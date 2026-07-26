Adını Bile Anmadı: Funda Arar'dan Melek Mosso'ya Ağır Sitem!
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2022 yılında Melek Mosso'nun iptal edilen Isparta konserinin ardından sosyal medya baskısıyla sahneye çıkmama kararı alan Funda Arar, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Fatih Altaylı'nın programında konuşan Arar, süreç boyunca Melek Mosso'dan kendilerine hiçbir dönüş olmadığını söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Melek Mosso, kariyeri boyunca şarkıları kadar yaptığı açıklamalar ve sahne performanslarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu.
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Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından festival programında yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ'un konserlerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği günlerce tartışıldı.
Aradan geçen yılların ardından Funda Arar, Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak o dönem yaşananları ilk kez detaylı şekilde anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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