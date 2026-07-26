article/comments
article/share
Haberler
Spor
Tarih Yazdık: Şampiyonluğu Getiren Filenin Sultanları'na Ünlü İsimlerden Tebrik Yağdı!

Tarih Yazdık: Şampiyonluğu Getiren Filenin Sultanları'na Ünlü İsimlerden Tebrik Yağdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.07.2026 - 17:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı! FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Tarihi zaferin ardından sanat, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerinden millilere peş peşe tebrik mesajları geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sporunun gururu Filenin Sultanları, bir kez daha tarih yazdı!

Türk sporunun gururu Filenin Sultanları, bir kez daha tarih yazdı!

Son yıllarda elde ettiği başarılarla yalnızca voleybolseverlerin değil, 7'den 70'e milyonlarca kişinin kalbini fetheden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında ortaya koyduğu muhteşem performansla kupayı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. İlk seti kaybetmelerine rağmen mücadeleden hiç kopmayan, inancını ve savaşçı ruhunu son ana kadar koruyan millilerimiz, sonraki üç sette rakibine üstünlük kurarak unutulmaz bir zafere imza attı. Makao'da yükselen Türk bayrağı ve çalınan İstiklal Marşı milyonlarca kişiye yine tarifsiz bir gurur yaşatırken, Filenin Sultanları'nın başarısı sosyal medyada da adeta bayram havası estirdi.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte kutlama mesajları peş peşe gelmeye başladı. Siyaset, sanat, spor ve magazin dünyasının birbirinden ünlü isimleri, Filenin Sultanları'nın tarihi zaferini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kimi 'İyi ki varsınız' dedi, kimi 'Bir kez daha tarih yazdınız' sözleriyle gururunu dile getirdi. İşte şampiyonluğu getiren Filenin Sultanları için ünlü isimlerden gelen o tebrik mesajları...

Tarkan

Tarkan

Uğur Dündar

Uğur Dündar
twitter.com

Aynur Aydın

Aynur Aydın
twitter.com

Burak Deniz

Burak Deniz
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal
twitter.com

Gökhan Özoğuz

Cem Davran

Cem Davran
twitter.com

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
twitter.com

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Akalın

Demet Akalın

Melek Mosso

Melek Mosso

Aslı Enver

Aslı Enver

Melike Şahin

Melike Şahin

Hadise

Hadise
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
15
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın