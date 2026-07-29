Türkiye'de Seyahat Firması 100 Bin TL Maaşla Şoför Arıyor

NTV'den Burak Taşcı'nın haberine göre seyahat şirketinin belirlediği kriterlerin başında yaş ve genel düzen kuralları geliyor. İlana başvuracak adayların 30 ile 55 yaş arasında olması istenirken, kesinlikle sigara kullanmıyor olmaları şart koşuluyor. Yolcu güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen firma, direksiyon başında cep telefonu kullanımına kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini kaydetti.

Başvuru yapacak şoförlerin sabıka kaydının temiz olması, icra takibi ya da sorunu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca geçmişte herhangi bir ölümlü veya yaralanmalı kazaya karışmamış olmak ve trafik ceza puanının 40'ın altında kalması aranan diğer önemli detaylar arasında. Mesleki tarafta ise 'peron deneyimi' olarak bilinen otogar tecrübesi şartı aranıyor. İlan ilk etapta bölgesel olarak sınırlandırılmış durumda; yalnızca İstanbul, İzmir ve Mersin'de ikamet edenlerin başvuruları kabul ediliyor. Adayların tüm bu maddelerin yanı sıra tam teşekküllü bir sağlık raporu sunması da zorunlu tutuluyor.