Gorillaz Konserinde Sıra Beklerken Dinlemelik Chill Ritimler
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Biliyoruz, o kapıların açılmasını beklemek, turnikelerin önünde saatlerce dikilmek tam bir sabır testi. Sıradaki kalabalığın uğultusu, heyecandan pır pır eden bir kalp ve geçmek bilmeyen dakikalar... İşte tam bu anlarda kulaklığını takip dünyayla ilişkisini kesmek, ama bir yandan da o Gorillaz kafasından uzaklaşmak istemeyenler için ilaç gibi bir liste hazırladık.
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Gorillaz - Tomorrow Comes Today
Gorillaz - Slow Country
Gorillaz - Faust
The Good, the Bad & the Queen - Nature Springs:
Blur - Out of Time
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Massive Attack - Teardrop
Zero 7 - In The Waiting Line
Khruangbin - White Gloves
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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