Hayırlara Vesile Olsun: Rihanna'nın Takibe Aldığı Türk Hesap Olay Oldu!

2005 yılında yayınladığı ilk albümünden bu yana müzik dünyasının kurallarını adeta yeniden yazan Barbadoslu yıldız; Umbrella, Diamonds, We Found Love, Stay, Only Girl (In The World), Love on the Brain, Work ve daha onlarca hit parçayla milyonların hayatına dokundu. Grammy ödülleri, milyarlarca dinlenme, kırılan rekorlar ve yıllarca zirveden inmeyen listeler derken Rihanna, yalnızca bir şarkıcı değil, popüler kültürün en önemli figürlerinden biri haline geldi.

Ancak hayranlarının yıllardır en çok sitem ettiği konu da tam olarak bu oldu. Çünkü Rihanna, 2016 yılında çıkardığı Anti albümünün ardından müzik kariyerini neredeyse tamamen rafa kaldırdı. Her yıl yeni albüm beklentisine giren hayranları, sosyal medyada 'R9 ne zaman geliyor?' diye kampanyalar başlatırken Rihanna ise bu baskıları çoğu zaman esprili cevaplarla geçiştirdi. Öyle ki yeni albüm bekleyen milyonlarca kişi artık umutlarını neredeyse her yeni röportaja bağlar hale geldi.

Fakat Rihanna boş durmadı. Müzikten uzak kaldığı yıllarda kendisine bambaşka bir dünya kurdu. Kozmetik markası Fenty Beauty, iç giyim markası Savage X Fenty, cilt bakım ürünleri ve farklı iş yatırımlarıyla kısa sürede milyar dolarlık bir marka imparatorluğu oluşturdu. Bugün yalnızca sahnede değil, iş dünyasında da dünyanın en güçlü kadın girişimcilerinden biri olarak gösteriliyor. Kısacası hayranları yeni albüm beklerken Rihanna, sessiz sedasız kendi başarı hikayesini bambaşka bir alanda yazmaya devam etti.