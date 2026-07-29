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Ekonomi
Mesaide Telefon Kullanan Yandı: Maaşı Kesilecek

Mesaide Telefon Kullanan Yandı: Maaşı Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 12:04
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Mesaide telefonu eline alan yandı. Bir şirket tüm personeline gönderdiği e-posta ile yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Şirketin kararına göre çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonuyla zaman geçiren personelin maaşından kesinti yapılacak.

Kaynak: TGRT Haber

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İş yerinde eline telefonu alanın maaşı kesilecek.

İş yerinde eline telefonu alanın maaşı kesilecek.

Bir iş yerinin çalışanlarına gönderdiği mail tartışma yarattı. Karara göre mesai saatleri içerisinde telefonuyla ilgilenen çalışanın maaşından kesinti yapılacak. 

İş yeri, maaşı 50 bin TL olan çalışandan her 10 dakika boyunca telefon kullanmasıyla ilgili 500 TL maaşından keseceği belirtildi

Eğer bir çalışan gün içinde toplamda 30 dakikasını telefona ayırırsa, bu durum maaşına 1500 TL'lik net bir ceza olarak yansıyacak. Yapılan hesaplamalara göre telefonda geçirilen sürenin dakikası adeta 50 TL ile cezalandırılmış olacak.

Çalışan sözleşmede olmayan kurala uymayabilir.

Çalışan sözleşmede olmayan kurala uymayabilir.

Bu sert yaptırım vatandaşları ikiye ayırdı. Bazı vatandaşlar kararı desteklerken mesai saatinde iş dışı konularla ilgilenmenin doğru olmadığını savundu. Bazı vatandaşlar ise uygulamayı insanlık dışı buldu, ekonomik şartlara dikkat çekti. 

Tartışmalara karara uzmanından yorum geldi. Avukat Narman Feyzioğlu 'Hani sözleşmede öyle bir şey varsa yapabilir. Sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir, feshedebilir' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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