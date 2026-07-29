Eren Kaşıkçı’nın Eşi Ecem Ruşitoğlu Kimdir? Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın Çocuğu Var mı?
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın özel hayatıyla ilgili gelişmelerin ardından eski eşi Ecem Ruşitoğlu da merak edilen isimlerden biri oldu. Turizm ve otelcilik alanında eğitim alan Ruşitoğlu’nun kariyeri, Eren Kaşıkçı ile nasıl tanıştığı ve çiftin çocukları araştırılıyor.
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Ecem Ruşitoğlu Kimdir?
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Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı Boşandı mı?
Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı Nasıl Tanıştı?
Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın Çocuğu Var mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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