Sultanlarımızın Başarıları Kadar Güzellikleri de Dünyanın Gündeminde!

Türk voleybolunun altın çağını yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, uluslararası turnuvalarda elde ettiği tarihi zaferlerle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sahadaki mücadeleci ruhları, pes etmeyen karakterleri ve yüksek başarılarıyla tüm dünyayı kendilerine hayran bırakıyorlar. Ancak son zamanlarda voleybolseverlerin tek konuştuğu şey başarıları değil.

Yabancı sosyal medya kullanıcıları, sporcularımızın zarafeti ve güzellikleri ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu. Farklı ülkelerden kullanıcıların Türk voleybolcuların hem sahadaki duruşlarına hem de güzelliğine hayran kaldıklarını belirttikleri yorumlar kısa sürede viral oldu.