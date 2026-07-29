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Gorillaz Konserinde Sıra Beklerken Dinlemelik Chill Ritimler

etiket Gorillaz Konserinde Sıra Beklerken Dinlemelik Chill Ritimler

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 21:01
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Biliyoruz, o kapıların açılmasını beklemek, turnikelerin önünde saatlerce dikilmek tam bir sabır testi. Sıradaki kalabalığın uğultusu, heyecandan pır pır eden bir kalp ve geçmek bilmeyen dakikalar... İşte tam bu anlarda kulaklığını takip dünyayla ilişkisini kesmek, ama bir yandan da o Gorillaz kafasından uzaklaşmak istemeyenler için ilaç gibi bir liste hazırladık.

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Gorillaz - Tomorrow Comes Today

  • Bak bu şarkı grubun resmen temeli, ilk göz ağrısı. Damon Albarn sanki yatağından yeni kalkmış da uykulu uykulu mikrofonun başına geçmiş gibi mırıldanıyor ya, işte o an bitiyorum. Arkadan gelen o hüzünlü melodika sesi var ya, sıradaki o gürültüyü patırtıyı anında siliyor. Kendini bir anda sisli bir Londra sokağında çizgi film karakteri gibi yürürken buluyorsun. Zamanı yavaşlatmak için birebir.

Gorillaz - Slow Country

  • Tam bir açık hava, ağaç altı şarkısı. Arkada hiç durmadan dönen tatlı bir piyano melodisi var, altına da öyle bir dub/reggae bas koymuşlar ki, ayakların sen istemesen de yerde ritim tutmaya başlıyor. Sıra beklerken hani o 'of daha ne kadar var' sıkıntısı gelir ya, bu şarkı çalarken o sıkıntı gidiyor, yerine aşırı cool bir bekleme modu geliyor.

Gorillaz - Faust

Grubun ilk albümünün arkalarında saklı kalmış, gizli bir hazine bu. İçinde lo-fi esintileri var, arada tatlı tatlı Japonca konuşmalar geçiyor. Sıra beklerken resmen bir anime filminin içindeymişsin hissi veriyor. Kafayı tamamen boşaltmak, meditasyon yapmak istiyorsan direkt bunu aç.

The Good, the Bad & the Queen - Nature Springs:

  • Damon abimiz sadece Gorillaz'la yetinmedi biliyorsun, yan projeleri de efsanedir. Bu şarkıda da arkada öyle hipnotik, öyle karanlık ama bir o kadar da rahatlatıcı bir ritim akıyor ki, Gorillaz’ın o sokak kültürünü, o gizemli havasını dibine kadar hissediyorsun. Sıradayken etrafı izleyip kafa yormak için çok iyi gidiyor.

Blur - Out of Time

Damon'ın ana grubu Blur'dan zamansız bir parça. Şarkının içindeki o akustik gitarın yumuşaklığı ve arkadan gelen etnik yaylılar, Parkorman sırasındaki tüm o kaosu, insanların sabırsız fısıltılarını tamamen engelliyor. Resmen etrafına görünmez bir huzur kalkanı örüyor.

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Massive Attack - Teardrop

Gorillaz müziği nereden besleniyor dersen, cevap net: Bristol trip-hop kültürü. İşte o kültürün en büyük ilahından bir şarkı. Arkadaki o kalp atışını taklit eden ritim kulaklığına gelince, sıradaki bacak ağrısını falan unutup tamamen müziğin akışına bırakıyorsun kendini.

Zero 7 - In The Waiting Line

Şarkının adı bile zaten 'Bekleme Sırasında' demek, yani durumumuza daha iyi uyan bir parça olamazdı! Dönemin en temiz, en pürüzsüz işlerinden.

Khruangbin - White Gloves

Bu grubu ve o muazzam gitar tonlarını sevmeyen bir Gorillaz hayranı herhalde yoktur. 60'ların, 70'lerin sıcak ritimlerinden beslenen bu şarkı, içindeki tüm stresi emip alıyor. Sıradayken etrafındakilere tatlı tatlı gülümsemene ve hafiften omuz sallamana sebep olacak türden bir parça.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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