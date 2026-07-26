Usta Oyuncu Misafirhaneye Yerleşti: Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Papuççuoğlu Her Şeyi Geride Bıraktı!
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Hayat Bilgisi'nin unutulmaz Amil'i Tarık Papuççuoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil aldığı yaşam kararıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kritik bypass ameliyatıyla sevenlerini korkutan usta oyuncu, şimdi ise Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini açıkladı. Çocuklarına yük olmak istemediğini söyleyen Papuççuoğlu'nun sade yaşamı ve tek göz odası kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk tiyatrosu ve televizyonunun usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, onlarca yıl boyunca hem sahnede hem de ekranlarda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettirdi.
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Tarık Papuççuoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süre gözlerden uzak kaldıktan sonra bu kez sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise Tarık Papuççuoğlu, sağlık durumundan çok aldığı yeni yaşam kararıyla konuşulmaya başladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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