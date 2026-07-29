Türkiye'de Seyahat Firması 100 Bin TL Maaşla Şoför Arıyor
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Türkiye'de binlerce kişinin geçim kapısı olan otobüs şoförlüğü mesleğinde, ezber bozan bir iş ilanı gündem oldu. Büyük bir seyahat şirketi, kadrosuna katacağı yeni şoförlere aylık 100 bin lira maaş vereceğini duyurdu. Söz konusu ilanda yer alan kriterlere göre alınacak şoförün sigara kullanmaması ve daha önce kazaya karışmamış olması gerekli. İşe alınacak personel için ikamet şartı da bulunuyor.
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Seyahat firması, 100 bin TL maaşla şoför arıyor.
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100 bin lira maaşla aranan şoför kriterleri neler?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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