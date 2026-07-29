Eren Kaşıkçı’nın Eşi Ecem Ruşitoğlu Kimdir? Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın Çocuğu Var mı?

Ecem Ruşitoğlu, eğitimini ve mesleki kariyerini turizm ve otelcilik alanında şekillendirdi. İstanbul’daki Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin Ön Büro Bölümünden mezun oldu. Ardından Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümünde eğitim aldı.

Üniversite yıllarında farklı otellerde staj yapan Ruşitoğlu; ön büro, kurumsal satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazandı. İngilizcenin yanı sıra orta seviyede Rusça ve Bulgarca bildiği belirtiliyor.

Ruşitoğlu, Eren Kaşıkçı ile evli olduğu dönemde “Ecem Kaşıkçı” soyadını kullandı. Bu nedenle internet üzerinde hem Ecem Ruşitoğlu hem de Ecem Kaşıkçı isimleriyle biliniyor.

Ecem Ruşitoğlu Kaç Yaşında?

Ecem Ruşitoğlu’nun doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor.

Ecem Ruşitoğlu Nereli?

Ecem Ruşitoğlu’nun doğum yeri veya aslen nereli olduğu hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.