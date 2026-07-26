Eminem’in Dünyadaki Herkese Meydan Okuyan Parçaları

Kulaklıkları son ses açın, çünkü bugün ortalığı biraz yangın yerine çevirmeye geliyoruz! Rap müziğin dahi, hırçın ve asla geri adım atmayan 'Slim Shady'si Eminem, kariyeri boyunca sadece rakiplerine laf atmakla kalmadı; medyaya, politikacılara, eski sevgililerine, hatta yeri geldiğinde kendi hayranlarına bile tek başına savaş ilan etti.

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