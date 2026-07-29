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İkinci Kez Nikah Masasına Oturacak: Aslı İnandık Evleniyor!

İkinci Kez Nikah Masasına Oturacak: Aslı İnandık Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2026 - 15:05
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Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla geniş kitlelere ulaştıktan sonra televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri haline gelen Aslı İnandık, bu kez kariyeriyle değil özel hayatındaki mutlulukla gündemde. Başarılı oyuncu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu reklamcı Cem Arıdağ'dan aldığı romantik evlilik teklifine 'Evet' dedi. Tektaş yüzüğünü gösterdiği paylaşımıyla müjdeli haberi duyuran İnandık, kısa sürede sosyal medyada tebrik mesajlarına boğuldu.

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Aslı İnandık, sosyal medyada canlandırdığı eğlenceli karakterlerle geniş bir kitleye ulaşarak adını duyurduktan sonra kısa sürede ekranların sevilen oyuncularından biri olmayı başardı.

Aslı İnandık, sosyal medyada canlandırdığı eğlenceli karakterlerle geniş bir kitleye ulaşarak adını duyurduktan sonra kısa sürede ekranların sevilen oyuncularından biri olmayı başardı.

İnandık'ın dijital platformlarda paylaştığı videolar, usta senarist Gülse Birsel'in dikkatini çekince profesyonel oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. 

Komedi alanındaki başarısıyla öne çıkan oyuncu, Güldür Güldür Show'daki performansıyla televizyon izleyicisinin beğenisini kazanırken, Benim Tatlı Yalanım, Karadut, Aşk ve Gözyaşı gibi dizilerde de rol aldı. Sinema tarafında ise Aslı Gibidir filminde tek başına sekiz farklı karakteri canlandırarak dikkat çekti. Soluk filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen İnandık, son yıllarda hem televizyon hem sinema hem de dijital platform projelerinde yer alarak kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam etti.

Başarılı oyuncu bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Başarılı oyuncu bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu reklamcı Cem Arıdağ'dan romantik bir evlilik teklifi alan Aslı İnandık, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan İnandık, tektaş yüzüğünü gösterdiği karelere, 'En sevdiğim şehrin en sevdiğim mahallesinde beni konuşmanla ağlatman doğru değildi.' notunu düştü. Duygusal paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Aslı İnandık ile Cem Arıdağ ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Çift, birlikteliklerini ilk kez 2024 yılının sonunda katıldıkları bir davette el ele görüntülenerek kamuoyuna duyurmuştu. O günden bu yana sakin bir ilişki yaşayan ikili, şimdi evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Öte yandan bu evlilik, Aslı İnandık'ın ikinci evliliği olacak. Ünlü oyuncu, 2018 yılında dönemin menajeri Ahad Kazmaz ile dünyaevine girmiş, çift 2024 yılında sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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