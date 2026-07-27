Nuri Bilge Ceylan'ın Yeni Filmi İçin İmaj Değiştiren Kerem Bürsin İlk Kez Görüntülendi!

Fotoğrafçılıkla başlayan sanat yolculuğunu sinemaya taşıyan usta yönetmen; sakin anlatımı, güçlü görsel dili, insan psikolojisini derinlemesine işleyen senaryoları ve unutulmaz planlarıyla kendine özgü bir sinema dili oluşturdu. Her yeni filmi yalnızca bir vizyon tarihi olarak değil, aynı zamanda uluslararası festivallerin en çok konuşulan olaylarından biri olarak görülüyor.

Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı ve Kuru Otlar Üstüne gibi birbirinden önemli yapımlara imza atan Ceylan, özellikle 2014 yılında Kış Uykusu ile Cannes Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Palmiye'yi kazanarak Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ardından gelen filmleri de Cannes başta olmak üzere dünyanın en prestijli festivallerinde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Her projesi büyük bir titizlikle hazırlanan usta yönetmen, uzun süren çekim süreçleri ve oyuncularından aldığı doğal performanslarla tanınıyor. Bu nedenle yeni filmi Yorgun Güneş daha hazırlık aşamasındayken sinema dünyasında büyük merak uyandırmış, açıklanan oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden yılın en çok beklenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.