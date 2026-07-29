Charli xcx’in “True Romance” Albümünü İnceliyoruz!

Charlotte Emma Aitchison'ın 14 yaşındayken anne ve babasından aldığı borç parayla ilk şarkılarını kaydetmesi ve bunları Myspace’e yüklemesiyle başladı. Şarkılar Chardonnays adında bir organizatörün dikkatini çekti ve Charli, Londra'daki yasa dışı rave partilerinde, terk edilmiş depolarda sahne almaya başladı.

Anne ve babası da o dönem reşit olmayan kızlarına destek olmak için bu karanlık, tekinsiz kulüplerin kapısında bekliyordu. İşte True Romance albümünün o lo-fi, kirli ve gece kulübü kokan atmosferi, bizzat bu illegal Londra rave kültüründen beslenerek doğdu.