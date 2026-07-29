Charli xcx’in “True Romance” Albümünü İnceliyoruz!
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Charli xcx’in henüz 20 yaşındayken yayınladığı True Romance, sadece bir ilk albüm değil. Ana akım popun ışıltılı dünyasına underground kulüplerden fırlatılmış karanlık, neon ışıklı bir işaret fişeği gibiydi. Pop müziğin kurallarını yıkmayı daha o zamandan kafasına koymuş bir genç kadının, kalp kırıklıklarını bastırma hikayesi olan bu albümü tüm detaylarıyla inceleyelim.
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Albüm incelemesine başlamadan önce şarkıları dinleyelim mi?
Her şeyin başladığı döneme gidelim. Big Bang'e değil, merak etmeyin.
2011-2013 yılları arasında Los Angeles, New York ve Londra arasında mekik dokunarak kaydedilen albüm, pop müziği indie ve elektronik alt kültürle evlendirme deneyiydi.
Albüm, pop müziğin hiç uğramadığı sulardan beslendi. Mesela bu şarkıda olduğu gibi.
Albüm adını Quentin Tarantino'nun kaleme aldığı 1993 yapımı kült suç/aşk filmi True Romance'tan alıyor.
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İşin biraz da magazin boyutuna girelim.
Şirket, Charli xcx'ten çizgisinin dışında şeyler istedi elbette.
Dönemin basınında Charli, asi oluşu ve dik duruşuyla tanınmaya başlandı.
Editörün favorisi: Grins
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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