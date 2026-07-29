İkinci Kez Nikah Masasına Oturacak: Aslı İnandık Evleniyor!
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Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla geniş kitlelere ulaştıktan sonra televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri haline gelen Aslı İnandık, bu kez kariyeriyle değil özel hayatındaki mutlulukla gündemde. Başarılı oyuncu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu reklamcı Cem Arıdağ'dan aldığı romantik evlilik teklifine 'Evet' dedi. Tektaş yüzüğünü gösterdiği paylaşımıyla müjdeli haberi duyuran İnandık, kısa sürede sosyal medyada tebrik mesajlarına boğuldu.
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Aslı İnandık, sosyal medyada canlandırdığı eğlenceli karakterlerle geniş bir kitleye ulaşarak adını duyurduktan sonra kısa sürede ekranların sevilen oyuncularından biri olmayı başardı.
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Başarılı oyuncu bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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