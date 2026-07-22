article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bebek Göründü: Gökçe Bahadır'ın İlk Hamile Pozları Ortaya Çıktı!

Bebek Göründü: Gökçe Bahadır'ın İlk Hamile Pozları Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2026 - 17:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun büyüyen hamile karnı ilk kez bu kadar net görüntülenirken, ilk hamile pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarının en sevilen kadın oyuncularından biri desek herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği isimlerden biri Gökçe Bahadır olur.

Türk televizyonlarının en sevilen kadın oyuncularından biri desek herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği isimlerden biri Gökçe Bahadır olur.

Yıllardır hangi projede yer alsa adından söz ettirmeyi başaran başarılı oyuncu, kariyeri boyunca yalnızca oyunculuğuyla değil; doğal güzelliği, zarafeti ve göz önünde olmasına rağmen gösterişten uzak yaşamayı tercih etmesiyle de gönüllerde bambaşka bir yer edindi.

İlk olarak Hayat Bilgisi ile hayatımıza giren Bahadır'ın asıl büyük çıkışı ise hiç kuşkusuz Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakteriyle oldu. O günden sonra kariyeri adım adım yükselen başarılı oyuncu; Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara, Evlilik Hakkında Her Şey ve Ömer gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol aldı. Son olarak ise Netflix'in dikkat çeken yapımlarından Geleceğe Mektuplar dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Ekranda olduğu kadar gerçek hayatta da sevilen isimlerden biri olmasının nedeni ise samimiyeti. Magazin gündemine çoğu zaman işiyle ya da mutluluğuyla gelen Gökçe Bahadır, sansasyonlardan uzak durmayı tercih eden ünlüler arasında gösteriliyor. Belki de tam bu yüzden hayatındaki her güzel gelişme, sevenlerini de en az kendisi kadar mutlu ediyor.

Gökçe Bahadır'ın hayatındaki en büyük mutluluklardan biri de hiç kuşkusuz 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturması oldu.

Gökçe Bahadır'ın hayatındaki en büyük mutluluklardan biri de hiç kuşkusuz 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturması oldu.

Yıllardır caz ve funk müziğinin başarılı isimlerinden biri olarak tanınan Ersoy ile Bahadır'ın uyumu daha ilk günden dikkat çekmişti.

Öyle ki çift, yalnızca özel hayatlarında değil, sahnede de birbirini tamamlayan isimlerden biri oldu. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır, zaman zaman eşiyle aynı sahneyi paylaşarak hayranlarına sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Birbirlerine duydukları saygı ve sevgiyi her fırsatta hissettiren ikili, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldi.

Hal böyle olunca, evliliklerinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 'Acaba bebek haberi ne zaman gelecek?' olmuştu. Gökçe Bahadır ise daha önce yaptığı açıklamalarda anne olma fikrine sıcak baktığını ancak hiçbir konuda acele etmek istemediğini söylemişti.

Derken beklenen haber geçtiğimiz haftalarda nihayet geldi. Güzel oyuncunun yaklaşık 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Üstelik çiftin ilk bebeklerinin kız olacağı da kısa süre içinde öğrenildi. Şimdilerde yoğun tempoya kısa bir mola veren Gökçe Bahadır'ın Bodrum'da sakin ve huzurlu bir hamilelik süreci geçirdiği konuşuluyordu. Herkes ilk görüntüyü merak ederken beklenen kareler de çok gecikmedi.

Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün denize girerken Gazete Magazin muhabirlerinin objektifine takıldı.

Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün denize girerken Gazete Magazin muhabirlerinin objektifine takıldı.

Ve böylece güzel oyuncunun büyüyen hamile karnı da ilk kez bu kadar net görüldü!

Oldukça keyifli olduğu görülen Bahadır'ın denize girerken rahat tavırları, enerjisi ve yüzünden eksilmeyen gülümsemesi dikkat çekti. Hamileliğinin ilk aylarını gözlerden uzak, sakin ve huzurlu bir şekilde geçirmeyi tercih eden oyuncu, belli ki bu dönemin tadını doyasıya çıkarıyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada da yorumlar peş peşe gelmeye başladı. Özellikle Gökçe Bahadır'ın büyüyen karnını gören kullanıcılar, 'Hamilelik çok yakışmış', 'Ne kadar güzel anne olacak', 'Işıl ışıl parlıyor', 'Mutluluğu yüzünden okunuyor' gibi binlerce yorum yaptı.

Yıllardır zarafetiyle konuşulan başarılı oyuncunun anne adaylığı da daha şimdiden büyük beğeni topladı. Sevenleri bir yandan ilk hamile karelerini konuşurken, bir yandan da minik kızlarını sağlıkla kucağına alacağı günü heyecanla beklemeye başladı.

Bizden de şimdiden hem Gökçe Bahadır'a hem de Emir Ersoy'a sağlıklı, huzurlu ve bol mutluluk dolu bir hamilelik süreci dilemek düşüyor. Sağllıkla gelsin minik bebek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın