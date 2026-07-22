article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Türkan Şoray Muhabire Ders Verdi: Kadir İnanır Sorusuna Yanıtı Gündem Oldu!

Türkan Şoray Muhabire Ders Verdi: Kadir İnanır Sorusuna Yanıtı Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2026 - 19:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkan Şoray, katıldığı 'Hatıralar Bahçesinde Buluşma' sergisinde yöneltilen Kadir İnanır sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Usta oyuncu, 'Onu asla unutmadık, unutmayacağız ama mutlu anımızda niye hatırlattınız?' sözleriyle hem duygulandırdı hem de zarafetiyle takdir topladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz aramızdan ayrılalı 26 gün oldu... Türk sineması hala Kadir İnanır'ın yokluğuna alışabilmiş değil.

Henüz aramızdan ayrılalı 26 gün oldu... Türk sineması hala Kadir İnanır'ın yokluğuna alışabilmiş değil.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden biri olan Kadir İnanır, yalnızca oynadığı filmlerle değil, duruşuyla, sesiyle ve karizmasıyla da bir döneme damga vurdu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Devlerin Aşkı, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm ve daha onlarca yapımda hayat verdiği karakterlerle milyonların hafızasında silinmeyecek bir yer edinen usta oyuncu, Türk sinemasının en kıymetli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Yaklaşık iki yıl boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanır, 2024 yılında geçirdiği beyin damarına bağlı rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi görmüş, ardından aylar süren fizik tedavi süreciyle yeniden ayağa kalkmaya çalışmıştı. Sevenleri onun yeniden sağlığına kavuşacağına inanırken, bu kez 2026 yılının mayıs ayında sağlık durumu yeniden ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu, ileri evre akciğer kanseri nedeniyle gelişen solunum yetmezliği, zatürre, akut böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği sonucu 26 Haziran 2026'da, 77 yaşında hayatını kaybetti. 

Acı haber yalnızca sanat dünyasını değil, Türkiye'yi de yasa boğdu. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, yıllarca aynı filmlerle büyüyen milyonlarca kişi çocukluğundan ve gençliğinden bir parçayı daha uğurladığını söyledi. Yeşilçam'ın en güçlü isimlerinden biri daha perdeyi sonsuza dek kapatmıştı.

Kadir İnanır'ın vefatından en çok etkilenen isimlerden biri ise hiç kuşkusuz Türkan Şoray'dı.

Kadir İnanır'ın vefatından en çok etkilenen isimlerden biri ise hiç kuşkusuz Türkan Şoray'dı.

Yeşilçam denince akla gelen en unutulmaz partnerlerden biri olan ikili, yıllar boyunca sayısız filmde aynı seti paylaştı. Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kara Gözlüm, Dila Hanım, Bodrum Hakimi gibi bugün bile defalarca izlenen yapımlarda sergiledikleri uyum, onları Türk sinemasının en ikonik ekran çiftlerinden biri haline getirdi.

Ancak Şoray ile İnanır'ın bağı yalnızca kamera önünde değildi. Yıllar içinde güçlü bir dostluğa dönüşen ilişkileri, sinema dünyasında her zaman örnek gösterildi. Kadir İnanır'ın vefat haberini aldığı anda büyük üzüntü yaşayan Türkan Şoray'ın fenalaştığı, doğum günü kutlamalarını iptal ettiği ve cenazede gözyaşlarını tutmakta zorlandığı öğrenilmişti. Usta oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda ise 'Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek' sözleriyle yol arkadaşına veda etmişti. 

İşte bugün bu iki efsane isim, yıllar sonra bir kez daha aynı cümlede anıldı. Ancak bu kez sebep bir film ya da güzel bir anı değil, beklenmedik bir basın sorusuydu.

Geçtiğimiz saatlerde Müze Gazhane'de düzenlenen 'Hatıralar Bahçesinde Buluşma' adlı sergiye katılan Türkan Şoray, çağdaş ressam Yalçın Gökçebağ ile birlikte hazırlanan sergide kendi resimlerini, özel tasarlanan kostümlerini ve enstalasyon çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu. Bellek, doğa ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan sergiyi gezen Şoray, eserleri tek tek inceleyerek ziyaretçilerle de sohbet etti.

Sergiyi gezen Türkan Şoray, çıkışta basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Tam her şey sanat, resimler ve sergi üzerine ilerlerken bir muhabirin yönelttiği 'Kadir İnanır'ı hatırlatan bir eser var mıydı?' sorusu ise kısa süreli bir sessizliğe neden oldu.

Soruyu duyan Türkan Şoray'ın yüz ifadesi bir anda değişti.

Henüz acıları çok tazeyken böyle bir soruyla karşılaşan usta sanatçı, kırıcı olmadan ama son derece net bir şekilde düşüncesini dile getirdi.

'Onu asla unutmadık, unutmayacağız ama mutlu anımızda niye hatırlattınız?'

Şoray'ın bu sözleri aslında yalnızca bir cevap değil, aynı zamanda basın mensuplarına verilmiş zarif bir dersti.

Kadir İnanır'ı unutmadıklarını, unutmayacaklarını açıkça söyleyen Türkan Şoray, bunun yerinin ve zamanının da önemli olduğunu tek cümleyle anlatmayı başardı. Ne sesini yükseltti ne de polemiğe girdi... Sadece bakışları ve seçtiği kelimelerle, acının henüz ne kadar taze olduğunu hissettirdi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde birçok kullanıcı da Şoray'a destek verdi. 'Çok haklı', 'İşte zarafet böyle bir şey', 'Tek cümleyle gerekeni söyledi' ve 'Türkan Şoray yine asaletini konuşturdu' yorumları peş peşe geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın