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Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Estetik İşlem Sonrası Son Halini Paylaştı!

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Estetik İşlem Sonrası Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.07.2026 - 23:42
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, bu kez yaptırdığı dermapen işlemiyle gündeme geldi. Estetik uygulamanın hemen ardından çekilen filtresiz görüntülerini paylaşan Suden, işlemin acılı geçtiğini ancak ortaya çıkan sonuca değdiğini söylerken, son hali sosyal medyada dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk müzik tarihinin en unutulmaz gruplarından biri denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz MFÖ oluyor.

Türk müzik tarihinin en unutulmaz gruplarından biri denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz MFÖ oluyor.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan efsane grup; onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tarzı ve sahne duruşuyla da hafızalara kazındı. 'Ele Güne Karşı', 'Sarı Laleler', 'Peki Peki Anladık', 'Mazeretim Var Asabiyim Ben', 'Ali Desidero' ve daha onlarca unutulmaz eserle nesiller boyunca dinlenen MFÖ, Türk pop ve rock müziğinin en kıymetli miraslarından biri olarak gösteriliyor.

2023 yılında Özkan Uğur'u kaybetmemizin ardından grupta hiçbir şey eskisi gibi olmasa da, MFÖ'nün Türk müzik tarihindeki yeri değişmedi. Üçlünün bıraktığı iz, bugün hala milyonlarca kişi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Grubun kurucularından Mazhar Alanson ise yalnızca müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllardır merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Mazhar Alanson, uzun yıllardır modacı ve stil danışmanı Biricik Suden ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin ilişkisi 2000'li yılların başında başladı, 2003 yılında ise nikah masasına oturdular. Aralarındaki yaş farkı ilk dönemlerde sık sık konuşulsa da, ikili bugüne kadar bunu hiçbir zaman gündem haline getirmedi. Tam tersine, yıllardır gözlerden uzak ama istikrarlı birliktelikleriyle magazin dünyasının en uzun soluklu evliliklerinden biri olmayı başardılar.

Ancak bu ilişkinin konuşulan tek tarafı hiçbir zaman aşkları olmadı. Biricik Suden'in yıllar içinde geçirdiği büyük değişim de en az ilişkileri kadar dikkat çekti.

Biricik Suden son yıllarda adeta kendisini baştan yarattı.

Biricik Suden son yıllarda adeta kendisini baştan yarattı.

Özellikle birkaç yıl önce hayatına profesyonel seviyede sporu dahil eden Suden, vücut geliştirmeye büyük önem vermeye başladı. Düzenli ağırlık antrenmanları, sıkı beslenme programı ve disiplinli yaşam tarzıyla kısa sürede dikkat çekici bir fiziksel dönüşüm yaşadı.

Eski fotoğraflarıyla bugünkü hali yan yana getirildiğinde değişim oldukça belirgin şekilde fark ediliyor. Daha yumuşak yüz hatlarına ve doğal bir görünüme sahip olan Suden'in bugün çok daha keskin yüz hatlarına kavuştuğu görülüyor. Belirginleşen çene çizgisi, sıkılaşan yüzü, daha dolgun dudak görünümü, bronz teni ve yıllar içinde geçirdiği farklı estetik dokunuşlar sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

Vücudundaki değişim ise en az yüzü kadar dikkat çekiyor. Yoğun antrenmanların ardından omuz, kol ve sırt kaslarını belirgin şekilde geliştiren Biricik Suden, zaman zaman paylaştığı spor salonu kareleriyle takipçilerini şaşırtıyor. Kaslı fiziği nedeniyle sosyal medyada 'eski halinden eser kalmamış' yorumları yapılırken, kimi kullanıcılar bu değişimi hayranlıkla karşılarken kimileri ise oldukça iddialı buluyor.

Üstelik Biricik Suden yalnızca görünümüyle değil, sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman yaptığı sert, dobra açıklamalarla da gündeme geliyor. Düşündüklerini çekinmeden dile getirmesi ve eleştirilere karşı verdiği net yanıtlar nedeniyle uzun yıllardır magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Suden bu kez spor ya da açıklamalarıyla değil, yaptırdığı estetik uygulamayla gündeme geldi.

Suden bu kez spor ya da açıklamalarıyla değil, yaptırdığı estetik uygulamayla gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suden, yüzüne dermapen işlemi uygulattığını takipçilerine gösterdi. İşlem sonrası kızarıklıkların ve ciltte oluşan hassasiyetin net şekilde görüldüğü görüntülerini paylaşan Suden, dermapen uygulamasının sandığı kadar kolay olmadığını da dile getirdi. İşlemin acılı geçtiğini söyleyen ünlü isim, buna rağmen ortaya çıkan sonucun buna değdiğini ifade etti.

Dermapen nedir?

Son yılların en popüler cilt yenileme uygulamalarından biri olan dermapen, üzerinde çok ince ve steril mikro iğneler bulunan özel bir cihazla cilt yüzeyinde kontrollü mikro kanallar açılması esasına dayanıyor. Bu mikro kanallar sayesinde cildin kendi kendini onarma mekanizması harekete geçiriliyor ve kolajen ile elastin üretiminin artması hedefleniyor.

Dermapen işlemi; ince kırışıklıkların görünümünü azaltmak, akne izlerini hafifletmek, gözenek görünümünü küçültmek, cilt tonunu eşitlemek ve daha canlı bir cilt görünümü elde etmek amacıyla tercih ediliyor. İşlem sonrasında birkaç gün sürebilen kızarıklık, hassasiyet ve hafif gerginlik ise uzmanlara göre beklenen ve geçici etkiler arasında yer alıyor.

Biricik Suden'in son paylaşımı da dermapen uygulamasının makyajsız ve filtresiz halini göstermesi nedeniyle kısa sürede dikkat çekti. Yıllardır hem tarzı hem de geçirdiği büyük fiziksel dönüşümle konuşulan Suden, bu kez estetik rutininin perde arkasını takipçileriyle paylaşarak yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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