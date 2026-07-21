Hayırlara Vesile Olsun: Rihanna'nın Takibe Aldığı Türk Hesap Olay Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Rihanna oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elbette Rihanna'nın kariyerine bu kadar uzun süre ara vermesinin tek sebebi iş dünyasında yeni başarılar elde etmek değildi.
Bu kez ne albüm ne konser... Rihanna'nın takip ettiği Türk hesap gündem oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın