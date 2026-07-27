Nuri Bilge Ceylan'ın Yeni Filmi İçin İmaj Değiştiren Kerem Bürsin İlk Kez Görüntülendi!
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Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen yeni filmi Yorgun Güneşin çekimleri tamamlandı. Setten paylaşılan ilk karelerde bu kez tüm dikkatler Kerem Bürsin'in yeni imajına çevrildi. Rolü için saç ve bıyık stilini değiştiren oyuncunun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Bürsin'i Survivor sunucusu Murat Ceylan'a benzetti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk sinemasının uluslararası alandaki en önemli temsilcilerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan, yıllardır yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında sinemaseverlerin yakından takip ettiği yönetmenler arasında yer alıyor.
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Nuri Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği Yorgun Güneş, çekimlerine aylar önce başlamıştı.
Çekimlerin tamamlanmasının hemen ardından Yorgun Güneş ekibinden ilk set fotoğrafları da sosyal medyada dolaşıma girdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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