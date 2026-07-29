Mesaide Telefon Kullanan Yandı: Maaşı Kesilecek

Bir iş yerinin çalışanlarına gönderdiği mail tartışma yarattı. Karara göre mesai saatleri içerisinde telefonuyla ilgilenen çalışanın maaşından kesinti yapılacak.

İş yeri, maaşı 50 bin TL olan çalışandan her 10 dakika boyunca telefon kullanmasıyla ilgili 500 TL maaşından keseceği belirtildi

Eğer bir çalışan gün içinde toplamda 30 dakikasını telefona ayırırsa, bu durum maaşına 1500 TL'lik net bir ceza olarak yansıyacak. Yapılan hesaplamalara göre telefonda geçirilen sürenin dakikası adeta 50 TL ile cezalandırılmış olacak.