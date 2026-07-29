Arda Güler’in Haftalık Maaşı Belli Oldu: Real Madrid'in 2026-2027 Sezonu Maaş Tablosu Sızdı
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Real Madrid forması giyen futbolcuların 2026-2027 sezonu için haftalık maaşlarını gösteren tablo ortaya çıktı. Kylian Mbappe'nin açık ara zirvede yer aldığı listede, milli futbolcumuz Arda Güler'in kazancı da belli oldu.
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Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in yıldızlarının yeni sezon öncesi kazanacakları maaşlar belli oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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