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Bu Yazın Hit Olması Gereken Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Bu Yazın Hit Olması Gereken Şarkısını Seçiyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 23:31
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Yaz aylarının en sıcak dönemine girer girmez dillerden düşmeyecek olan şarkıyı beraber seçelim!

Şarkılar da en az hava kadar ortalığı yakan cinsten!

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Bu yazın hit olacak şarkısını seç bakalım!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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