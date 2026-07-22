Türkan Şoray Muhabire Ders Verdi: Kadir İnanır Sorusuna Yanıtı Gündem Oldu!

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden biri olan Kadir İnanır, yalnızca oynadığı filmlerle değil, duruşuyla, sesiyle ve karizmasıyla da bir döneme damga vurdu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Devlerin Aşkı, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm ve daha onlarca yapımda hayat verdiği karakterlerle milyonların hafızasında silinmeyecek bir yer edinen usta oyuncu, Türk sinemasının en kıymetli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Yaklaşık iki yıl boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanır, 2024 yılında geçirdiği beyin damarına bağlı rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi görmüş, ardından aylar süren fizik tedavi süreciyle yeniden ayağa kalkmaya çalışmıştı. Sevenleri onun yeniden sağlığına kavuşacağına inanırken, bu kez 2026 yılının mayıs ayında sağlık durumu yeniden ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu, ileri evre akciğer kanseri nedeniyle gelişen solunum yetmezliği, zatürre, akut böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği sonucu 26 Haziran 2026'da, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber yalnızca sanat dünyasını değil, Türkiye'yi de yasa boğdu. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, yıllarca aynı filmlerle büyüyen milyonlarca kişi çocukluğundan ve gençliğinden bir parçayı daha uğurladığını söyledi. Yeşilçam'ın en güçlü isimlerinden biri daha perdeyi sonsuza dek kapatmıştı.