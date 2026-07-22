Türkan Şoray Muhabire Ders Verdi: Kadir İnanır Sorusuna Yanıtı Gündem Oldu!
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Türkan Şoray, katıldığı 'Hatıralar Bahçesinde Buluşma' sergisinde yöneltilen Kadir İnanır sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Usta oyuncu, 'Onu asla unutmadık, unutmayacağız ama mutlu anımızda niye hatırlattınız?' sözleriyle hem duygulandırdı hem de zarafetiyle takdir topladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Henüz aramızdan ayrılalı 26 gün oldu... Türk sineması hala Kadir İnanır'ın yokluğuna alışabilmiş değil.
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Kadir İnanır'ın vefatından en çok etkilenen isimlerden biri ise hiç kuşkusuz Türkan Şoray'dı.
Sergiyi gezen Türkan Şoray, çıkışta basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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