Tarih Yazdık: Şampiyonluğu Getiren Filenin Sultanları'na Ünlü İsimlerden Tebrik Yağdı!

Son yıllarda elde ettiği başarılarla yalnızca voleybolseverlerin değil, 7'den 70'e milyonlarca kişinin kalbini fetheden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında ortaya koyduğu muhteşem performansla kupayı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. İlk seti kaybetmelerine rağmen mücadeleden hiç kopmayan, inancını ve savaşçı ruhunu son ana kadar koruyan millilerimiz, sonraki üç sette rakibine üstünlük kurarak unutulmaz bir zafere imza attı. Makao'da yükselen Türk bayrağı ve çalınan İstiklal Marşı milyonlarca kişiye yine tarifsiz bir gurur yaşatırken, Filenin Sultanları'nın başarısı sosyal medyada da adeta bayram havası estirdi.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte kutlama mesajları peş peşe gelmeye başladı. Siyaset, sanat, spor ve magazin dünyasının birbirinden ünlü isimleri, Filenin Sultanları'nın tarihi zaferini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kimi 'İyi ki varsınız' dedi, kimi 'Bir kez daha tarih yazdınız' sözleriyle gururunu dile getirdi. İşte şampiyonluğu getiren Filenin Sultanları için ünlü isimlerden gelen o tebrik mesajları...