Sultanlarımızın Başarıları Kadar Güzellikleri de Dünyanın Gündeminde!
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Türk voleybolunun altın çağını yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, uluslararası turnuvalarda elde ettiği tarihi zaferlerle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sahadaki mücadeleci ruhları, pes etmeyen karakterleri ve yüksek başarılarıyla tüm dünyayı kendilerine hayran bırakıyorlar. Ancak son zamanlarda voleybolseverlerin tek konuştuğu şey başarıları değil.
Yabancı sosyal medya kullanıcıları, sporcularımızın zarafeti ve güzellikleri ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu. Farklı ülkelerden kullanıcıların Türk voleybolcuların hem sahadaki duruşlarına hem de güzelliğine hayran kaldıklarını belirttikleri yorumlar kısa sürede viral oldu.
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Geçtiğimiz günlerde, Brezilya ile oynadıkları final maçının ardından VNL şampiyonu olan kızlarımız, bir kere daha göğsümüzü kabarttı.
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Her şey bir kullanıcının "Güzellikte de şampiyonlar" yorumuyla başladı.
Hande Baladın, sahadaki duruşuyla adından sıkça söz ettiriyor bildiğiniz üzere.
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"Baladın'ın yüz güzelliği kimsede yok, yemin ederim, inanılmaz aşığım bu kıza."
Egzotik, anormal, tuhaf, farklı bir güzellik.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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