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Kalben Hakkında Şoke Eden İddia: "Bırakın Sahnede Tanıdığınız Gibi Kalsın"

Kalben Hakkında Şoke Eden İddia: "Bırakın Sahnede Tanıdığınız Gibi Kalsın"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.07.2026 - 22:51
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Kalben, bu kez müziğiyle değil sosyal medyada yayılan dikkat çekici iddialarla gündeme geldi. Bir hayranının birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşmasının ardından gelen yorumlar kısa sürede viral olurken, üç farklı kullanıcı sanatçıyla yaşadıklarını öne sürdükleri olayları anlattı. Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Kalben cephesinden ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk alternatif müziğinin en kendine özgü isimlerinden biri olan Kalben, güçlü kalemi, samimi sözleri ve farklı yorumuyla yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.

Türk alternatif müziğinin en kendine özgü isimlerinden biri olan Kalben, güçlü kalemi, samimi sözleri ve farklı yorumuyla yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.

Şarkı yazarlığıyla dikkat çekmeye başlayan sanatçı, kısa süre içinde hem bestelediği hem de seslendirdiği parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Duygusal anlatımı, alışılmışın dışındaki vokal tarzı ve sahnedeki doğal tavırlarıyla öne çıkan Kalben, özellikle genç dinleyicilerin en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca 'Sadece', 'Haydi Söyle', 'Yara', 'Aşığım Sana', 'Ben Her Zaman Sana Aşıktım' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılara imza atan sanatçı, müziğinin yanı sıra kendine has giyim tarzı, açıklamaları ve sahne performanslarıyla da sık sık konuşuldu. Zaman zaman sosyal medyada gündem olan dansları, sıra dışı tavırları ve özgür duruşuyla dikkat çeken Kalben, sevenleri tarafından olduğu kadar eleştirilerin odağına da yerleşebilen isimlerden biri oldu.

Kalben, geçtiğimiz saatlerde ise bu kez yeni bir şarkısıyla ya da sahne performansıyla değil, sosyal medyada hızla yayılan bir paylaşım nedeniyle gündeme oturdu.

Kalben, geçtiğimiz saatlerde ise bu kez yeni bir şarkısıyla ya da sahne performansıyla değil, sosyal medyada hızla yayılan bir paylaşım nedeniyle gündeme oturdu.

Kendine has tavırları ve zaman zaman sıra dışı davranışlarıyla konuşulan sanatçı hakkında bu kez peş peşe dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Her şey, bir hayranının Kalben'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmasıyla başladı. Paylaşılan karede sanatçının da hayranının da oldukça keyifli olduğu, objektife gülümseyerek poz verdikleri görüldü. İlk bakışta sıradan bir hatıra fotoğrafı gibi görünen paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak fotoğrafın altına yazılan bazı kullanıcı yorumları, paylaşımın bambaşka bir noktaya taşınmasına neden oldu.

İşin seyri ise Kalben'in hayranının, fotoğrafın altına gelen dikkat çekici yorumları hesabında paylaşmasıyla tamamen değişti.

İşin seyri ise Kalben'in hayranının, fotoğrafın altına gelen dikkat çekici yorumları hesabında paylaşmasıyla tamamen değişti.

Paylaşılan ekran görüntülerinde, birbirinden bağımsız üç farklı kullanıcı Kalben'le yaşadıklarını öne sürdükleri olayları anlattı. Söz konusu yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı iddiaların doğruluğunu tartışmaya başladı.

İlk iddia edus kullanıcı adlı hesaptan geldi. Kullanıcı, Kalben'in konserinin ardından sanatçıyı bekleyen dinleyiciler olduğunu ancak korumasının yanlarına gelerek sahne dışında çok farklı biri olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu öne sürdü. Kullanıcının yorumu şu şekildeydi:

'Konser sonu onu bekleyen dinleyicileri vardı ve koruması bize gelip 'Bırakın Kalben sahnede tanıdığınız gibi kalsın, kulistekiyle sahnedeki çok farklı.' demişti.'

Bir diğer dikkat çeken yorum ise demiriscanoglu adlı kullanıcıdan geldi. Yıllar önce Kalben'in konserine gittiğini söyleyen kullanıcı, konser çıkışında kuliste sanatçıyla fotoğraf çektirdiklerini anlattı. Yanındaki arkadaşının Kalben'e, yaşları yakın olsaydı çok iyi arkadaş olabileceklerini söylediğini belirten kullanıcı, sanatçının verdiğini iddia ettiği cevabı şu sözlerle aktardı:

'Yıllar önce bir konserine gitmiştim. Yaşım küçüktü, yanımdaki arkadaşım benden de küçüktü. Konser çıkışı kuliste fotoğraf çekinmek için girdik. Arkadaşım 'Keşke yaşlarımız yakın olsaydı, bence çok iyi arkadaş olurduk.' demişti. Kadın da şu mimikle '🙂 Sanmıyorum.' dedi.'

Paylaşılan ekran görüntülerindeki üçüncü yorum ise Merve isimli kullanıcıya aitti. Kullanıcı, oldukça kısa bir cümleyle Kalben hakkında dikkat çeken bir iddiada bulunarak yalnızca:

'Benim arkadaşımın kolunu ısırdı.'

ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yorumlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar iddialar karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Öte yandan söz konusu paylaşımların tamamı sosyal medya kullanıcılarının kişisel iddialarından ibaret. İddiaları doğrulayan herhangi bir resmi bilgi bulunmazken, Kalben cephesinden de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen paylaşılan yorumlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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