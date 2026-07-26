Kalben Hakkında Şoke Eden İddia: "Bırakın Sahnede Tanıdığınız Gibi Kalsın"
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Kalben, bu kez müziğiyle değil sosyal medyada yayılan dikkat çekici iddialarla gündeme geldi. Bir hayranının birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşmasının ardından gelen yorumlar kısa sürede viral olurken, üç farklı kullanıcı sanatçıyla yaşadıklarını öne sürdükleri olayları anlattı. Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Kalben cephesinden ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk alternatif müziğinin en kendine özgü isimlerinden biri olan Kalben, güçlü kalemi, samimi sözleri ve farklı yorumuyla yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.
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Kalben, geçtiğimiz saatlerde ise bu kez yeni bir şarkısıyla ya da sahne performansıyla değil, sosyal medyada hızla yayılan bir paylaşım nedeniyle gündeme oturdu.
İşin seyri ise Kalben'in hayranının, fotoğrafın altına gelen dikkat çekici yorumları hesabında paylaşmasıyla tamamen değişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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