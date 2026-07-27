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Nuri Bilge Ceylan'ın Yeni Filmi İçin İmaj Değiştiren Kerem Bürsin İlk Kez Görüntülendi!

Nuri Bilge Ceylan'ın Yeni Filmi İçin İmaj Değiştiren Kerem Bürsin İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2026 - 23:38 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 23:41
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Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen yeni filmi Yorgun Güneşin çekimleri tamamlandı. Setten paylaşılan ilk karelerde bu kez tüm dikkatler Kerem Bürsin'in yeni imajına çevrildi. Rolü için saç ve bıyık stilini değiştiren oyuncunun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Bürsin'i Survivor sunucusu Murat Ceylan'a benzetti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türk sinemasının uluslararası alandaki en önemli temsilcilerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan, yıllardır yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında sinemaseverlerin yakından takip ettiği yönetmenler arasında yer alıyor.

Türk sinemasının uluslararası alandaki en önemli temsilcilerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan, yıllardır yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında sinemaseverlerin yakından takip ettiği yönetmenler arasında yer alıyor.

Fotoğrafçılıkla başlayan sanat yolculuğunu sinemaya taşıyan usta yönetmen; sakin anlatımı, güçlü görsel dili, insan psikolojisini derinlemesine işleyen senaryoları ve unutulmaz planlarıyla kendine özgü bir sinema dili oluşturdu. Her yeni filmi yalnızca bir vizyon tarihi olarak değil, aynı zamanda uluslararası festivallerin en çok konuşulan olaylarından biri olarak görülüyor.

Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı ve Kuru Otlar Üstüne gibi birbirinden önemli yapımlara imza atan Ceylan, özellikle 2014 yılında Kış Uykusu ile Cannes Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Palmiye'yi kazanarak Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ardından gelen filmleri de Cannes başta olmak üzere dünyanın en prestijli festivallerinde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Her projesi büyük bir titizlikle hazırlanan usta yönetmen, uzun süren çekim süreçleri ve oyuncularından aldığı doğal performanslarla tanınıyor. Bu nedenle yeni filmi Yorgun Güneş daha hazırlık aşamasındayken sinema dünyasında büyük merak uyandırmış, açıklanan oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden yılın en çok beklenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği Yorgun Güneş, çekimlerine aylar önce başlamıştı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği Yorgun Güneş, çekimlerine aylar önce başlamıştı.

Dram türündeki film, insan ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve aidiyet duygusu üzerine kurulan güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Her zamanki gibi karakter odaklı bir anlatı tercih eden Ceylan'ın yeni filmi, henüz vizyona girmeden uluslararası festivallerin favorileri arasında gösterilmeye başlandı.

Filmin oyuncu kadrosunda son yılların en başarılı isimlerinden Pınar Deniz ile uzun bir aranın ardından yeniden Türk sinemasına dönen Kerem Bürsin başı çekiyor. İkilinin Nuri Bilge Ceylan gibi bir yönetmenle ilk kez çalışacak olması da sinemaseverlerde büyük heyecan yarattı. Kadroda ayrıca deneyimli ve genç kuşaktan birçok oyuncu da yer alırken, filmin çekimlerinin Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Vizyon tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da filmin ilk olarak uluslararası festival yolculuğuna çıkması, ardından 2026-2027 sezonunda sinemaseverlerle buluşması bekleniyor. Bekleyiş sürerken yapımdan bugün sevindiren bir haber geldi. Yorgun Güneş'in çekimleri resmen tamamlandı. Böylece aylar süren yoğun set maratonu da sona ermiş oldu.

Çekimlerin tamamlanmasının hemen ardından Yorgun Güneş ekibinden ilk set fotoğrafları da sosyal medyada dolaşıma girdi.

Çekimlerin tamamlanmasının hemen ardından Yorgun Güneş ekibinden ilk set fotoğrafları da sosyal medyada dolaşıma girdi.

İlk olarak Nuri Bilge Ceylan ile Pınar Deniz'in kaldırımda yan yana oturduğu kare büyük ilgi görmüş, sade ama sinematik atmosferiyle kısa sürede binlerce kez paylaşılmıştı.

Bu kez ise filmin tüm oyuncu ekibinin gün batımında birlikte verdiği hatıra pozu dikkat çekti. Set ekibinin objektife gülümsediği karede en çok konuşulan isim ise hiç kuşkusuz Kerem Bürsin oldu.

Rolü için imaj değiştireceği uzun süredir konuşulan oyuncu, yeni görünümüyle ilk kez kameralara yansıdı. Daha önce alışık olduğumuz kısa saç ve sakallı tarzının yerine, daha uzun saçlı ve belirgin bıyıklı haliyle görülen Bürsin, takipçilerini şaşırtmayı başardı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğrafın ardından çok sayıda kullanıcı yeni görünümü Survivor sunucusu Murat Ceylan'a benzetirken, 'İlk bakışta tanıyamadım', 'Kerem değil sandım' ve 'Bambaşka biri olmuş' yorumları peş peşe geldi.

Henüz filmin vizyon tarihi açıklanmamış olsa da Yorgun Güneş, daha çekimler tamamlanır tamamlanmaz hem oyuncu kadrosu hem de setten gelen ilk karelerle gündem yaratmayı başardı. Özellikle Kerem Bürsin'in rolü için yaptığı bu radikal değişimin, karakterine nasıl yansıyacağı ise şimdiden sinemaseverlerin en büyük merak konularından biri haline geldi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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