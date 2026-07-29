Gorillaz Konserinde Sıra Beklerken Dinlemelik Chill Ritimler

Biliyoruz, o kapıların açılmasını beklemek, turnikelerin önünde saatlerce dikilmek tam bir sabır testi. Sıradaki kalabalığın uğultusu, heyecandan pır pır eden bir kalp ve geçmek bilmeyen dakikalar... İşte tam bu anlarda kulaklığını takip dünyayla ilişkisini kesmek, ama bir yandan da o Gorillaz kafasından uzaklaşmak istemeyenler için ilaç gibi bir liste hazırladık.