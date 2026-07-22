Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel "Ücretli Abonelik" Özelliğini Açtı! Kazancı Olay Oldu1

Henüz 16 yaşındayken Emrah Karaduman'la seslendirdiği Cevapsız Çınlama ile müzik dünyasına adeta fırtına gibi giren genç şarkıcı, o dönem yalnızca sesiyle değil yaşı, sahne performansları ve cesur tarzıyla da uzun süre konuşulmuştu. Kısa süre içinde milyonlarca dinlenmeye ulaşan Aleyna, daha ilk şarkısıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ardından gelen Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum, Nasılsın Aşkta?, Sır ve İngilizce çalışmalarıyla kariyerini uluslararası arenaya taşımaya çalışan Aleyna Tilki, yıllar içinde yalnızca müziğiyle değil, tarzı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden hiç düşmedi. Daha çok genç yaşında milyonlarca hayrana ulaşan şarkıcı, kendine has tavrı sayesinde pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Son dönemde ise Aleyna Tilki'nin değişen tarafı kıyafetlerinden çok sosyal medya dili oldu. Takipçileriyle daha samimi bir iletişim kurmaya başlayan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hiç alışık olmadığımız kadar salaş bir kombinle türkü söylerken çekilen görüntüleriyle konuşulmuştu. Kıyafetini eleştirenlere ise 'Türküler türkülerimiz...' diye başlayan uzun paylaşımıyla yanıt veren Aleyna, başkalarının beklentilerine göre yaşamayacağını ve her zamanki gibi kendi bildiği yoldan yürümeye devam edeceğini söylemişti. O paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum almıştı.