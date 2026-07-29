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Ekonomi
Türkiye'de Seyahat Firması 100 Bin TL Maaşla Şoför Arıyor

Türkiye'de Seyahat Firması 100 Bin TL Maaşla Şoför Arıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 13:22
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Türkiye'de binlerce kişinin geçim kapısı olan otobüs şoförlüğü mesleğinde, ezber bozan bir iş ilanı gündem oldu. Büyük bir seyahat şirketi, kadrosuna katacağı yeni şoförlere aylık 100 bin lira maaş vereceğini duyurdu. Söz konusu ilanda yer alan kriterlere göre alınacak şoförün sigara kullanmaması ve daha önce kazaya karışmamış olması gerekli. İşe alınacak personel için ikamet şartı da bulunuyor.

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Seyahat firması, 100 bin TL maaşla şoför arıyor.

Seyahat firması, 100 bin TL maaşla şoför arıyor.

Son dönemde nitelikli personel bulmakta zorlanan ulaşım sektörü, çareyi maaşları artırmakta buldu. Türkiye'nin önde gelen bir seyahat firması tarafından yayınlanan son şoför ilanı, rekor maaş teklifiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şirket, direksiyon başına geçecek yeni personellerine aylık net 100 bin TL maaş ödeyeceğini açıkladı.

100 bin lira maaşla aranan şoför kriterleri neler?

100 bin lira maaşla aranan şoför kriterleri neler?

NTV'den Burak Taşcı'nın haberine göre seyahat şirketinin belirlediği kriterlerin başında yaş ve genel düzen kuralları geliyor. İlana başvuracak adayların 30 ile 55 yaş arasında olması istenirken, kesinlikle sigara kullanmıyor olmaları şart koşuluyor. Yolcu güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen firma, direksiyon başında cep telefonu kullanımına kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini kaydetti.

Başvuru yapacak şoförlerin sabıka kaydının temiz olması, icra takibi ya da sorunu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca geçmişte herhangi bir ölümlü veya yaralanmalı kazaya karışmamış olmak ve trafik ceza puanının 40'ın altında kalması aranan diğer önemli detaylar arasında. Mesleki tarafta ise 'peron deneyimi' olarak bilinen otogar tecrübesi şartı aranıyor. İlan ilk etapta bölgesel olarak sınırlandırılmış durumda; yalnızca İstanbul, İzmir ve Mersin'de ikamet edenlerin başvuruları kabul ediliyor. Adayların tüm bu maddelerin yanı sıra tam teşekküllü bir sağlık raporu sunması da zorunlu tutuluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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