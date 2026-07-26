Adını Bile Anmadı: Funda Arar'dan Melek Mosso'ya Ağır Sitem!

'Hayatım Kaymış', 'Vursalar Ölemem' ve 'İlletim' gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı, özellikle 2022 yılında Isparta'da yaşanan konser kriziyle uzun süre Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Günlerce tartışılan o olay yalnızca Melek Mosso'yu değil, Funda Arar ve Derya Uluğ'u da hiç beklemedikleri bir tartışmanın içine çekmişti.

2022 yılında Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkması planlanan isimlerden biri Melek Mosso olmuştu. Başarılı şarkıcının 3 Haziran'daki konseri öncesinde Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yapılan açıklama ise gündemi bir anda değiştirmişti. Yapılan açıklamada festival kapsamında düzenlenen bazı konserlerin 'halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmadığı' öne sürülmüş, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilmişti.

Açıklamada yer alan 'Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir.' ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Yaşanan tartışmaların ardından Melek Mosso'nun konseri iptal edilmiş, konu yalnızca müzik dünyasının değil kamuoyunun da en çok konuştuğu başlıklardan biri haline gelmişti. Çok sayıda sanatçı Mosso'ya destek mesajları paylaşırken, festivalin geri kalan konserlerinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu olmuştu.