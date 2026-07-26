Geçmişi Gündem Oldu: Manifest Zeynep Oktay'ın 2020'de Ünlü Fenomene Verdiği Cevap Olay Yarattı!

Yarışma programıyla başlayan yolculuklarını profesyonel müzik kariyerine taşıyan altılı, peş peşe çıkardıkları şarkılar, milyonlara ulaşan klipleri ve enerjik sahne performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Özellikle senkronize dans koreografileri, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve sosyal medyada büyük ilgi gören vlog içerikleri sayesinde yalnızca müzik listelerinde değil, dijital dünyada da adlarından sıkça söz ettirdiler.

Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Oktay'dan oluşan grup; 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve son olarak yayımladıkları 'pVg' gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, konser biletlerini dakikalar içinde tüketen bir hayran kitlesi oluşturdu. Düzenledikleri Manifestival etkinlikleri, sosyal medyada yarattıkları etkileşim ve sahnedeki uyumları sayesinde yalnızca bir müzik grubu değil, genç kuşağın yakından takip ettiği bir pop kültürü fenomeni haline geldiler.

Grubun yükselişiyle birlikte her üye de kendi kitlesini oluşturmayı başardı. Kimi dans performansıyla, kimi tarzıyla, kimi de eğlenceli kişiliğiyle öne çıkarken, hayranlar zamanla yalnızca Manifest'i değil, Esin'i, Lidya'yı, Mina'yı, Sueda'yı, Hilal'i ve Zeynep'i de ayrı ayrı takip etmeye başladı.