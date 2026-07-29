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Eren Kaşıkçı’nın Eşi Ecem Ruşitoğlu Kimdir? Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın Çocuğu Var mı?

Eren Kaşıkçı’nın Eşi Ecem Ruşitoğlu Kimdir? Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın Çocuğu Var mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 21:17
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın özel hayatıyla ilgili gelişmelerin ardından eski eşi Ecem Ruşitoğlu da merak edilen isimlerden biri oldu. Turizm ve otelcilik alanında eğitim alan Ruşitoğlu’nun kariyeri, Eren Kaşıkçı ile nasıl tanıştığı ve çiftin çocukları araştırılıyor.

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Ecem Ruşitoğlu Kimdir?

Ecem Ruşitoğlu Kimdir?

Ecem Ruşitoğlu, eğitimini ve mesleki kariyerini turizm ve otelcilik alanında şekillendirdi. İstanbul’daki Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin Ön Büro Bölümünden mezun oldu. Ardından Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümünde eğitim aldı.

Üniversite yıllarında farklı otellerde staj yapan Ruşitoğlu; ön büro, kurumsal satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazandı. İngilizcenin yanı sıra orta seviyede Rusça ve Bulgarca bildiği belirtiliyor.

Ruşitoğlu, Eren Kaşıkçı ile evli olduğu dönemde “Ecem Kaşıkçı” soyadını kullandı. Bu nedenle internet üzerinde hem Ecem Ruşitoğlu hem de Ecem Kaşıkçı isimleriyle biliniyor.

Ecem Ruşitoğlu Kaç Yaşında?

Ecem Ruşitoğlu’nun doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor.

Ecem Ruşitoğlu Nereli?

Ecem Ruşitoğlu’nun doğum yeri veya aslen nereli olduğu hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı Boşandı mı?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı Boşandı mı?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın daha sonraki yıllarda yollarını ayırdığı iddia ediliyor ancak kamuoyuna açıklanan kesin bir bilgi yok. Boşanmanın hangi tarihte gerçekleştiği ve ayrılığın nedenine ilişkin taraflarca yapılmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı Nasıl Tanıştı?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı Nasıl Tanıştı?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın yolları 2015 yılında aynı otelde çalışırken kesişti. Turizm sektöründe başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde duygusal bir ilişkiye dönüştü.

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 2017 yılında evlendi. Evlilik sonrasında Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yerleşen Ruşitoğlu ve Kaşıkçı, yaşamlarını bir süre burada sürdürdü.

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın Çocuğu Var mı?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın Çocuğu Var mı?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın evliliklerinden bir kız çocukları bulunuyor. Çiftin Derin Maya adını verdikleri kızları 2020 yılında dünyaya geldi.

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye’de yarıştığı dönemde ailesinin ve kızının kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirmişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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