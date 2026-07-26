Kalben Hakkında Şoke Eden İddia: "Bırakın Sahnede Tanıdığınız Gibi Kalsın"

Paylaşılan ekran görüntülerinde, birbirinden bağımsız üç farklı kullanıcı Kalben'le yaşadıklarını öne sürdükleri olayları anlattı. Söz konusu yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı iddiaların doğruluğunu tartışmaya başladı.

İlk iddia edus kullanıcı adlı hesaptan geldi. Kullanıcı, Kalben'in konserinin ardından sanatçıyı bekleyen dinleyiciler olduğunu ancak korumasının yanlarına gelerek sahne dışında çok farklı biri olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu öne sürdü. Kullanıcının yorumu şu şekildeydi:

'Konser sonu onu bekleyen dinleyicileri vardı ve koruması bize gelip 'Bırakın Kalben sahnede tanıdığınız gibi kalsın, kulistekiyle sahnedeki çok farklı.' demişti.'

Bir diğer dikkat çeken yorum ise demiriscanoglu adlı kullanıcıdan geldi. Yıllar önce Kalben'in konserine gittiğini söyleyen kullanıcı, konser çıkışında kuliste sanatçıyla fotoğraf çektirdiklerini anlattı. Yanındaki arkadaşının Kalben'e, yaşları yakın olsaydı çok iyi arkadaş olabileceklerini söylediğini belirten kullanıcı, sanatçının verdiğini iddia ettiği cevabı şu sözlerle aktardı:

'Yıllar önce bir konserine gitmiştim. Yaşım küçüktü, yanımdaki arkadaşım benden de küçüktü. Konser çıkışı kuliste fotoğraf çekinmek için girdik. Arkadaşım 'Keşke yaşlarımız yakın olsaydı, bence çok iyi arkadaş olurduk.' demişti. Kadın da şu mimikle '🙂 Sanmıyorum.' dedi.'

Paylaşılan ekran görüntülerindeki üçüncü yorum ise Merve isimli kullanıcıya aitti. Kullanıcı, oldukça kısa bir cümleyle Kalben hakkında dikkat çeken bir iddiada bulunarak yalnızca:

'Benim arkadaşımın kolunu ısırdı.'

ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yorumlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar iddialar karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Öte yandan söz konusu paylaşımların tamamı sosyal medya kullanıcılarının kişisel iddialarından ibaret. İddiaları doğrulayan herhangi bir resmi bilgi bulunmazken, Kalben cephesinden de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen paylaşılan yorumlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.