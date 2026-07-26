article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Adını Bile Anmadı: Funda Arar'dan Melek Mosso'ya Ağır Sitem!

Adını Bile Anmadı: Funda Arar'dan Melek Mosso'ya Ağır Sitem!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.07.2026 - 17:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2022 yılında Melek Mosso'nun iptal edilen Isparta konserinin ardından sosyal medya baskısıyla sahneye çıkmama kararı alan Funda Arar, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Fatih Altaylı'nın programında konuşan Arar, süreç boyunca Melek Mosso'dan kendilerine hiçbir dönüş olmadığını söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Melek Mosso, kariyeri boyunca şarkıları kadar yaptığı açıklamalar ve sahne performanslarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Melek Mosso, kariyeri boyunca şarkıları kadar yaptığı açıklamalar ve sahne performanslarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu.

'Hayatım Kaymış', 'Vursalar Ölemem' ve 'İlletim' gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı, özellikle 2022 yılında Isparta'da yaşanan konser kriziyle uzun süre Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Günlerce tartışılan o olay yalnızca Melek Mosso'yu değil, Funda Arar ve Derya Uluğ'u da hiç beklemedikleri bir tartışmanın içine çekmişti.  

2022 yılında Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkması planlanan isimlerden biri Melek Mosso olmuştu. Başarılı şarkıcının 3 Haziran'daki konseri öncesinde Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yapılan açıklama ise gündemi bir anda değiştirmişti. Yapılan açıklamada festival kapsamında düzenlenen bazı konserlerin 'halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmadığı' öne sürülmüş, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilmişti. 

Açıklamada yer alan 'Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir.' ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Yaşanan tartışmaların ardından Melek Mosso'nun konseri iptal edilmiş, konu yalnızca müzik dünyasının değil kamuoyunun da en çok konuştuğu başlıklardan biri haline gelmişti. Çok sayıda sanatçı Mosso'ya destek mesajları paylaşırken, festivalin geri kalan konserlerinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu olmuştu.

Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından festival programında yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ'un konserlerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği günlerce tartışıldı.

Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından festival programında yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ'un konserlerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği günlerce tartışıldı.

Sosyal medyada iki sanatçıya yönelik yoğun bir baskı oluşurken, birçok kullanıcı 'kadın dayanışması' çağrısı yaparak onların da sahneye çıkmaması gerektiğini savundu.

Bu baskının giderek büyümesi üzerine hem Funda Arar hem de Derya Uluğ konserlerini iptal etme kararı aldı. Ancak bu karar da tartışmaları sona erdirmedi. Tam tersine, iki sanatçı bu kez farklı kesimlerden gelen eleştirilerin hedefi oldu.

Funda Arar yaptığı açıklamada, 'Çok değerli Ispartalılar, 5 Haziran Pazar akşamı konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere...' ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz.' diyerek konsere çıkmayacağını duyurdu.

İki sanatçının aldığı bu kararın arkasında yalnızca festivalde yaşanan kriz değil, sosyal medyada giderek büyüyen linç kültürü ve trol hesaplardan gelen yoğun baskının da etkili olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. O dönem hem konserlerini iptal ettikleri için eleştirildiler hem de kararlarının yeterince güçlü bir dayanışma örneği olmadığı yönünde sert yorumlarla karşı karşıya kalmışlardı.

Aradan geçen yılların ardından Funda Arar, Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak o dönem yaşananları ilk kez detaylı şekilde anlattı.

Aradan geçen yılların ardından Funda Arar, Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak o dönem yaşananları ilk kez detaylı şekilde anlattı.

O günlerde Derya Uluğ ile birlikte büyük bir baskı altında kaldıklarını söyleyen Arar, konserlerini kendi istekleriyle değil, oluşan linç atmosferi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Sosyal medyada organize şekilde hedef gösterildiklerini söyleyen ünlü sanatçı, süreç boyunca yaşananların kendilerini de fazlasıyla yıprattığını ifade etti. Arar'ın açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan biri ise, Melek Mosso'nun adını hiç anmadan yaptığı sitem oldu.

'O kişi de çıkıp, 'Ben böyle bir şey yaşadım ama diğer kadın arkadaşlarım aslanlar gibi sahneye çıksın, konserlerini versin.' demedi.' sözleriyle kırgınlığını dile getiren Funda Arar, yıllardır konuşulmayan bir detayı da ilk kez paylaştı.

Fatih Altaylı'nın, 'Peki Melek Mosso siz iptal ettikten sonra veya bu olay olduğunda sizi aradı mı, yazdı mı?'sorusuna ise net bir yanıt verdi.

'Yok. Bizi hiç arayan soran olmadı. Hatta aradık, ulaşamadık. Bize geri dönüş de olmadı. Ne Derya bazında ne ben... Hiçbir dönüş olmadı.'

Funda Arar'ın yıllar sonra yaptığı bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı 2022 yılında yaşanan konser krizini yeniden tartışmaya açtı. Arar'ın özellikle Melek Mosso'nun adını anmadan yaptığı sitem ve 'bizi hiç arayan soran olmadı' sözleri, programın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Bu açıklamaların ardından gözler şimdi Melek Mosso'dan gelecek olası bir yanıta çevrilmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın