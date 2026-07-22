article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel "Ücretli Abonelik" Özelliğini Açtı! Kazancı Olay Oldu1

Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel "Ücretli Abonelik" Özelliğini Açtı! Kazancı Olay Oldu1

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2026 - 20:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bu kez gündemde Aleyna Tilki değil, annesi Havva Öztel vardı. Instagram'da ücretli abonelik özelliğini aktif eden Öztel'in bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri yeni sistemin detaylarını konuşmaya başladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en sıra dışı isimlerinden biri desek herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği isim Aleyna Tilki olur.

Türk pop müziğinin en sıra dışı isimlerinden biri desek herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği isim Aleyna Tilki olur.

Henüz 16 yaşındayken Emrah Karaduman'la seslendirdiği Cevapsız Çınlama ile müzik dünyasına adeta fırtına gibi giren genç şarkıcı, o dönem yalnızca sesiyle değil yaşı, sahne performansları ve cesur tarzıyla da uzun süre konuşulmuştu. Kısa süre içinde milyonlarca dinlenmeye ulaşan Aleyna, daha ilk şarkısıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ardından gelen Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum, Nasılsın Aşkta?, Sır ve İngilizce çalışmalarıyla kariyerini uluslararası arenaya taşımaya çalışan Aleyna Tilki, yıllar içinde yalnızca müziğiyle değil, tarzı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden hiç düşmedi. Daha çok genç yaşında milyonlarca hayrana ulaşan şarkıcı, kendine has tavrı sayesinde pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Son dönemde ise Aleyna Tilki'nin değişen tarafı kıyafetlerinden çok sosyal medya dili oldu. Takipçileriyle daha samimi bir iletişim kurmaya başlayan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hiç alışık olmadığımız kadar salaş bir kombinle türkü söylerken çekilen görüntüleriyle konuşulmuştu. Kıyafetini eleştirenlere ise 'Türküler türkülerimiz...' diye başlayan uzun paylaşımıyla yanıt veren Aleyna, başkalarının beklentilerine göre yaşamayacağını ve her zamanki gibi kendi bildiği yoldan yürümeye devam edeceğini söylemişti. O paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum almıştı.

Aslına bakılırsa Aleyna Tilki'nin kariyerinde konuştuğumuz tek isim hiçbir zaman Aleyna olmadı.

Aslına bakılırsa Aleyna Tilki'nin kariyerinde konuştuğumuz tek isim hiçbir zaman Aleyna olmadı.

Annesi Havva Öztel de daha ilk günden itibaren magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Aleyna'nın henüz kariyerinin ilk yıllarında kızının en büyük destekçisi olarak her konserinde, hemen her etkinliğinde yanında olan Havva Öztel, zamanla kendi sosyal medya kitlesini oluşturmayı başardı. Genç görünümü, iddialı tarzı, cesur paylaşımları ve takipçileriyle kurduğu samimi iletişim sayesinde sık sık gündeme gelen Öztel, bir dönem 'Aleyna'nın annesi değil ablası gibi duruyor' yorumlarıyla bile günlerce konuşulmuştu. 

Öte yandan Havva Öztel yalnızca sosyal medya fenomeni kimliğiyle de yetinmedi. Müziğe olan ilgisini hiçbir zaman gizlemeyen Öztel, zaman zaman söylediği şarkılarla gündem olurken bir dönem profesyonel anlamda müzik çalışmalarına başlayacağı konuşuldu. Hatta Bergen şarkılarını seslendirmesiyle dikkat çeken Öztel için Aleyna Tilki bile 'Annem benden daha çok konuşuluyor.' diyerek esprili bir açıklama yapmıştı. 

Bunun yanında yaptığı soru-cevap etkinlikleri, özel hayatına dair açıklamaları ve sosyal medya üzerinden verdiği çıkışlarla da adından söz ettiren Havva Öztel, kendi kitlesini oluşturan isimlerden biri olmayı başardı. Bugün geldiğimiz noktada ise Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Öztel'in attığı hemen her adım kısa sürede magazin gündemine taşınıyor.

Bugün de gündeme gelen isim Aleyna Tilki değil, annesi Havva Öztel oldu.

Bugün de gündeme gelen isim Aleyna Tilki değil, annesi Havva Öztel oldu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya kullanıcıları, Havva Öztel'in Instagram hesabındaki 'Ücretli Abonelik' özelliğini aktif ettiğini fark etti. Kısa sürede yayılan ekran görüntülerine göre Öztel'in hesabı şimdiden 320 ücretli aboneye ulaştı.

Aylık abonelik ücretini 79,99 TL olarak belirlediği görülen Havva Öztel'in yalnızca mevcut abone sayısıyla elde ettiği aylık gelirin yaklaşık 25 bin TL'yi bulduğu hesaplandı. Bu rakam kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da Öztel'in yeni dijital gelir modelini konuşmaya başladı.

Havva Öztel'in bu özelliği neden aktif ettiği ya da abonelerine nasıl içerikler sunacağı konusunda şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak daha ilk saatlerde yüzlerce kişinin ücretli abonelik sistemine dahil olması, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Sosyal medya artık yalnızca paylaşım yapılan bir mecra olmaktan çıkıp önemli bir gelir kapısına dönüşürken, Havva Öztel de bu sisteme dahil olan son isimlerden biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın