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Charli xcx’in “True Romance” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Charli xcx’in “True Romance” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 21:01
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Charli xcx’in henüz 20 yaşındayken yayınladığı True Romance, sadece bir ilk albüm değil. Ana akım popun ışıltılı dünyasına underground kulüplerden fırlatılmış karanlık, neon ışıklı bir işaret fişeği gibiydi. Pop müziğin kurallarını yıkmayı daha o zamandan kafasına koymuş bir genç kadının, kalp kırıklıklarını bastırma hikayesi olan bu albümü tüm detaylarıyla inceleyelim.

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Albüm incelemesine başlamadan önce şarkıları dinleyelim mi?

Her şeyin başladığı döneme gidelim. Big Bang'e değil, merak etmeyin.

Her şeyin başladığı döneme gidelim. Big Bang'e değil, merak etmeyin.

Charlotte Emma Aitchison'ın 14 yaşındayken anne ve babasından aldığı borç parayla ilk şarkılarını kaydetmesi ve bunları Myspace’e yüklemesiyle başladı. Şarkılar Chardonnays adında bir organizatörün dikkatini çekti ve Charli, Londra'daki yasa dışı rave partilerinde, terk edilmiş depolarda sahne almaya başladı.

Anne ve babası da o dönem reşit olmayan kızlarına destek olmak için bu karanlık, tekinsiz kulüplerin kapısında bekliyordu. İşte True Romance albümünün o lo-fi, kirli ve gece kulübü kokan atmosferi, bizzat bu illegal Londra rave kültüründen beslenerek doğdu.

2011-2013 yılları arasında Los Angeles, New York ve Londra arasında mekik dokunarak kaydedilen albüm, pop müziği indie ve elektronik alt kültürle evlendirme deneyiydi.

2011-2013 yılları arasında Los Angeles, New York ve Londra arasında mekik dokunarak kaydedilen albüm, pop müziği indie ve elektronik alt kültürle evlendirme deneyiydi.

Albümün baş prodüktör koltuğunda oturan Ariel Rechtshaid, o dönem Vampire Weekend ve Usher gibi isimlerle çalışıyordu. Charli ile stüdyoya girdiklerinde kuralları yıktılar. Kusursuz, pürüzsüz pop vokalleri yerine, vokalleri yoğun efektlerle (reverb ve delay) boğarak şarkılara adeta bir rüya atmosferi (dream-pop) kattılar.

Albüm, pop müziğin hiç uğramadığı sulardan beslendi. Mesela bu şarkıda olduğu gibi.

Charli'nin 'You (Ha Ha Ha)' şarkısında Fransız techno/dark ambient prodüktörü Gesaffelstein'ın yeraltı kulüplerini sallayan 'Viol' parçasını sample'ladılar. 'What I Like' şarkısında Todd Rundgren tınıları gezinirken, albümün genelinde 80'lerin synth-pop'u ile o dönemin popüler karanlık internet alt kültürü olan witch house türü harmanlandı.

Albüm adını Quentin Tarantino'nun kaleme aldığı 1993 yapımı kült suç/aşk filmi True Romance'tan alıyor.

Albüm adını Quentin Tarantino'nun kaleme aldığı 1993 yapımı kült suç/aşk filmi True Romance'tan alıyor.

Tıpkı filmdeki Clarence and Alabama karakterleri gibi, albümdeki aşklar da tehlikeli, saplantılı ve uçlarda.

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İşin biraz da magazin boyutuna girelim.

Albümün çıkış sürecinde arka planda tam bir prodüktör ve şirket savaşı yaşanıyordu. Charli, albüm üzerinde çalışırken bir yandan da İsveçli ikili Icona Pop için 'I Love It' şarkısını yazdı. Şarkı 2012'de dünya çapında bir hit haline gelip listeleri altüst edince plak şirketi Atlantic Records gözünü Charli’ye dikti.

Şirket, Charli xcx'ten çizgisinin dışında şeyler istedi elbette.

Şirket, Charli xcx'ten çizgisinin dışında şeyler istedi elbette.

Şirket, Charli'den acilen 'I Love It' gibi neşeli, ticari ve radyo dostu ana akım pop şarkıları üretmesini bekliyordu. Ancak Charli, kendi albümü için çizdiği karanlık ve gotik rotadan milim sapmadı. Şirketin baskılarına direnerek 'Ben bir dans pop bebeği olmayacağım.' dedi ve True Romance'ı planladığı gibi çıkardı.

Dönemin basınında Charli, asi oluşu ve dik duruşuyla tanınmaya başlandı.

Dönemin basınında Charli, asi oluşu ve dik duruşuyla tanınmaya başlandı.

O dönem magazin basınında, Charli’nin sektöre ve pop dünyasının dayatmalarına karşı asi duruşu, punk tarzı ve sürekli gece kulüplerinde sabahlaması konuşuluyordu. Albümün görselleri, kapak tasarımı ve kliplerindeki o 90'lar grunge/Tumblr estetiği, kısa sürede internet gençliği arasında bir akıma dönüştü.

Editörün favorisi: Grins

True Romance piyasaya çıktığında ticari bir patlama yapmadı; İngiltere listelerinde ancak 85 numaraya kadar yükselebildi. Fakat eleştirmenler tarafından adeta göklere çıkarıldı.

Bu albüm, Charli'nin gelecekte yapacağı deneysel hamlelerin, Pop 2 mixtape'inin ve pop dünyasını sallayan Brat albümünün ilk ayak sesleriydi. Pop dünyasına, radyo dostu hit şarkılar yapmadan da rüştünü ispat edebileceğini gösterdiği bir manifesto olarak müzik tarihindeki yerini aldı.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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