Bebek Göründü: Gökçe Bahadır'ın İlk Hamile Pozları Ortaya Çıktı!
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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun büyüyen hamile karnı ilk kez bu kadar net görüntülenirken, ilk hamile pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonlarının en sevilen kadın oyuncularından biri desek herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği isimlerden biri Gökçe Bahadır olur.
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Gökçe Bahadır'ın hayatındaki en büyük mutluluklardan biri de hiç kuşkusuz 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturması oldu.
Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün denize girerken Gazete Magazin muhabirlerinin objektifine takıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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