Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel "Ücretli Abonelik" Özelliğini Açtı! Kazancı Olay Oldu1
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Bu kez gündemde Aleyna Tilki değil, annesi Havva Öztel vardı. Instagram'da ücretli abonelik özelliğini aktif eden Öztel'in bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri yeni sistemin detaylarını konuşmaya başladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop müziğinin en sıra dışı isimlerinden biri desek herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği isim Aleyna Tilki olur.
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Aslına bakılırsa Aleyna Tilki'nin kariyerinde konuştuğumuz tek isim hiçbir zaman Aleyna olmadı.
Bugün de gündeme gelen isim Aleyna Tilki değil, annesi Havva Öztel oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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