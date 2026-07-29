Mesaide Telefon Kullanan Yandı: Maaşı Kesilecek
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Mesaide telefonu eline alan yandı. Bir şirket tüm personeline gönderdiği e-posta ile yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Şirketin kararına göre çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonuyla zaman geçiren personelin maaşından kesinti yapılacak.
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İş yerinde eline telefonu alanın maaşı kesilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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