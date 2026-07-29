İkinci Kez Nikah Masasına Oturacak: Aslı İnandık Evleniyor!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu reklamcı Cem Arıdağ'dan romantik bir evlilik teklifi alan Aslı İnandık, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan İnandık, tektaş yüzüğünü gösterdiği karelere, 'En sevdiğim şehrin en sevdiğim mahallesinde beni konuşmanla ağlatman doğru değildi.' notunu düştü. Duygusal paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Aslı İnandık ile Cem Arıdağ ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Çift, birlikteliklerini ilk kez 2024 yılının sonunda katıldıkları bir davette el ele görüntülenerek kamuoyuna duyurmuştu. O günden bu yana sakin bir ilişki yaşayan ikili, şimdi evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Öte yandan bu evlilik, Aslı İnandık'ın ikinci evliliği olacak. Ünlü oyuncu, 2018 yılında dönemin menajeri Ahad Kazmaz ile dünyaevine girmiş, çift 2024 yılında sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.