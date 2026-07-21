Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Estetik İşlem Sonrası Son Halini Paylaştı!

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan efsane grup; onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tarzı ve sahne duruşuyla da hafızalara kazındı. 'Ele Güne Karşı', 'Sarı Laleler', 'Peki Peki Anladık', 'Mazeretim Var Asabiyim Ben', 'Ali Desidero' ve daha onlarca unutulmaz eserle nesiller boyunca dinlenen MFÖ, Türk pop ve rock müziğinin en kıymetli miraslarından biri olarak gösteriliyor.

2023 yılında Özkan Uğur'u kaybetmemizin ardından grupta hiçbir şey eskisi gibi olmasa da, MFÖ'nün Türk müzik tarihindeki yeri değişmedi. Üçlünün bıraktığı iz, bugün hala milyonlarca kişi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Grubun kurucularından Mazhar Alanson ise yalnızca müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllardır merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Mazhar Alanson, uzun yıllardır modacı ve stil danışmanı Biricik Suden ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin ilişkisi 2000'li yılların başında başladı, 2003 yılında ise nikah masasına oturdular. Aralarındaki yaş farkı ilk dönemlerde sık sık konuşulsa da, ikili bugüne kadar bunu hiçbir zaman gündem haline getirmedi. Tam tersine, yıllardır gözlerden uzak ama istikrarlı birliktelikleriyle magazin dünyasının en uzun soluklu evliliklerinden biri olmayı başardılar.

Ancak bu ilişkinin konuşulan tek tarafı hiçbir zaman aşkları olmadı. Biricik Suden'in yıllar içinde geçirdiği büyük değişim de en az ilişkileri kadar dikkat çekti.