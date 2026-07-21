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Hayırlara Vesile Olsun: Rihanna'nın Takibe Aldığı Türk Hesap Olay Oldu!

Hayırlara Vesile Olsun: Rihanna'nın Takibe Aldığı Türk Hesap Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.07.2026 - 20:36
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Rihanna bu kez ne yeni bir albümle ne de sahne performansıyla gündemde. Dünyaca ünlü yıldızın Instagram'da takip ettiği Türk hesap sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Esenboğa Havalimanı detayı binlerce espriyi de beraberinde getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Rihanna oluyor.

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Rihanna oluyor.

2005 yılında yayınladığı ilk albümünden bu yana müzik dünyasının kurallarını adeta yeniden yazan Barbadoslu yıldız; Umbrella, Diamonds, We Found Love, Stay, Only Girl (In The World), Love on the Brain, Work ve daha onlarca hit parçayla milyonların hayatına dokundu. Grammy ödülleri, milyarlarca dinlenme, kırılan rekorlar ve yıllarca zirveden inmeyen listeler derken Rihanna, yalnızca bir şarkıcı değil, popüler kültürün en önemli figürlerinden biri haline geldi.

Ancak hayranlarının yıllardır en çok sitem ettiği konu da tam olarak bu oldu. Çünkü Rihanna, 2016 yılında çıkardığı Anti albümünün ardından müzik kariyerini neredeyse tamamen rafa kaldırdı. Her yıl yeni albüm beklentisine giren hayranları, sosyal medyada 'R9 ne zaman geliyor?' diye kampanyalar başlatırken Rihanna ise bu baskıları çoğu zaman esprili cevaplarla geçiştirdi. Öyle ki yeni albüm bekleyen milyonlarca kişi artık umutlarını neredeyse her yeni röportaja bağlar hale geldi.

Fakat Rihanna boş durmadı. Müzikten uzak kaldığı yıllarda kendisine bambaşka bir dünya kurdu. Kozmetik markası Fenty Beauty, iç giyim markası Savage X Fenty, cilt bakım ürünleri ve farklı iş yatırımlarıyla kısa sürede milyar dolarlık bir marka imparatorluğu oluşturdu. Bugün yalnızca sahnede değil, iş dünyasında da dünyanın en güçlü kadın girişimcilerinden biri olarak gösteriliyor. Kısacası hayranları yeni albüm beklerken Rihanna, sessiz sedasız kendi başarı hikayesini bambaşka bir alanda yazmaya devam etti.

Elbette Rihanna'nın kariyerine bu kadar uzun süre ara vermesinin tek sebebi iş dünyasında yeni başarılar elde etmek değildi.

Elbette Rihanna'nın kariyerine bu kadar uzun süre ara vermesinin tek sebebi iş dünyasında yeni başarılar elde etmek değildi.

Ünlü yıldız, 2020 yılından bu yana birlikte olduğu rapçi A$AP Rocky ile kurduğu aileye odaklanmayı tercih etti.

Çift, 2022 yılında ilk çocukları RZA Athelston Mayers'ı kucaklarına aldı. Rihanna henüz ilk annelik heyecanını yaşarken, 2023 yılında milyonların izlediği Super Bowl devre arası gösterisinde ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayarak yine tüm dünyanın gündemine oturdu. Aynı yıl çiftin ikinci oğulları Riot Rose Mayers dünyaya geldi.

Derken aile bir kez daha büyüdü. Rihanna ile A$AP Rocky, 2025 yılında Rock Irish adını verdikleri ilk kız çocuklarını da kucaklarına aldı. Böylece çift peş peşe üç çocuk sahibi olurken, Rihanna da hayatındaki önceliğin artık ailesi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

İşin eğlenceli tarafı ise hayranlarının bu duruma verdiği tepkilerdi. Sosyal medyada yıllardır 'Yeni albüm ne zaman?', 'Turneye çık artık' ve 'Seni sahnede özledik' yorumları yapılırken Rihanna'nın 'Ben doğurdukça doğuracağım' dercesine ailesini büyütmeye devam etmesi, internette sayısız espriye konu oldu. 

Yine de Rihanna, müziği tamamen bırakmış değil. Geçtiğimiz haftalarda Jay-Z'nin sahnesine sürpriz bir şekilde çıkarak yıllar sonra yeniden binlerce kişinin karşısına geçti. Uzun süredir canlı performans sergilemeyen yıldızın sahneye adım attığı anda aldığı alkışlar ve seyircinin coşkusu, hayranlarına yeniden umut verdi. O kısa an bile Rihanna'nın sahne enerjisini ne kadar özlediğimizi hatırlatmaya yetmişti.

Bu kez ne albüm ne konser... Rihanna'nın takip ettiği Türk hesap gündem oldu!

Bu kez ne albüm ne konser... Rihanna'nın takip ettiği Türk hesap gündem oldu!

Rihanna bu kez ise ne yeni bir şarkısıyla ne de özel hayatıyla gündemdeydi. Hatta öyle bir konuyla sosyal medyanın diline düştü ki 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmezdi.

Geçtiğimiz saatlerde Rihanna'nın Instagram'da takip ettiği hesaplara göz atan sosyal medya kullanıcıları, oldukça ilginç bir ayrıntıyı fark etti. Dünyaca ünlü yıldızın takip listesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nın resmi hesabı yer alıyordu.

Evet, yanlış okumadınız.

İstanbul Havalimanı değil... Antalya değil... Bodrum değil... Rihanna'nın takip ettiği Türk hesap Ankara Esenboğa Havalimanı oldu.

Bu ilginç detay kısa sürede X ve Instagram'da yayılırken, kullanıcılar da doğal olarak 'Rihanna'nın Ankara'da ne işi var?', 'Yoksa gizli bir Türkiye planı mı var?', 'Yeni bir reklam anlaşması mı geliyor?' gibi soruları peş peşe sormaya başladı.

Elbette olayın mizah kısmı da gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları dakikalar içinde birbirinden komik paylaşımlar yaptı. Kimileri 'Ankara artık dünya starlarının yeni rotası', kimileri 'Rihanna'yı Kızılay'da göreceğimiz günler yakındır' derken, bazı kullanıcılar ise 'Esenboğa'nın sosyal medya ekibi bugün mesaiyi erken bitirmiştir' yorumlarıyla kahkaha attırdı.

Takibin neden yapıldığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da, bu küçük detayın kısa sürede internetin en eğlenceli gündemlerinden birine dönüşmesi uzun sürmedi. Bazen tek bir takip bile milyonlarca kişinin hayal gücünü harekete geçirmeye yetiyor. Rihanna'nın Ankara Esenboğa Havalimanı'nı takip etmesi de tam olarak böyle bir olay oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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