Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Estetik İşlem Sonrası Son Halini Paylaştı!
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, bu kez yaptırdığı dermapen işlemiyle gündeme geldi. Estetik uygulamanın hemen ardından çekilen filtresiz görüntülerini paylaşan Suden, işlemin acılı geçtiğini ancak ortaya çıkan sonuca değdiğini söylerken, son hali sosyal medyada dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk müzik tarihinin en unutulmaz gruplarından biri denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz MFÖ oluyor.
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Biricik Suden son yıllarda adeta kendisini baştan yarattı.
Suden bu kez spor ya da açıklamalarıyla değil, yaptırdığı estetik uygulamayla gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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