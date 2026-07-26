Eminem’in Dünyadaki Herkese Meydan Okuyan Parçaları
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Kulaklıkları son ses açın, çünkü bugün ortalığı biraz yangın yerine çevirmeye geliyoruz! Rap müziğin dahi, hırçın ve asla geri adım atmayan 'Slim Shady'si Eminem, kariyeri boyunca sadece rakiplerine laf atmakla kalmadı; medyaya, politikacılara, eski sevgililerine, hatta yeri geldiğinde kendi hayranlarına bile tek başına savaş ilan etti.
Modunu yükseltmek ve dünyaya kim olduğunu hatırlatmak istiyorsan, playlist'in hemen aşağıda!
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Killshot
Rap God
Without Me
Till I Collapse
Not Afraid
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Lose Yourself
Fall
White America
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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