Tarih Yazdık: Şampiyonluğu Getiren Filenin Sultanları'na Ünlü İsimlerden Tebrik Yağdı!
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Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı! FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Tarihi zaferin ardından sanat, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerinden millilere peş peşe tebrik mesajları geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk sporunun gururu Filenin Sultanları, bir kez daha tarih yazdı!
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Tarkan
Uğur Dündar
Aynur Aydın
Burak Deniz
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Mustafa Sandal
Cem Davran
Demet Sağıroğlu
Kenan Doğulu
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Demet Akalın
Melek Mosso
Aslı Enver
Melike Şahin
Hadise
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Şahan Gökbakar
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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