kullanıcı, 'Demek ki o sert ve lafını esirgemeyen tavrı yeni değilmiş.' yorumlarını yaptı.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren ekran görüntüsüyle beraber Zeynep Oktay'ın 2020 yılında sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'a verdiği cevap gündem oldu.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren ekran görüntüsüyle beraber Zeynep Oktay'ın 2020 yılında sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'a verdiği cevap gündem oldu.

O dönem Duygu Özaslan'ın X hesabından yaptığı, 'Benim kilolu halim bile hepinizden güzel.' paylaşımının altına yorum bırakan Oktay'ın, yalnızca 'Sana kötü bir haberim var.' demesi dikkat çekti. 

Aradan tam altı yıl geçmesine rağmen yeniden ortaya çıkan bu diyalog kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Manifest'in yükselişiyle birlikte grubun üyelerinin eski paylaşımlarını tek tek inceleyen kullanıcılar, Zeynep Oktay'ın bu tek cümlelik cevabını yeniden dolaşıma soktu. 

Paylaşımı görenler ise Oktay'ın bugün de sık sık konuşulan sert, mesafeli ve lafını esirgemeyen tavrının aslında yıllardır değişmediğini dile getirdi. 'Tam Zeynep enerjisi', 'Hiç şaşırtmadı', 'Altı yıl önce de aynı karaktermiş' ve 'Manifest'in en sivri dilli üyesi olduğu belli oluyor' yorumları peş peşe gelirken, tek cümlelik bu cevap sosyal medyada yeniden viral olmayı başardı. 

Hatta bazı kullanıcılar, yıllar sonra yeniden gündeme gelen bu ekran görüntüsünü paylaşarak 'Zeynep'in karakter gelişimi değil, karakter devamlılığı' şeklinde esprili yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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