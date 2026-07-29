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Arda Güler’in Haftalık Maaşı Belli Oldu: Real Madrid'in 2026-2027 Sezonu Maaş Tablosu Sızdı

Arda Güler’in Haftalık Maaşı Belli Oldu: Real Madrid'in 2026-2027 Sezonu Maaş Tablosu Sızdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 07:48
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Real Madrid forması giyen futbolcuların 2026-2027 sezonu için haftalık maaşlarını gösteren tablo ortaya çıktı. Kylian Mbappe'nin açık ara zirvede yer aldığı listede, milli futbolcumuz Arda Güler'in kazancı da belli oldu.

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Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in yıldızlarının yeni sezon öncesi kazanacakları maaşlar belli oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in yıldızlarının yeni sezon öncesi kazanacakları maaşlar belli oldu.

Kylian Mbappe'nin açık ara zirvede olduğu listede milli yıldız Arda Güler de yer aldı. 

İşte Capology verilerine göre 2026-2027 sezonunda Real Madrid forması giyecek olan futbolcuların haftalık maaşları…

Kylian Mbappe | 600 bin Euro

Vinicius Junior | 480 bin Euro

Jude Bellingham | 400 bin Euro

Rodrygo | 320 bin Euro

Trent Alexander Arnold | 320 bin Euro

Ibrahima Konate | 320 bin Euro

Federico Valverde | 320 bin Euro

Bernardo Silva | 308 bin Euro

Thibaut Courtois | 288 bin Euro

Antonio Rüdiger | 280 bin Euro

Eder Militao | 280 bin Euro

Aurelien Tchouameni | 240 bin Euro

Eduardo Camavinga | 240 bin Euro

Ferland Mendy | 200 bin Euro

Dean Huijsen | 180 bin Euro

Alvaro Carreras | 172 bin Euro

Franco Mastantuono | 140 bin Euro

Brahim Diaz | 140 bin Euro

Raul Asencio | 120 bin Euro

ARDA GÜLER | 100 bin Euro

Andriy Lunin | 88 bin Euro

Endrick | 38 bin Euro

Gonzalo Garcia | 32 bin Euro

Fran Gonzalez | 8 bin Euro

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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