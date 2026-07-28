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Sultanlarımızın Başarıları Kadar Güzellikleri de Dünyanın Gündeminde!

Sultanlarımızın Başarıları Kadar Güzellikleri de Dünyanın Gündeminde!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 19:19
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Türk voleybolunun altın çağını yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, uluslararası turnuvalarda elde ettiği tarihi zaferlerle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sahadaki mücadeleci ruhları, pes etmeyen karakterleri ve yüksek başarılarıyla tüm dünyayı kendilerine hayran bırakıyorlar. Ancak son zamanlarda voleybolseverlerin tek konuştuğu şey başarıları değil.

Yabancı sosyal medya kullanıcıları, sporcularımızın zarafeti ve güzellikleri ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu. Farklı ülkelerden kullanıcıların Türk voleybolcuların hem sahadaki duruşlarına hem de güzelliğine hayran kaldıklarını belirttikleri yorumlar kısa sürede viral oldu.

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Geçtiğimiz günlerde, Brezilya ile oynadıkları final maçının ardından VNL şampiyonu olan kızlarımız, bir kere daha göğsümüzü kabarttı.

Geçtiğimiz günlerde, Brezilya ile oynadıkları final maçının ardından VNL şampiyonu olan kızlarımız, bir kere daha göğsümüzü kabarttı.

Sultanlarımızın bu başarısı elbette dünyanın dört bir yanındaki voleybol tutkunlarının da gündemindeydi. Kızlarımız bu başarılarının yanında, sahada adeta ışık saçan güzellikleriyle de adlarından söz ettirdi.

Her şey bir kullanıcının "Güzellikte de şampiyonlar" yorumuyla başladı.

Her şey bir kullanıcının "Güzellikte de şampiyonlar" yorumuyla başladı.

Hande Baladın, sahadaki duruşuyla adından sıkça söz ettiriyor bildiğiniz üzere.

Hande Baladın, sahadaki duruşuyla adından sıkça söz ettiriyor bildiğiniz üzere.
twitter.com
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"Baladın'ın yüz güzelliği kimsede yok, yemin ederim, inanılmaz aşığım bu kıza."

"Baladın'ın yüz güzelliği kimsede yok, yemin ederim, inanılmaz aşığım bu kıza."

Egzotik, anormal, tuhaf, farklı bir güzellik.

Egzotik, anormal, tuhaf, farklı bir güzellik.
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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